“Esta zona se ha convertido en un viva la Pepa. Es tierra de nadie”. Con esa frase alegórica, el productor agropecuario Pablo Riva buscó reflejar la situación de descontrol, desmadre e inseguridad que se vive en el norte salteño, más precisamente en el departamento de General José de San Martín.

Según describió, días atrás, no más de un mes, en un campo que arrienda cerca de la localidad de Fortín Dragones, le robaron 19 novillos de alrededor de 250 kilos por un valor aproximado de $13 millones. Contó que toda esa zona es de monte, donde hay campos productivos que conviven con otras parcelas o puestos de gente que se asentó sobre tierras fiscales. “La mayoría de los delitos que suceden en la región como el narcotráfico o el abigeato pasan por esos canales de comunicación oscuros”, dijo a LA NACION.

Vale recordar que hace menos de un mes que entidades y asociaciones salteñas alertaron de esta situación y enviaron una carta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para pedirle su asistencia e intervención. En esa oportunidad, la Asociación de Productores de Granos del Norte (Pronagro), la Sociedad Rural Salteña (SRS) y la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal) advirtieron su preocupación en la zona de la frontera con Bolivia por hechos de este tipo.

Parte del rodeo de Riva en el departamento salteño de General José de San Martín Gza. Pablo Riva

Riva contó que esa realidad en particular a él no le venía ocurriendo porque su campo propio estaba hacia adentro. Pero hace un mes, por falta de pasturas, debió alquilar un campo próximo al suyo, pegado a un camino vecinal y fue de donde le faltó la hacienda en cuestión.

“En los campos tenemos la norma de que cada vez que cambiamos de lote, contamos los animales. Movimos la hacienda e hicimos un recuento y notamos una diferencia. Por lo que decidimos hacer un recuento general. En la zona, los recuentos no son de un día para el otro, demora un tiempo porque la hacienda anda por dentro del monte y no siempre baja a tomar agua. No son fáciles los recuentos. Al final, detectamos este faltante de 19 novillitos de recría de aproximadamente 250 kilos”, subrayó.

En este contexto, dijo que haciendo cálculos, los hechos ocurrieron entre 22 de enero al 3 de febrero pasado y que los delincuentes rompieron un alambrado para entrar y llevarse la hacienda, “que ahora la policía está peritando”.

El productor es de Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires, donde también desarrolla su actividad agropecuaria. “Estuve la semana pasada en Salta y no vi nada raro. Aunque puede ser que me hayan estado robando cuando estuve ahí. Soy de la provincia de Buenos Aires, hago malabares para llegar allá y cuando tengo todos estos problemas dan ganas de agarrar y dejar todo lo que uno invirtió. La realidad es que problemas hay en todos lados, pero nadie se puede robar 19 animales del lugar sin una connivencia. Eso es lo que sucede en esa zona entre el Poder Judicial y la política/policía local, la gente que vive alrededor de nuestros campos y hace abigeato y narcotráfico. Esa son las cuatro patas de la mesa de inseguridad rural. Lo peor es la falta de respuesta en materia de seguridad por parte del gobierno provincial”, enfatizó.

Riva realizó la denuncia policial correspondiente. “No creo que mi hacienda haya sido robada para carnicerías. Uno, dos o tres animales los podés ubicar en carnicerías de Tartagal o de Orán, pero 19 novillos es mucho. Yo creo que esta hacienda fue para una carga que ojalá no se haya completado y todavía esté en algún campo cercano o en un feedlot de la zona. Pero es una vergüenza que la policía no tenga un dron para salir a monitorear los campos pero yo estoy dispuesto a contratar un avión para que lo hagan. Nunca me gustó esconderme cuando sufría algún tipo de delitos. Lo único que tiene una persona en estos casos es darle publicidad a estos temas, sino es peor. Por eso voy a seguir hasta las últimas consecuencias”, remarcó.

Para Riva, este robo es un gran golpe a su bolsillo, por eso es que decidió realizar un fuerte posteo en X (exTwitter) para que la noticia se conozca. “¿Hasta cuando van a robar ganado en nuestras narices? Agroquímicos, granos y ahora ganado: imposible seguir invirtiendo así”.

“Está vez me tocó a mí, 19 novillitos en Dragones, en campo alquilado vecino al propio. El comisario me ha prometido moverse con compromiso y me lo ha hecho sentir. Espero que de arriba provean los recursos y la misma voluntad, caiga quien caiga: carniceros, vendedores/compradores en negro y quién esté en esta transa”, continuó en su reclamo por redes sociales y arrobando al gobernador provincial Gustavo Sáenz.