La estrategia de las empresas para aprovechar el viento de cola del sector

La aviación y el turismo atraviesan una etapa de recuperación y expansión en la Argentina, en un contexto de mayor movimiento de pasajeros, nuevas rutas y reconfiguración de la oferta.

En ese marco, durante la segunda edición del summit de Aviación y Turismo que organiza LA NACION, se destacó que, en comparación con el verano 2025, la cantidad de turistas creció 9,5%, dato que confirma la recuperación del movimiento turístico en el país.

Otros números que reflejan el impulso del sector es que la temporada de verano 2026 movilizó 30,7 millones de turistas en todo el país, con un impacto económico cercano a 11 billones de pesos.

Sobre ese escenario, referentes del sector analizaron oportunidades, limitaciones y desafíos de una industria que busca consolidar su crecimiento.

Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSMART Argentina, sostuvo que el último año fue de fuerte crecimiento en la Argentina, un desempeño estuvo impulsado tanto por la desregulación del mercado como por la apuesta de la compañía en el país.

“El año pasado fue un gran año para la empresa, el 2026 será de consolidación”, afirmó el directivo. Según detalló, la empresa llegó a 16 aviones en 2025, con una inversión de “aproximadamente 700 millones de dólares” adicionales, e incorporó el Airbus A321, que definió como “el avión de fuselaje angosto más grande del mundo y el primero con estas características que opera en el mercado doméstico local".

Gonzalo Pérez Corral (JetSMART Airlines) asegura tener el 25% del mercado de cabotaje Fabián Malavolta

El ejecutivo aseguró además que la aerolínea tuvo un rol central en la expansión reciente del mercado. “Fuimos el motor del crecimiento de la industria”, dijo, y agregó que la compañía que lidera ya transportó 15 millones de pasajeros en la Argentina desde el inicio de sus operaciones. Más adelante, al describir la posición actual de la compañía, señaló: “Hoy tenemos el 25% del mercado de cabotaje”.

En su análisis, parte de esa expansión fue posible por cambios regulatorios concretos. Pérez Corral remarcó que una de las claves fue la posibilidad de incorporar aeronaves no matriculadas en la Argentina, algo que antes no estaba permitido. Sin embargo, advirtió que todavía persisten desequilibrios. Mencionó, entre otros puntos, la necesidad de avanzar en una reforma impositiva y de revisar el acceso a infraestructura en aeropuertos como Aeroparque. “Nivelar la cancha y que todo el mundo compita en igualdad de condiciones es muy importante para que puedan haber más inversiones”, planteó. Se refirió, por ejemplo, a que no puede deducir el crédito fiscal del IVA mientras que la competencia sí.

Capítulo 2: summit de aviación y turismo; la industria en un contexto de cambios

Ante la pregunta de si la compañía que maneja logró romper con la “mala prensa de las low cost” explicó que “se trata de un modelo probado en el mundo que pone foco en la gestión eficiente”. “Los aviones son de última tecnología, el servicio también. El secreto del modelo es ser transparentes, manejando bien la estructura de gastos sin sobrecostos. Somos ordenados”, aclaró

Desde la mirada internacional, Gonzalo Alejandro Romero, gerente general para Argentina y Brasil de Air Europa Líneas Aéreas, puso el foco en el crecimiento de Air Europa, que este año cumple 40 años, y en la consolidación de Madrid como puerta de entrada a Europa y la conectividad con más de 55 destinos.

Gonzalo Romero (Air Europa) aumentó las conexiones desde su hub en Madrid Fabián Malavolta

“Hoy el foco está en hacer crecer nuestro hub para que el pasajero argentino tenga aún más conexiones”,señaló. En este sentido, enumeró nuevas rutas desde Madrid, entre ellas Ginebra y Johannesburgo, además de destinos como Oviedo y Sevilla dentro de España. También mencionó rutas estacionales que comienzan en junio, como Atenas, Marrakech y Túnez, que, según explicó, complementan la red para los pasajeros que viajan desde la Argentina hacia Europa. “El año pasado ya habíamos abierto Estambul”, agregó. También adelantó el acuerdo para la incorporación de hasta 40 Airbus A350-900 a partir de 2028, que permitirá reforzar la expansión de largo radio con aviones más eficientes y sostenibles.

