Vacunos: valores con altibajos en el comienzo la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso moderado de 10.697 vacunos que llegaron en 289 camiones jaula. Las ventas tuvieron una demanda sostenida para la hacienda general y valores con ganancias solo para los conjuntos de calidad, en especial cuando se trataron las haciendas livianas. El Índice General subió un 0,31% al pasar de $3372,803 a $3383,191, mientras que el Índice Novillo perdió un 0,07% al pasar de $4156,592 a los $4153,840.

Los novillos, con 1362 cabezas, representaron el 12,83% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 443 kg; $4600 con 495 kg, y $4500 con 538 y con 555 kg. Por las mejores vacas se pagó $4100 con 438 kg; $4000 con 477 kg, y $3950 con 539 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5570 con 385 kg; $5500 con 325 kg, y $5370 con 412 kg, y en vaquillonas, $5500 con 313 kg; $4800 con 364 kg, y $4700 con 360, 375 y con 396 kg.

El detalle de venta fue 1362 novillos; 1824 novillitos; 2153 vaquillonas; 3631 vacas; 1243 conservas, y 404 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3383,191, mientras que el peso promedio general resultó de 432 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4153,840. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4153,842. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4192,591. Detalle de venta: 1362 novillos; 1824 novillitos; 2153 vaquillonas; 3631 vacas; 1243 conservas, y 404 toros. Base 18 cabezas.

Asoc. de Coop. Argentinas: (286) Asoc. de Cooperativas nt. 94, 367 a 5200; Bilbao v. 20, 492 a 2300; Dalceggio vq. 34, 331 a 5170; Mateos nt. 23, 482 a 4450. Blanco Daniel y Cía. SA: (753) Agrobia nt. 20, 430 a 4600; Agropecuaria La Silvia v. 25, 480 a 3000; Agropecuaria Las Marías v. 25, 527 a 3200; 25, 451 a 3500; Cano Agropecuria n. 30, 493 a 4200; 31, 463 a 4400; Cuevas nt. 27, 407 a 4750; El Choli vq. 52, 386 a 4200; Gasparini nt. 33, 380 a 4900; Grupo D y V vq. 30, 402 a 4400; 30, 368 a 4600; Potrero Norte nt. 20, 347 a 5200; vq. 32, 303 a 5300; Baratcabal vq. 24, 477 a 4000; Juaristi nt. 34, 345 a 5300; Usandizaga v. 32, 524 a 3000.

Campos y Ganados SA: (201) Adamini n. 26, 483 a 4550; La Esperanza Argentina v. 36, 471 a 3200. Colombo y Colombo SA: (162) Al Hada vq. 24, 381 a 2100; Chapado n. 29, 625 a 3500; Rincón de la Laguna n. 32, 497 a 4500; Salgado vq. 22, 433 a 3100. Colombo y Magliano SA: (858) Avestruz vq. 20, 493 a 2000; Campiela v. 20, 505 a 3000; Est. Gan. San Antonio nt. 18, 364 a 5050; 18, 364 a 5100; Inchausti vq. 19, 380 a 2100; La Estelita vq. 28, 304 a 5220; 62, 291 a 5300; Lovizio vq. 26, 404 a 4700; Milgus vq. 56, 368 a 4500; Naudistar v. 18, 487 a 2900; Scorza n. 20, 454 a 4500; Simón nt. 30, 372 a 5170; Viejo Roble vq. 20, 404 a 2000. Consignataria Blanes SRL: (66) 3 B Agropecuarias v. 31, 537 a 3200; Mestre n. 24, 456 a 3850.

Consignataria Melicurá SA: (254) Estab. Los Manantiales n. 38, 470 a 4500; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján n. 23, 436 a 4500; Isenhofer n. 30, 547 a 4000; La Guarida del Zorro n. 30, 558 a 4000. Crespo y Rodríguez SA: (155) Salgado vq. 30, 427 a 3300; Tierra n. 32, 538 a 4500. Dotras, Ganly SRL: (352) Blanco vq. 24, 374 a 1800; Ganadera Mapa n. 38, 477 a 4500; vq. 61, 388 a 4400; Gaviña n. 38, 481 a 4000; Los Bretes vq. 25, 411 a 1800; Portu v. 30, 556 a 2600. Gahan y Cía. SA: (100) Louge vq. 18, 370 a 4000; Pedro Viejo n. 39, 502 a 4000. Gananor Pujol SA: (287) Bastanchuri Hnos. v. 26, 543 a 2500; Sursum Agropecuaria n. 35, 498 a 4000; Vitali v. 21, 626 a 2000.

