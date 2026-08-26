“Enorme desafío”: en Banco Provincia ven una oportunidad para crecer en el financiamiento agroindustrial para inversiones

Solo el 7% del financiamiento que Banco Provincia destina al sector agroindustrial se utiliza para inversiones, mientras que el 93% corresponde a capital de trabajo. Ante esa diferencia, la entidad reforzará en septiembre próximo su oferta de créditos para la compra de bienes de capital. En tanto, en Cervecería y Maltería Quilmes destacaron que la Argentina concentra la mayor operación de cebada de la compañía en el mundo y que, pese a las lluvias que afectaron al sudeste bonaerense, logró sembrar toda la superficie prevista. La firma superó las 300.000 hectáreas bajo convenio con 1200 productores y espera obtener 1,2 millones de toneladas.

Así lo señalaron Diego Brazionis, gerente de Banca Agropecuaria de Banco Provincia, y Diego Caponi, gerente agronómico de Cervecería y Maltería Quilmes, durante Negocios del Campo, el encuentro organizado por LA NACION, donde fueron entrevistados por la periodista Viviana Valles.

Diego Caponi destacó que la Argentina concentra la mayor operación de cebada de Quilmes en el mundo Fabián Malavolta

Brazionis explicó que la producción primaria y las industrias relacionadas representan el principal sector dentro de las colocaciones crediticias del banco. Sin embargo, la mayor parte de esos recursos se utiliza para cubrir las necesidades inmediatas de la actividad. “El 93% es financiamiento de corto plazo, capital de trabajo. Solo el 7% es financiamiento para inversiones y creemos que ahí, con expectativas moderadas y favorables para el sector, hay un enorme desafío todavía”, afirmó.

Para revertir esa situación, adelantó que la entidad prepara nuevas condiciones para financiar bienes de capital. El objetivo es que la demanda de crédito para maquinaria y equipamiento no quede concentrada únicamente alrededor de las grandes exposiciones agropecuarias. “Vamos a reforzar líneas de financiamiento para inversiones en bienes de capital porque nos parece que hay que desestacionalizar el crédito para inversiones, que se termina concentrando mucho en un evento anual muy importante”, señaló. La nueva oferta estará disponible desde septiembre. “Creemos que las condiciones están dadas”, agregó.

Producción y financiamiento: claves para el desarollo con Diego Caponi y Diego Brazionis

Durante la última edición de Expoagro, las operaciones de la entidad superaron en un 93% las registradas el año anterior. Según Brazionis, el resultado respondió, en buena medida, a la necesidad de renovar maquinaria.

También mencionó un informe de Coninagro que mostró una mejora cercana al 20% en la relación entre el valor de los principales granos y la carne vacuna frente al costo de una camioneta o un tractor. En ganadería, el banco ofrece herramientas para la retención de hacienda, la compra de vientres y la incorporación de reproductores destinados al mejoramiento genético, con plazos acordes con los tiempos de la actividad.

La entidad busca combinar esas líneas con su plataforma Procampo Digital, que permite financiar de manera online la compra de insumos y otras necesidades de capital de trabajo. No obstante, Brazionis remarcó que la digitalización no reemplaza el contacto directo con los productores.

Negocio

En Quilmes, la operación argentina de cebada es la más grande de la compañía en el mundo. Según explicó Caponi, la firma trabaja con 1200 productores, supera las 300.000 hectáreas bajo convenio y espera originar alrededor de 1,2 millones de toneladas. La mitad se utiliza en las malterías que la compañía posee en la Argentina y las otras 600.000 toneladas se exportan a empresas del grupo. Brasil es el principal destino de esos envíos. La compañía también vende a Colombia, Perú, Ecuador y Chile, y ya realizó operaciones con mercados como la India y China.

Caponi recordó que la cebada dio un salto productivo en la Argentina a partir de 2010 y 2011. En ese momento el país obtenía entre 1,5 y 1,7 millones de toneladas. Luego superó los cuatro millones y actualmente la producción se ubica alrededor de los 4,5 millones.

Diego Brazionis remarcó que Banco Provincia reforzará en septiembre las líneas de financiamiento para bienes de capital Fabián Malavolta

“El mundo probó la cebada argentina y estamos en los estándares de calidad más altos del mundo”, afirmó. Según explicó, la apertura de negocios de exportación, especialmente hacia Medio Oriente, permitió sostener el crecimiento del cultivo.

La tecnología también tuvo un papel central. En la Argentina se siembran cerca de 1,2 millones de hectáreas de cebada y el 65% de las variedades utilizadas pertenece al criadero de Cervecería y Maltería Quilmes, según precisó.

Desarrollar una nueva variedad puede demandar entre cinco y diez años. Primero se evalúan su rendimiento, su comportamiento frente a las enfermedades y el uso de insumos en el campo. Luego debe superar pruebas en las malterías y cervecerías, donde se analiza, entre otros aspectos, cuánto agua y energía requiere durante el proceso industrial. La evaluación termina con un panel de degustación de la cerveza. “Estamos del campo hasta la cerveza”, resumió Caponi. La compañía cuenta con cinco variedades y el año pasado lanzó dos nuevos materiales: Malkia y Florence. La primera ya completó las pruebas locales, obtuvo buenos resultados productivos y sanitarios y fue bien recibida por los productores.

“Este va a ser el primer año en que vamos a exportar esa variedad”, anticipó. El principal destino será Brasil, aunque la empresa seguirá atenta a la posibilidad de sumar nuevos mercados.

Sobre la campaña, Caponi indicó que el sudeste bonaerense fue la zona más afectada por los excesos de agua. Sin embargo, la interrupción de las lluvias permitió avanzar con las tareas. “Felizmente logramos implantar toda el área que teníamos prevista”, dijo.