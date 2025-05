“Es catastrófico”: drama en los campos bonaerenses que quedaron bajo el agua

La postal se repite en distintos puntos del norte y el oeste de la provincia de Buenos Aires: vacas refugiadas en lomas o en el agua, lotes de soja y maíz cubiertos también de agua y caminos rurales intransitables. El temporal que se desató en los últimos días dejó impactos profundos tanto en las zonas productivas como en los cascos urbanos. Chivilcoy, Chacabuco, San Antonio de Areco, Salto y 25 de Mayo figuran entre los partidos más afectados.

En este escenario, productores y dirigentes rurales alertaron que en estas regiones la cosecha gruesa quedó en pausa, que la siembra de trigo se va a retrasar y la ganadería sufre serias complicaciones por el estado de los campos. Esto en un contexto en el que la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA), de la Secretaría de Agricultura, informó que “el área bonaerense con excesos hídricos abarcaría aproximadamente la mitad de la provincia”.

“A nivel productivo es catastrófico”, resumió Mario Coux, presidente de la Sociedad Rural de Salto. Aunque el río comenzó a bajar, allí los campos cercanos a la cuenca siguen anegados. “Somos un pueblo agrícola-ganadero y las vacas están confinadas en zonas de cañadas y bajos, que son las que más agua recibieron. Todavía hay muchos lugares a los que no se ha podido llegar”, explicó. En algunos casos los productores tuvieron que cortar alambrados y mover los animales hacia campos agrícolas para rescatarlos del barro.

“La situación con los pollos y los cerdos también es muy complicada. En algunos criaderos se metió el agua y fue caótico”, agregó. En cuanto a la agricultura, estimó que queda entre un 10% y un 15% de soja de segunda sin cosechar. “Los caminos y rutas funcionaron como un tapón para el agua. Solo pudo pasar por las alcantarillas, y eso hizo que muchos lotes quedaran completamente cubiertos”, detalló.

En San Antonio de Areco, Martín Vivanco, expresidente de la Asociación Regional de Productores, comparó lo ocurrido con una de las peores inundaciones que recuerda. “Cayeron 400 mm en un solo día, algo absolutamente impensado. En 2008 y 2009 fue la gran inundación, y esto fue como 100 mm más”, recordó.

Otro campo bajo el agua en el norte bonaerense ORA

Vivanco explicó que la situación fue especialmente grave en el área urbana, pero que el campo también sufrió importantes daños. “Va a ser muy complicado todo lo que viene en el invierno porque hay muchos campos anegados y sin posibilidad de recuperarse”, advirtió. Según estimó, en el momento más crítico del evento un 30% del área estaba bajo agua. “Era un mar. No se podía divisar el camino”, describió. También está preocupado por el trigo: “Estamos en mayo, a 15 o 20 días de empezar, y el panorama es muy incierto. Si hoy tuviera que comprar semilla de trigo, no lo haría. Creo que no se va a poder sembrar a tiempo”, afirmó. Y agregó: “Hoy está nublado y anuncian lluvias para la noche. Así que el panorama no es muy alentador”.

La situación de la reserva de humedad tras las lluvias ORA

“Estoy aislada en el campo, no me puedo mover”, relató la productora de Chivilcoy, Laura Fernández Cagnone. Las lluvias de los últimos días dejaron allí caminos intransitables y campos anegados, pero lo que más preocupa, según dijo, es la acumulación de agua que sigue llegando desde el norte del partido.

“El partido de Chivilcoy pertenece a la cuenca del río Salado. Las lluvias fueron importantes en toda la zona, aunque hubo una gran diferencia: en el norte se registraron más de 300 milímetros y en el sur entre 130 y 140. Hoy los que estamos al sur estamos recibiendo toda el agua del norte”, señaló.

Anegamientos en Chivilcoy ORA

A su vez, cuestionó: “El río no está drenando bien. El dragado se hizo con características muy extrañas. No sé si, para evitar colocar compuertas como estaba previsto, dejaron montículos de tierra o hicieron angostamientos en los puentes para frenar el caudal en épocas de sequía, pero eso hoy nos está afectando”, denunció.

Según dijo, durante varios días no habrá condiciones para avanzar con la cosecha gruesa. “No va a haber piso para seguir con la cosecha. Y quienes hacemos ganadería estamos viendo si nos queda algún potrero seco para poder mover la hacienda”, sostuvo.

Remarcó que la situación es consecuencia directa de la discontinuidad de las obras en la cuenca del Salado. “Esta situación ya la vivimos en otras oportunidades. Con el avance de las obras, sinceramente pensé que no iba a volver a pasar. Pero las obras no están bien hechas, no están como corresponde, y hoy nos encontramos otra vez con los campos bajo agua”, lamentó. “El plan maestro del río Salado tiene que ser una prioridad, no solo para Chivilcoy sino para toda la provincia de Buenos Aires. Es el río que drena el agua hacia el mar”, concluyó.

Un camino que es un mar en Salto ORA

En 25 de Mayo el panorama también es delicado. “Hoy no se puede cosechar: no tenemos caminos ni piso”, explicó Darío Sabini, presidente de la Sociedad Rural local. “Con esos niveles el trigo no se podría sembrar. Las condiciones no están dadas para una siembra en tiempo y forma. Esto va a retrasar el inicio de la campaña”, afirmó.

Según detalló, en ese partido quedan unas 65.000 hectáreas de soja de segunda sin levantar y también hay retrasos en parte del maíz. “Con tanto anegamiento se pierden los recursos. También desde el punto de vista ganadero tengo una imposibilidad”, señaló.

En Chacabuco, aunque cayeron unos 400 mm, el impacto fue más leve. Así lo expresó el productor Leonardo Maya, quien consideró que “no va a ser tan grave como aparenta. En 2015 llovieron 300 y pico y fue peor. Esta vez veníamos con mucho déficit de agua, entonces drenó más rápido”.

Aunque reconoció que podría haber consecuencias en la siembra de trigo, aclaró que la cosecha ya está prácticamente terminada. “Si la lluvia hubiese llegado 20 días antes, estaríamos enloquecidos. Hoy debe quedar un 5% sin cosechar: algún maíz tardío o soja puntual, pero muy poco”, señaló.

Sobre la siembra de trigo, detalló que están en la etapa de cerrar alquileres y seguir de cerca el pronóstico. “Si no llueve más o muy poco, en 20 días o un mes mejora. El fuerte de la siembra arranca alrededor del 10 de junio, así que tenemos tiempo. Pero si vuelven las lluvias fuertes, se va a complicar”, concluyó.