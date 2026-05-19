“Volvió a pensar en grande”: Quirno encabezó el lanzamiento de una feria alimentaria que busca reposicionar a la Argentina para exportar más

La Argentina quiere mostrarse al mundo como un proveedor confiable de alimentos y, en ese camino, el Gobierno aprovechó el lanzamiento de Argentina Alimenta 2026 para enviar un fuerte mensaje político y económico. En un discurso cargado de definiciones sobre exportaciones, apertura de mercados y críticas a gestiones anteriores, el canciller Pablo Quirno sostuvo que el país “volvió a pensar en grande” y afirmó que durante décadas hubo gobiernos que “metían palos en la rueda” al sector productivo.

Con una amplia convocatoria del sector agroalimentario, se presentó en La Rural la feria internacional Argentina Alimenta 2026, enfocada en negocios, innovación e internacionalización de la industria alimentaria. El evento se realizará del 17 al 19 de noviembre de 2026 en Palermo y es organizado por La Rural, Fira Barcelona International, Copal y PROMArgentina.

Durante el lanzamiento, Quirno dijo que el objetivo es posicionar al país como un actor estratégico en la seguridad alimentaria global. “Argentina Alimenta nace para que compradores, distribuidores, importadores e inversores internacionales lleguen a la Argentina y comprueben de primera mano por qué nuestro país puede convertirse en uno de los grandes pilares de la seguridad alimentaria global”, afirmó.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en la presentación de la feria Argentina Alimenta en La Rural María Bessone

Según explicó, el espacio buscará exhibir la calidad de los alimentos argentinos, la sofisticación de su tecnología, la eficiencia de las cadenas de valor y “la confiabilidad de una Nación capaz de garantizar abastecimiento con estabilidad y excelencia”.

En uno de los pasajes más fuertes de su exposición, el funcionario vinculó el nuevo escenario económico con la capacidad exportadora del país. “Cuando el Estado deja de asfixiar la iniciativa privada, la Argentina recupera dinamismo, escala y vocación de protagonismo”, sostuvo.

Quirno defendió el rumbo económico del Gobierno y afirmó que la Argentina atraviesa “un proceso claro de reposicionamiento internacional”, y destacó los avances en acuerdos comerciales con la Unión Europea, EFTA [Asociación Europea de Libre Comercio], Singapur y Estados Unidos. Además, sostuvo que el país tiene potencial para consolidarse como proveedor global de alimentos y remarcó el rol de la Cancillería en la apertura de mercados, la negociación de acuerdos y la eliminación de barreras comerciales. Según indicó, toda la red de embajadas y consulados tiene hoy “una prioridad clara: crear más oportunidades para quienes producen, exportan e invierten”. Uno de los ejemplos que utilizó para mostrar resultados concretos fue el reciente ingreso de miel argentina a la Unión Europea con arancel cero.

En uno de los tramos más políticos de su discurso, Quirno cuestionó a gobiernos anteriores por no haber generado condiciones para sostener una política exportadora y afirmó que durante años “se le metieron palos en la rueda” al sector productivo.

Según sostuvo, uno de los principales desafíos del Gobierno pasa por garantizar estabilidad macroeconómica para permitir inversiones y planificación de largo plazo. En ese contexto, el lanzamiento de Argentina Alimenta, dijo, refleja un cambio de clima económico y empresarial.

En el cierre, Quirno sostuvo que la Argentina atraviesa una nueva etapa y llamó a “salir a conquistar oportunidades, abrir mercados y reposicionarse como actor clave en la seguridad alimentaria mundial”. Además, afirmó: “La Argentina volvió a pensar en grande”.

En diálogo con la prensa tras la presentación de Argentina Alimenta, Quirno también se refirió a las negociaciones comerciales que mantiene la Argentina con distintos mercados y cuestionó algunas regulaciones impulsadas por la Unión Europea: “Con respecto a las normativas que está poniendo Europa contra la deforestación estamos hablando con el bloque de que lo firmado y lo acordado no sea de alguna manera embarrado por medidas que hacen que la potencialidad del acuerdo se pierda. Tenemos en la mesa con la UE los temas de deforestación, de biodiésel”.

Además, se mostró optimista sobre un eventual acuerdo sanitario con China para exportaciones de menudencias bovinas y porcinas: “En el corto plazo vamos a poder avanzar en esa dirección. Estamos hablando con ellos; Caputo, Milei, Quirno, la representación argentina va a estar en el momento en que tenga que estar para cerrar los acuerdos que estamos cerrando”.

El funcionario también respondió a los reclamos por demoras en los reintegros y defendió la política fiscal del Gobierno: “Lo más importante es mantener la consolidación fiscal que nos hace ser creíbles ante el mundo”. Sobre la ampliación de la cuota de carne vacuna a Estados Unidos, señaló que el desafío será “demostrar que esas 100.000 toneladas de carne las podemos abastecer con constancia”. También dejó una definición política sobre las retenciones: “Los países, de alguna manera, se benefician de que nosotros tengamos retenciones. Estamos trabajando para reducir impuestos y ganar mayor competitividad”.

Durante el lanzamiento, Carla Martín Bonito, presidenta de Copal, destacó que la feria buscará posicionarse como una vidriera internacional para mostrar la capacidad productiva e innovadora de la industria alimentaria argentina, con el objetivo de generar negocios y abrir nuevos mercados.

Durante el lanzamiento, Carla Martín Bonito, presidenta de COPAL, destacó que la feria buscará posicionarse como una vidriera internacional para mostrar la capacidad productiva e innovadora de la industria alimentaria argentina, con el objetivo de generar negocios y abrir nuevos mercados María Bessone

En esa línea, destacó que la industria alimentaria “es uno de los principales motores de generación de empleo, agregado de valor y exportaciones del país”, y sostuvo que el desafío será “seguir construyendo competitividad para llegar a más mercados con productos de calidad”.

Diego Sucalesca, presidente de PROMArgentina, señaló que la feria buscará “poner a la Argentina en el centro de la agenda internacional de alimentos y bebidas” María Bessone

En esa línea, Carlos Solanet, director comercial de La Rural SA, destacó la fuerte convocatoria del lanzamiento y afirmó que la participación de empresarios, diplomáticos y referentes del sector refleja “la enorme expectativa” que genera la feria y el potencial del país para consolidarse como proveedor global de alimentos.

Solanet destacó la fuerte convocatoria del lanzamiento y afirmó que la participación de empresarios, diplomáticos y referentes del sector refleja “la enorme expectativa” que genera la feria María Bessone

Por último, Diego Sucalesca, presidente de PROMArgentina, señaló que la feria buscará “poner a la Argentina en el centro de la agenda internacional de alimentos y bebidas”. Además, remarcó la importancia de generar espacios donde “las empresas argentinas puedan vincularse directamente con compradores, distribuidores e importadores del mundo”. Entre otros dirigentes y autoridades, en el lanzamiento también estuvieron Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y Sergio Iraeta, secretario de Agricultura.