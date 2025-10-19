El intenso diálogo por radio entre Franco Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow

Cada fin de semana para Franco Colapinto representa nuevos desafíos en su lucha por mejorar los tiempos con su Alpine. En la carrera de esta tarde en Austin partirá desde el puesto 15 de la clasificación, lo que no le generó buenas sensaciones y por eso la incomodidad del piloto argentino con su monoplaza se mantiene. Incluso, durante las pruebas Colapinto mantuvo un diálogo bastante intenso tras una orden que le dio su ingeniero de carrera, Stuart Barlow.

El argentino logró avanzar a la segunda etapa de la qualy para el Gran Premio de Austin, pero no consiguió un buen tiempo para escalar más posiciones en la grilla principal. Durante la sesión, Barlow le pidió que “abortara la vuelta” para darle succión a su compañero del equipo Pierre Gasly.

La charla de Franco Colapinto con Stuart Barlow, su ingeniero de pista

Ante esa solicitud se dio un diálogo muy particular: “¿Entonces puedo hacer otra? ¿Puedo hacer otra o no? ¡Estoy p... acelerando!”, respondió enojado Colapinto ante la indicación. Con calma Barlow respondió: “No tenemos nafta. Así que dejá pasar a Pierre”. Esta situación se dio porque los vehículos de Fórmula 1 suelen hacer la clasificación con el combustible justo para esos giros (salir de boxes, dar una vuelta rápida y regresar al pitlane) y no sumar peso.

Lejos de finalizar la charla, Colapinto volvió a preguntarle a Barlow su le quedaba combustible para terminar la vuelta y el ingeniero le dio una respuesta negativa. Lo que generó la reacción del argentino: “Pero, ¿por qué? ¡Déjenme terminar una vuelta! ¿Qué? ¡La p... madre! ¿Puedo seguir acelerando o no?”.

Ante la molestia de Colapinto, Barlow eligió mantener la calma y no multiplicar la tensión por eso le respondió: “Amigo, si no estamos aprendiendo nada, deberíamos entrar a boxes. Perdón, amigo”.

Cuando finalizó la clasificación volvieron a mantener una charla por radio y el piloto argentino le hizo saber que estaba molesto con el rendimiento del monoplaza. Más allá de las quejas de Colapinto, Barlow lo felicitó por su desempeño: “Fue una buena mejora en la segunda vuelta con ese neumático”. Más allá de ese mensaje de aliento, la respuesta del argentino estuvo lejos de sentirse conforme: “Sí, pero aún así la alta velocidad es muy complicada. Esta vuelta tuve un desnivel en medio de la curva y todo el auto se desestabilizó. Muchísimo”.

Sin mezclarse en una discusión por el intercomunicador, Barlow le dio un diagnóstico de cómo resultó la clasificación: “Sí, creo que tendremos que abordar eso antes de la SQ (Sprint Qualifying). Vamos a mirar algunas líneas, hay alguna diferencia entre tú y Pierre en la curva 1, solo en la fase de entrada. Lo veremos en detalle y hablaremos de ello en la oficina un poco más. Solo como referencia, Pierre no mejoró. Perdón, mejoró ligeramente en la segunda vuelta. Los tiempos de vuelta están muy cerca entre nosotros. Terminamos la sesión P16, Pierre P17”, le explicó el ingeniero británico a Colapinto para anunciarle que había terminado por delante de su compañero.