Romero también subrayó un cambio en las expectativas de los usuarios. “Hoy el pasajero argentino está muy bien informado: sabe qué tipo de avión se va a tomar, qué servicio a bordo espera y qué tipo de tarifa está dispuesto a comprar”, sostuvo. En ese sentido, explicó que la demanda ya no se juega solo en la ruta o en la tarifa, sino también en la posibilidad de adaptar el viaje. “El servicio que ofrecemos es parte de la experiencia del pasajero”, afirmó, al describir una oferta que incluye distintos tipos de tarifa, equipaje, check-in prioritario, Wi-Fi y opciones diferenciadas a bordo como hasta la posibilidad de disfrutar de un menú realizado por un chef con estrella Michelin.

La puntualidad apareció como otro de los ejes del intercambio. Romero aseguró que la compañía trabaja para sostener una operación eficiente: un valor que ambos ejecutivos consideraron diferencial.

La intervención de Perla Fagundez, fundadora y CEO de Aerowise, aportó la perspectiva de la aviación ejecutiva y de la logística detrás de cada operación.

Desde Aerowise, explicó, el trabajo consiste en volver simple una operatoria internacional que es compleja por definición. La empresa opera en Argentina y Uruguay y asiste a clientes de distintos países en aspectos vinculados con administración, documentación técnica, compliance y coordinación operativa.

Perla Fagundez (Aerowise) arrancó en la industria hace 25 años Fabián Malavolta

“Tenemos clientes que no se van, que no nos dejan, repetitivos y leales. Creo que trabajamos de una manera diferente, con mucha disciplina, un nivel de excelencia muy alto, eso es lo que transmitimos al equipo”, dijo la directiva.

A su vez, puso el foco en la tecnología como herramienta para resolver una industria todavía fragmentada. “Hoy no existe una herramienta que integre toda la fragmentación que existe en la industria”, afirmó. Según explicó, Aerowise viene desarrollando una infraestructura propia para conectar procesos que hoy están dispersos y ya utilizó esa tecnología en más de 2000 vuelos.

Otro de los puntos que atravesó el panel fue la transformación del vínculo con los pasajeros. Tanto en el segmento comercial como en el internacional, la personalización apareció como una de las claves.

Romero sostuvo que hoy el usuario espera una experiencia más flexible y a medida, mientras que Pérez Corral defendió la eficiencia del modelo low cost, sosteniendo que se trata de un esquema que puede ofrecer precios más accesibles sin resignar seguridad, puntualidad ni confiabilidad.

Hacia el final, también aparecieron las tensiones que siguen condicionando a la industria.

Por un lado, Pérez Corral advirtió sobre el peso del combustible en la estructura de costos de las aerolíneas y sostuvo que el contexto internacional genera incertidumbre. Fagundez, por su parte, señaló que en la aviación ejecutiva esos escenarios elevan los costos, aunque a la vez pueden generar más demanda vinculada con vuelos especiales y evacuaciones. De hecho, la ejecutiva reconoció que hizo evacuaciones desde Dubai.

Más allá de las diferencias entre los modelos de negocio, el panel dejó una conclusión compartida: la aviación y el turismo atraviesan una etapa de expansión, con más rutas, más pasajeros y nuevas herramientas para segmentar servicios, pero todavía arrastran obstáculos operativos, regulatorios e infraestructurales. Entre la apuesta por crecer, la necesidad de mejorar la experiencia del pasajero y la discusión por las condiciones de competencia, el sector se mueve en una tensión que hoy parece definir buena parte de su futuro.