Gogorza y Cía. SRL: (293) Agrop. El Socorro v. 20, 511 a 2600; Barcelonna Dominguez e Hijos n. 18, 468 a 4100; Peiretti nt. 99, 382 a 4100; vq. 19, 390 a 3700; 31, 321 a 4700. Harrington y Lafuente SA: (98) Campomar e Hijos v. 41, 518 a 3300. Heguy Hnos. y Cía. SA: (74) Agropecuaria La Corona v. 30, 506 a 3300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (184) El Huayco vq. 21, 411 a 4000; Parissia nt. 29, 390 a 4600. Iriarte Villanueva Enrique SA: (110) Beheran Sarciat vq. 30, 331 a 2500. Jáuregui Lorda SRL: (269) Baldi nt. 18, 421 a 4000; 20, 386 a 4200; Behi Polita vq. 18, 395 a 3800; Boucinha n. 20, 460 a 3600. Lartirigoyen & Oromí SA: (162) García del Solar vq. 22, 292 a 5300; Sastre Inchauspe nt. 20, 395 a 5000.

Llorente-Durañona SA: (211) Cabaña Don Tomás n. 38, 457 a 4500; Courreges n. 20, 496 a 4400; Est. La Invernada Agropecuaria vq. 25, 410 a 2200; 27, 423 a 3000; v. 24, 506 a 3200; Fortasin n. 28, 493 a 3500. Madelan SA: (248) Iturrioz vq. 30, 345 a 1930; 32, 320 a 2000; La Esmeralda Agrop. vq. 19, 410 a 2400; San Pedro Agrop. n. 19, 432 a 3700; 21, 457 a 3900. Martín G. Lalor SA: (530) Angus del Océano Chico nt. 25, 384 a 4700; Campo Bonanza nt. 29, 386 a 4000; Establecimientos 8 de Mayo nt. 44, 415 a 4000; Ferro nt. 30, 345 a 4300; vq. 20, 291 a 4400; Nuevo Surco vq. 30, 399 a 2300; Sociedad Simple vq. 21, 429 a 2400; v. 23, 455 a 2700; Villa Luisa vq. 20, 440 a 3200. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (418) Iribarne nt. 22, 431 a 4500; Molinari v. 21, 462 a 2100; Posavina n. 26, 498 a 4500.

Monasterio Tattersall SA: (1140) Agrop. La Criolla vq. 18, 365 a 4600; 38, 332 a 5000; 19, 298 a 5300; Agrop. San Diego n. 24, 467 a 3700; Agropaso n. 30, 465 a 3700; 26, 498 a 4150; Algarra Hnos. nt. 59, 382 a 5300; Arandu vq. 34, 402 a 2000; Bernal nt. 23, 390 a 4700; Cien Olmos nt. 41, 396 a 4500; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 19, 348 a 5100; Mónaco nt. 21, 325 a 5550; Zubigaray n. 32, 573 a 4300. Nieva H. y Asociados SRL: (53) Mogni vq. 50, 342 a 5000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (586) Iruanyak nt. 29, 385 a 5570; vq. 28, 313 a 5500; La Licha nt. 26, 410 a 4500; Gaztambide nt. 25, 428 a 4620; Pedro Manuel nt. 18, 412 a 5370; Salvini e Hijos n. 32, 533 a 4500; Tapalgro v. 28, 517 a 2800. Santamarina e Hijos SA: (236) Agrop. La Poderosa v. 32, 431 a 1900; 64, 482 a 1900; Docamal vq. 20, 422 a 2500. S. L. Ledesma y Cía. SA: (123) Grial Agropecuaria nt. 31, 373 a 4000; 40, 378 a 4200; Monyguill vq. 18, 407 a 3300. Umc SA: (141) Flores vq. 21, 355 a 2200; La Manta vq. 18, 315 a 4100; 18, 310 a 4280; 40, 288 a 4320. Wallace Hermanos SA: (253) Don Gino vq. 41, 348 a 2100; Loma de Langueyu nt. 25, 412 a 4100; Messler n. 19, 468 a 4050; Schneider vq. 35, 411 a 3800.

Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (37); Aguirre Urreta Jorge SA (15); Balcarce y Cía. SRL (69); Brandemann Consignataria SRL (84); Casa Massola SA (73); Casa Usandizaga SA (130); Consignataria Nieva y Cía. SA (9); Ganadera Salliqueló SA (34); Gregorio Aberasturi SRL (50); Hourcade Albelo y Cía. SA (116); Lanusse-Santillán y Cía. SA (61); Pedro Genta y Cía. SA (92).