Está en Rosario: Molinos Río de la Plata concretó la venta de parte de un histórico complejo industrial

Molinos Río de la Plata concretó la venta de parte de su histórico complejo industrial Santa Clara, ubicado en Rosario, Santa Fe, al Grupo Elementa, que tiene previsto invertir US$100 millones para recuperar las instalaciones y reactivar la molienda de girasol, una actividad que permanece paralizada desde 2015. La operación había sido anunciada a comienzos de septiembre y ahora la compañía confirmó que se completó la transferencia de los activos y del personal vinculado con esas actividades.

La novedad fue comunicada este lunes 2 de noviembre por Molinos Río de la Plata a la Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante un hecho relevante. “En el día de la fecha, se ha concretado la venta por parte de Molinos de los activos ubicados en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, así como la transferencia del personal abocado a las actividades desarrolladas en los mismos”, señaló la empresa en el documento firmado por Federico Pasqualetti, responsable de Relaciones con el Mercado.

Tal como había contado LA NACION en septiembre, la operación comprende el acopio de cereales y las instalaciones destinadas a la molienda y refinación de oleaginosas del complejo Santa Clara. Molinos, en tanto, conservará la propiedad y la operación de la planta de envasado de aceites y otros productos que funciona dentro del mismo predio.

Grupo Elementa adquirió a Molinos Río de la Plata activos del complejo Santa Clara, en Rosario Gentileza

El acuerdo forma parte de un proyecto de expansión del Grupo Elementa, que busca ampliar su participación en la cadena del girasol. La inversión prevista de US$100 millones estará destinada a poner en valor las instalaciones, incorporar tecnología y recuperar la capacidad industrial del establecimiento.

Según los planes que había informado la compañía, el complejo tendrá una capacidad de molienda de 465.000 toneladas anuales y una capacidad de refinación de aceites de 170.000 toneladas por año. El objetivo es que la planta de molienda, que dejó de funcionar en 2015, pueda volver a operar durante la próxima campaña de girasol.

Para las obras, Elementa proyectó más de 120 puestos de trabajo directos e indirectos, con la participación de entre seis y siete empresas contratistas de la región. Una vez que las instalaciones estén operativas, la previsión es mantener entre 60 y 65 empleos directos y calificados, además de los puestos indirectos relacionados con proveedores y servicios.

En septiembre, Gastón Saint Paul, socio fundador y director comercial del Grupo Elementa, había explicado a LA NACION que la adquisición respondía a la estrategia de integrar distintas etapas del negocio agroindustrial, desde la producción de materias primas hasta la elaboración de productos de mayor valor.

“Es un buen momento hoy para invertir en todo lo que son derivados de girasol. Las perspectivas globales del mercado de girasol y las distintas estructuras de margen de la cadena hoy hacen mucho más atractivo participar activamente de la misma”, había afirmado el ejecutivo.

“Es un buen momento hoy para invertir en todo lo que son derivados de girasol", habían señalado en la empresa Elementa

En aquella oportunidad, Saint Paul también había señalado que la posibilidad de recuperar una planta existente permitiría acortar los tiempos necesarios para comenzar a producir, en comparación con la construcción de un establecimiento desde cero.

La compra de Santa Clara permitirá al Grupo Elementa cuadruplicar su capacidad industrial y fortalecer su presencia en Rosario, uno de los principales polos agroindustriales del país. El grupo está integrado por Elementa Foods, Puerto Arroyo Seco, Camilo Ferrón Chile, Integrando Valores y Eliantus. Según la información difundida por la compañía, tiene operaciones o activos en seis países de América y canales comerciales y de distribución en más de 25 países.

El acuerdo también incluye una relación comercial de largo plazo entre ambas empresas, por la cual Elementa prestará servicios de molienda de girasol, abastecerá de aceite crudo de girasol a Molinos y realizará tareas de refinación de aceites de girasol y soja. Molinos, por su parte, mantendrá la producción y el envasado de aceites en el complejo.