Mientras alertan sobre más lluvias: en Buenos Aires hay 1,26 millones de hectáreas con soja sin cosechar

Las fuertes lluvias registradas entre el jueves y el viernes pasado llegaron cuando todavía queda una parte importante de la soja por cosechar. Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al menos 1,26 millones de hectáreas con la oleaginosa siguen sin recolectar en el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires. En la zona norte faltan unas 530.000 hectáreas, mientras que en el oeste, donde las precipitaciones fueron más leves, restan otras 730.000 hectáreas, aunque no toda esa superficie estaría comprometida por el temporal. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) alertó sobre “nuevas precipitaciones”, lo que demoraría la cosecha.

La Bolsa de Cereales porteña detalló que el fenómeno tuvo un fuerte impacto en partidos como Chivilcoy, Chacabuco, San Antonio de Areco y zonas cercanas, con lluvias que en algunos casos superaron los 400 milímetros. En cuanto a las áreas pendientes en el norte bonaerense advirtió que “podrían presentar algún grado de afectación”.

En el oeste, si bien el evento fue más localizado, también hay riesgos: “El evento solo recayó en parte de la región, por lo que solo parte de esa superficie estaría afectada”. A esto se sumó un antecedente que agrava el cuadro: esta misma región ya arrastraba una demora interanual del 14,7 puntos porcentuales en el avance de la cosecha debido a las lluvias de marzo, lo que genera aún más incertidumbre. Por eso, la entidad advirtió que “los nuevos acumulados podrían generar pérdidas importantes”.

Respecto del maíz, el relevamiento indicó que en el norte bonaerense “el avance de cosecha se aproxima al 90%, con remanentes correspondientes principalmente a planteos tardíos y de segunda ocupación, los cuales abarcan una superficie estimada restante de ser cosechada en 120.000 hectáreas”. En el oeste, aunque resta más superficie por levantar, no se esperan mermas productivas significativas a nivel regional para este cultivo.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario también alertaron sobre las consecuencias del temporal. En el norte y noreste bonaerense, más de dos tercios del cultivo de soja seguían sin cosecharse al momento de las lluvias. Como se mencionó, a eso se agregó la posibilidad de nuevas precipitaciones, lo que complica aún más el panorama. El evento climático, con registros excepcionales en varias zonas de la región núcleo, mantiene en alerta a los productores por los posibles daños que aún no se pueden dimensionar.

Precipitaciones de entre el 10 y el 17 BCBA

“Ha sido un fenómeno muy fuerte”, aseguró Cristian Russo, jefe de GEA [Guía Estratégica para el Agro] de la Bolsa rosarina. El informe precisó que las precipitaciones superaron los 150 milímetros en amplias áreas, con acumulados extremos como 378 milímetros en Chacabuco, 250 en Rojas y 225 en Junín. En muchos casos los campos quedaron tan saturados que fue imposible continuar con las labores de recolección.

“La duración del agua es crítica para ver el daño en los cultivos que no se cosecharon”, explicó Russo. Desde la entidad remarcaron que el tiempo que tarden en escurrirse los excesos será clave para evaluar el impacto en los rindes. Si el agua se mantiene demasiado tiempo en los lotes, aumentará el riesgo de pérdida de calidad y cantidad en los granos. Y el mal tiempo aún no se retira. “Hoy siguen las lluvias y lloviznas, y mientras no se resuelva este sistema que afecta al sudeste y siga entrando aire húmedo del Atlántico, la situación problemática puede continuar”, advirtió Russo.

Porcentaje que queda de cosechar de soja y de maíz, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires BCBA

Además de los registros de lluvia, también se reportaron ráfagas intensas en localidades como Hipólito Yrigoyen, donde se registraron daños puntuales por viento. “Ha sido un fenómeno muy fuerte”, indicó Russo.

Desde el INTA Pergamino, el especialista en cultivos y suelos Andrés Llovet explicó que los impactos productivos del temporal varían según las características del relieve. “Dentro de la franja más afectada, cuando las lluvias se dieron en zonas onduladas, el escurrimiento fue un poco más rápido, pero en los ambientes más planos el drenaje es mucho más complicado”, señaló.

Contó que en áreas como Rojas, Bragado, 9 de Julio y parte de Chivilcoy el agua permanece acumulada debido a la falta de pendiente y el tipo de paisaje. “En esos ambientes con más problemas de drenaje es probable que la superficie a sembrar disminuya en algún porcentaje, lo cual todavía estamos evaluando”, advirtió.

Sobre la siembra de trigo, cuyo comienzo es este mes, Llovet señaló que los productores que no puedan iniciar con ciclos largos podrían optar por variedades intermedias en junio o de ciclos cortos hasta el 15 o 20 de julio, si las condiciones lo permiten. Sin embargo, “va a haber ambientes que, si sigue lloviendo, probablemente queden fuera de la posibilidad de siembra”.

También recordó que el centro-oeste bonaerense ya venía complicado por las lluvias de comienzos de otoño que afectaron la transitabilidad y elevaron las napas. “Esto sin duda se va a agravar”, alertó. Anticipó que seguirán trabajando con imágenes satelitales para ajustar con mayor precisión el área afectada y las pérdidas potenciales.