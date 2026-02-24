Estabilidad o más variabilidad: un experto revelará en Expoagro qué pasará con el clima

El clima siempre fue uno de los factores que el campo mira con mayor atención. Pero, en un contexto en el que se viene de campañas marcadas por sequías prolongadas, inundaciones repentinas y temperaturas extremas en momentos clave de los cultivos, esa variable genera aún más incertidumbre. En ese contexto, Expoagro volverá a poner el foco en el tema con una nueva edición de la jornada “Punto Clima”.

Desde la organización detallaron que la actividad se desarrollará bajo el título “Tendencias climáticas 2026: ¿cómo será el clima luego de tantos años extremos?” y estará a cargo del meteorólogo Leonardo De Benedictis. La moderación será de la periodista Brenda Quattrini. El encuentro, abierto a todo público, se llevará a cabo el jueves 12 de marzo a las 15 en el Anfiteatro ArgenINTA, dentro del predio ferial y autódromo de San Nicolás.

La muestra se realizará entre el 10 y el 13 de marzo en San Nicolas

Según explicaron los organizadores, la jornada buscará poner el foco en las tendencias de mediano y largo plazo, más allá del pronóstico semanal. Después de años en los que el sector atravesó extremos climáticos casi consecutivos —con déficits hídricos severos en algunas regiones y excesos en otras—, la necesidad de anticiparse se volvió estratégica.

En ese marco, De Benedictis analizará si el patrón de alternancia entre sequías y lluvias intensas podría comenzar a estabilizarse en la campaña 2026/27 o si la variabilidad seguirá siendo la regla. También abordará qué escenario podría abrirse en caso de un cambio de tendencia: uno más húmedo, más cercano a los promedios históricos o con nuevas oscilaciones marcadas.

Las últimas campañas dejaron ejemplos concretos de esa inestabilidad. Un enero con precipitaciones escasas en la zona núcleo encendió alarmas sobre el estado de la soja y el maíz, mientras que las lluvias de febrero, aunque aportaron alivio, no alcanzaron para recomponer totalmente el potencial productivo y, en algunos casos, complicaron labores por excesos puntuales.

De acuerdo con lo informado, durante la disertación se repasarán las principales variables meteorológicas que inciden en el negocio agropecuario: volumen y distribución de lluvias, ocurrencia de heladas, olas de calor, vientos intensos y balance hídrico.

El objetivo, señalaron desde Expoagro, es brindar herramientas que ayuden a productores, técnicos y asesores a planificar con mayor información. La definición de fechas de siembra, la elección de híbridos o variedades, el nivel de inversión tecnológica y la estrategia financiera de cada planteo están cada vez más vinculados al escenario climático esperado.

“Es clave tratar de adelantarse a esas situaciones y tratar de ver si el clima puede llegar a ser favorable o desfavorable para la campaña”, concluyó De Benedictis.