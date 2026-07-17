Entre Ríos lanzó un seguro multirriesgo que cubrirá hasta 100.000 hectáreas en una primera etapa

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó el primer seguro multirriesgo para el cultivo de maíz en la provincia. La iniciativa contará con un fondo inicial de US$1 millón —US$700.000 aportados por el gobierno provincial— y apunta a cubrir a pequeños productores ante pérdidas ocasionadas por sequías e inundaciones, con una cobertura gratuita durante el primer año para hasta 100.000 hectáreas.

Durante la presentación realizada en el marco de la 138a. Exposición Rural de Palermo, Frigerio señaló que se trata del primer seguro multirriesgo para el sector agropecuario. “Estamos anunciando el primer seguro multirriesgo para el sector agropecuario, el sector más competitivo del país y de nuestra provincia, que estaba esperando este anuncio. Entendíamos que había una necesidad que había que cubrir y este es el primer paso para un sector trascendental en nuestra economía”, sostuvo.

Frigerio dijo que la elección del maíz responde a la importancia estratégica del cultivo para las cadenas lechera, avícola, porcina y bovina de Entre Ríos, al tratarse de una provincia con fuerte capacidad para transformar proteína vegetal en proteína animal.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, dijo que “la cadena de maíz es importante para nuestra provincia. Cuando viene una seca o algún problema con la producción, se resiente toda la cadena de valor; por eso es fundamental mantener eso funcionando”.

Nicolás Pino, presidente de la SRA y Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos BAIRO

En esa línea, el funcionario destacó que el seguro actuará como un complemento ágil del sistema de emergencias agropecuarias, permitiendo una inyección de recursos más rápida y directa ante contingencias climáticas extremas.

Desde el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) informaron que la herramienta también busca aportar previsibilidad a una actividad clave para la producción de alimentos. En ese sentido, el gerente técnico del organismo, Bruno Campanero, recordó que la provincia produce la mitad de los pollos que se consumen en el país y que acompañar esta iniciativa resulta estratégico. “Esto es pensar cómo desde el campo llega a la mesa de la mitad de los argentinos la carne aviar. Es estratégico acompañar desde la compañía de seguros esta iniciativa”, manifestó. Informaron que el programa funcionará inicialmente como un plan piloto para productores de maíz con explotaciones de hasta 200 hectáreas y que posteriormente podría extenderse a otras actividades.

Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico; Nicolás Pino, presidente de la SRA; y Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos MARCOS BRINDICCI

Agregaron que, en esta primera etapa, la cobertura alcanzará hasta 100.000 hectáreas y será gratuita durante el primer año. El esquema prevé compensaciones de US$50 por hectárea cuando las pérdidas de rendimiento superen el 50% y de hasta US$150 por hectárea cuando los daños excedan el 80% de la producción estimada.

También informaron que la cobertura fue diseñada por el Iapser con participación de aseguradoras privadas de la provincia y que se activará automáticamente a partir de parámetros objetivos de geolocalización, junto con la declaración de la emergencia agropecuaria por parte del Gobierno provincial. Los funcionarios agregaron que este mecanismo permitirá reducir los tiempos de respuesta y agilizar la llegada de los fondos, con el objetivo de que los productores cuenten con capital de trabajo para sostener la actividad y planificar la siguiente campaña.