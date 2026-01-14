“Era como jugar contra Coca-Cola”: la pyme que empezó con 100 hectáreas y hoy es referente del maní en el mundo

Cuando Leandro Oddino comenzó a sembrar maní, a mediados de los años 80, lo hacía en unas 100 hectáreas y procesaba la producción de manera rudimentaria. Trabajaba con apenas tres personas y recorría el conurbano bonaerense en una camioneta para vender el producto en tostaderos y fábricas de copetín. Hoy, a los 52 años, es socio gerente de Servagrop, lidera una estructura que siembra cerca de 30.000 hectáreas anuales y procesa hasta 80.000 toneladas de granos. Aquella pyme familiar se transformó en una potencia global que emplea a casi 500 personas y exporta el 90% de su producción a los mercados más exigentes del mundo.

“Cuando llené los dos primeros contenedores, lloré”, recuerda Oddino a LA NACION sobre el momento en que logró concretar sus primeras exportaciones, en un contexto dominado por grandes compañías y con reglas de juego inestables.

“Cuando empezamos, era como jugar contra Coca-Cola”, grafica. El punto de inflexión fue una decisión temprana: dejar de ser solo prestador de servicios agropecuarios y apostar a la producción propia, la industrialización y la inserción internacional.

Las nuevas oficinas de Servicios Agropecuarios SRL GENTILEZA SERVAGROP

Servicios Agropecuarios SRL lleva más de tres décadas dedicada a la siembra, selección y comercialización de granos y oleaginosas. En 1991 decidieron especializarse en el procesamiento de maní y, desde entonces, han orientado todos sus esfuerzos a agregar valor al producto.

La compañía nació a partir del trabajo de Clemar Oddino y Liliana Vaira, padres de Leandro y se desarrolla en Hernando, una ciudad que se consolida como el epicentro del maní argentino.

Con el ingreso de Leandro a la empresa familiar, el foco se desplazó desde la siembra, hacia el procesamiento, la comercialización y, más tarde, a la exportación. “Somos una empresa familiar del interior que hace más de 30 años venimos desarrollando un noble cultivo como el maní. No dejamos nunca de prepararnos, capacitarnos e invertir en nuestra empresa”, dice Oddino.

El salto industrial

En los inicios, Oddino no tenía un rol técnico definido. “Mi trabajo era hacer de todo. En el campo fuimos siempre todólogos”, ironiza. La definición describe que las etapas de producción, logística, comercialización y gestión convivían en una misma rutina diaria, típica de las empresas familiares que crecen desde abajo.

El incremento de la superficie sembrada impulsó la inversión en infraestructura. Primero llegó la planta de selección y luego la de blancheado, un proceso clave para los mercados internacionales. “Había un cliente que nos pedía mil kilos por semana y armé una planta que producía mil kilos por hora”, rememora. Aquel excedente se transformó en servicios de fasón y aceleró la expansión industrial.

Con el tiempo, Servagrop armó equipos técnicos, incorporó agrónomos, ingenieros y profesionales en todas las áreas y comenzó a exportar de manera sostenida a partir de 2001, en un contexto económico complejo para el país. Hoy la empresa siembra cerca de 30.000 hectáreas anuales —entre producción propia y productores asociados—, procesa entre 110.000 y 130.000 toneladas de maní en cajas —dependiendo de factores climáticos— y exporta alrededor del 90% de su producción.

Europa concentra el 70% del destino del maní argentino, seguido por mercados como China, Rusia y países limítrofes. “El consumidor europeo es el más exigente del mundo”, explica Oddino, que destaca el avance hacia prácticas con menor uso de agroquímicos y mayor incorporación de fertilizantes biológicos.

Toma aérea de la planta industrial de Servagrop GENTILEZA SERVAGROP

Energía y valor agregado

Uno de los proyectos en análisis es la generación de energía a partir de la cáscara de maní, un subproducto que hoy puede transformarse en electricidad mediante plantas de biomasa. Con una inversión estimada en US$10 millones, la iniciativa no solo busca la eficiencia productiva, sino también un impacto social directo.

“Con la capacidad que tenemos, podríamos cubrir hasta el 50% del consumo energético de Hernando“, señala el productor agropecuario. Para una ciudad de 17.500 habitantes, el proyecto permitiría resolver una limitación estructural histórica y aportar estabilidad al suministro de toda la comunidad.

Oddino subraya el rol de la infraestructura y la planificación de largo plazo. Destaca, en particular, el modelo productivo de su provincia y la continuidad de políticas económicas e industriales orientadas al desarrollo. “Córdoba tiene una mirada clara sobre la producción y el agregado de valor”, argumenta.

En ese camino, Servagrop proyecta la construcción de una nueva planta industrial en Hernando, una inversión orientada a ampliar la capacidad de procesamiento y generar más empleo calificado en la región.

“La Argentina tiene que exportar más contenedores llenos de paquetes. Debemos cambiar el granel por alimentos con alto valor agregado”. sostiene Leandro Oddino, socio gerente de Servicios Agropecuarios SRL

Desde la “Capital Nacional del Maní”, la empresa busca consolidar ese modelo en uno de los sectores donde el país es referencia global. “El desafío es exportar cada vez más paquetitos o productos que aporten valor agregado”, plantea.

La planta industrial de Servicios Agropecuarios SRL GENTILEZA SERVAGROP

El aprendizaje

Casado y padre de cuatro hijas —Ana, Gina, Luisa y Clara—, Oddino combina la gestión empresarial con una mesa de decisión integrada por especialistas de distintas áreas. “Tengo cinco personas de confianza que conforman mi mesa de diálogo. Las decisiones se toman con información y mirando qué demanda el mundo”, afirma.

Ese camino de esfuerzo y visión estratégica tuvo su máxima validación en 2024, cuando Servicios Agropecuarios SRL fue distinguida en la XXII edición del Premio LA NACION-Banco Galicia a la Excelencia Agropecuaria. En una competencia que reunió a 270 empresas de todo el país, la firma de Hernando se alzó con el galardón en la categoría “Mejor Apertura al Mundo”.

Leandro José Oddino, de Servicios Agropecuarios SRL, quien obtuvo el "Premio a la Excelencia Agropecuaria 2024", en la categoría: "Apertura al Mundo" FABIAN MALAVOLTA

Al recibir la distinción, Oddino resumió el sentimiento detrás de tres décadas de trabajo: “Esto es un mimo al emprendedurismo. Somos una empresa familiar del interior que no dejó nunca de prepararse”.

A la hora de hablar de emprender, Oddino evita fórmulas cerradas. “No sé si soy quién para dar consejos”, aclara, aunque deja una idea que atraviesa su propio recorrido. Para él, el punto de partida es la información y la perseverancia. “Hay que investigar, enamorarse de lo que uno hace y animarse a intentar”, sostiene quien además es un ciclista apasionado, un hobby que le exige la misma disciplina y resiliencia que aplica en el mundo de la agroindustria.