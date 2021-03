En una pyme láctea: dictaron una conciliación obligatoria, pero sigue un bloqueo

Tras cuatro días de bloqueo en la fábrica Lácteos Mayol, en General Udaondo, en el partido bonaerense de Cañuelas, por parte de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), el Ministerio de Trabajo de la provincia dictó ayer a última hora de la tarde la conciliación obligatoria por diez días. Sin embargo, hasta hoy a la mañana, según fuentes de la empresa, los activistas gremiales seguían apostados en la entrada de la usina láctea.

“Hasta el momento no hemos reanudado la actividad, hoy no disponíamos de móviles policiales para que acompañen hasta la fábrica al personal para trabajar y como aun estamos sin energía eléctrica, llegar a la fábrica al oscuro era inseguro con la gente del sindicato en la entrada. Por eso se decidió no arriesgar la seguridad de los empleados y no trabajar. Estamos esperando que los activistas se retiren del lugar ni bien sean notificados”, indicaron desde la empresa a LA NACION.

Más allá de la permanencia de activistas en el lugar, desde el sindicato señalaron que van a acatar la medida, “como corresponde”.

“La conciliación obligatoria es un parche a todo esto pero esperemos poder dialogar y negociar en términos civilizados y adecuados, sin este nivel de agresividad, violencia y presión que estamos teniendo ahora”, añadieron.

Desde el lunes pasado, Atilra bloquea el ingreso a la planta. El conflicto gremial se generó a raíz de que el sindicato de General Rodríguez exige que la mitad de los 14 empleados que posee la empresa sean recategorizados e incorporados como afiliados de su sindicato. “Ocho están inscriptos en Atilra con la categoría más baja y el resto en otros gremios como Uatre para pagar menos cargas sociales”, dijeron en el gremio.

Ayer por la mañana, bajo el lema “Udaondo Unido”, más de cien vecinos de ese pueblo que tiene solo 300 habitantes y gente de la zona, se convocaron en el cruce de las rutas 215 y 16 en la entrada a la ciudad para brindar apoyo a la pyme láctea. También estuvieron presentes representantes de sociedades rurales de San Miguel del Monte, General Paz, Pila, Brandsen, Navarro y San Vicente.