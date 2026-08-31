En Santa Cruz convocan a controlar la tucura sapo para evitar su expansión

EL CALAFATE.- Debido a que los huevos de tucura sapo que permanecieron bajo tierra durante el invierno eclosionarán en las próximas semanas, desde el Consejo Agrario Provincial, CAP, solicitaron a los productores detectar y comunicar la presencia de ejemplares para evitar que se convierta en una plaga voraz.

De este modo, el Cap junto con la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) convocaron a los productores a intensificar los recorridos de campo para detectar y comunicar a tiempo la presencia de tucura sapo.

Con el aumento de las temperaturas, en las próximas semanas comenzará una nueva etapa del ciclo de la plaga: los primeros ejemplares atravesarán sus estadios iniciales de desarrollo hasta llegar, de forma progresiva, a la etapa adulta. Según explicaron desde el organismo, ese período es la principal ventana para detectar los focos y actuar a tiempo, antes de que los insectos alcancen la etapa de vuelo y dispersión, cuando el control se vuelve más complejo.

La convocatoria a los productores surgió de una reunión que el CAP encabezó con la Coprosa para avanzar en distintos temas de sanidad animal en la provincia, entre ellos la situación de la tucura sapo. La intención es anticiparse a la aparición de nuevos focos, por lo cual se acordó reforzar las acciones de monitoreo y alerta temprana.

Desde el organismo pidieron a los productores intensificar desde ahora las recorridas, en particular en los sectores donde se haya registrado presencia de tucuras en temporadas anteriores, y prestar atención a la aparición de ejemplares sobre el suelo y a posibles concentraciones, dado que en los primeros estadios la plaga permanece más localizada y resulta más fácil de intervenir.

A través de un comunicado de prensa, el CAP recordó además que cualquier intervención con productos fitosanitarios debe realizarse bajo supervisión técnica y conforme a la normativa vigente, con productos autorizados y respetando las indicaciones profesionales correspondientes.

La tucura sapo es un insecto herbívoro endémico de la Patagonia que se alimenta de distintas especies vegetales y afecta pastizales naturales, cultivos y especies forrajeras. Si bien la plaga no representa un riesgo para las personas ni los animales, sí genera un fuerte impacto en la producción ganadera y forrajera, su presencia reduce la disponibilidad de alimento para el ganado y repercute en la producción, en particular en los establecimientos donde la disponibilidad de pasto ya se encuentra condicionada.

“Se solicita intensificar los recorridos, prestar atención a los primeros indicios y comunicar cualquier hallazgo de inmediato. Actuar a tiempo permitirá contener los focos y reducir el impacto de la plaga sobre la producción ganadera de Santa Cruz”, sostuvieron desde el Consejo Agrario Provincial.

A finales de octubre del año pasado, el Senasa dispuso ela alerta fitosanitaria preventiva para las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz ante la detección de nacimientos de tucura sapo (Bufonacris claraziana), en el marco de los monitoreos realizados por los organismos técnicos en la región. La alerta fue publicada en el Boletín Oficial; varios campos del noroeste santacruceño sufrieron fuertes daños por la plaga.