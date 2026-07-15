“Esta es clave”: una empresa manisera paralizó su planta y hay preocupación en un pueblo de 2500 habitantes

CÓRDOBA.- Setenta trabajadores discontinuos -son aquellos que se llaman por temporada- de la empresa Manisur, de Santa Eufemia (Córdoba), no serán convocados porque la planta paralizó sus actividades este año. Un accionista no entregó el maní comprometido para procesar y la compañía solo dejó a los 20 empleados permanentes.

Gisella Barrionuevo, intendenta de Santa Eufemia (unos 2500 habitantes en el departamento Juárez Celman), explicó a LA NACION que la empresa es la principal fuente de trabajo de la localidad y que hace unos días los trabajadores fueron notificados de la situación. “Hay otra manisera que sigue trabajando, pero esta es clave. La explicación es que uno de los accionistas no entregó ‘por un imprevisto’ el maní comprometido, por lo que la planta se paraliza. Ojalá que sea hasta el año que viene, pero no hay datos detallados”, dijo.

Precisó que el socio es el más nuevo (se incorporó el año pasado) y que incluso realizó varias inversiones en la empresa, con lo que se había delineado un escenario positivo. Parte del compromiso era que entregaba su propia producción en esta temporada y “en marzo, cuando ya estaba todo listo para iniciar el período de trabajo, comunicó que debía entregarla en otro lado“.

“Hay otra manicera que sigue trabajando, pero esta es clave", dijo Gisella Barrionuevo, intendenta de Santa Eufemia Captura de video

Barrionuevo indicó que la empresa ya tenía problemas financieros, con lo que no está en condiciones de seguir operando. “Hay trabajadores que hace años son convocados para la temporada que se extendía entre ocho y nueve meses, incluso a veces más”, agregó. Explicó que los trabajadores no han sido despedidos porque no eran efectivos y señaló que la Uatre, el gremio, intervino y logró que por unos meses este grupo cobre el seguro de desempleo.

Según los datos que manejan los trabajadores, hay compromisos de entrega pactados para el 2027, pero desconocen qué decisión tomará la firma para entonces. LA NACION intentó comunicarse con la empresa pero, hasta el momento, nadie respondió. Ante el Ministerio de Trabajo la firma ratificó que no puede retomar operaciones porque no tiene materia prima.

Manisur nació en 1992 Captura de video

Manisur nació en 1992 y en Santa Eufemia, según señala en su propia página, produce, industrializa y exporta “maní de alta calidad al mundo. Con más de 30 años de experiencia en el mercado, nuestro producto llega a compradores de todos los continentes".

La firma industrializa el producto Captura de video

La página oficial añade: “También realizamos actividades complementarias tales como almacenaje, acondicionamiento y comercialización de cereales y oleaginosas, transporte de cargas y producción agrícola propia".