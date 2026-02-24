Gripe aviar: se cerraron exportaciones por casi US$250 millones y vuelven a caer mercados de gran valor

Luego de que se confirmara un nuevo caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la provincia de Buenos Aires, se encendieron todas las alarmas comerciales y se dispuso el cierre temporal e inmediato de las exportaciones de carne aviar hacia los destinos que exigen el estatus de país libre de la enfermedad. La situación vuelve a impactar de lleno en la cadena avícola, que en 2025 había exportado 206.436 toneladas por US$246,9 millones. El brote deja a la Argentina sin la posibilidad de hacer envíos a mercados importantes como la Unión Europea, China y Chile, que estaban en un proceso de reapertura. Desde la aparición del primer caso en 2023, en tanto, los despachos al exterior cayeron 53,6% en valor y 31,7% en volumen respecto de 2022, cuando se había alcanzado un récord histórico de US$404,3 millones. Si bien en 2024 y 2025 hubo una recuperación parcial, el sector aún se mantiene casi un 39% por debajo del pico registrado antes de la crisis sanitaria.

Según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el caso fue detectado en un establecimiento de aves reproductoras en la localidad bonaerense de Ranchos. Tras la notificación por signos clínicos compatibles y una elevada mortandad, el Laboratorio Oficial en Martínez confirmó la presencia de IAAP H5. La notificación oficial será elevada a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA), en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de transparencia sanitaria.

Desde el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (Cepa) confirmaron que este caso confirmado “vuelve a la Argentina a país cerrado” a las exportaciones. A partir de esta alerta, los primeros 28 días quedan suspendidas las exportaciones para todos los destinos que no aceptan la zonificación. Luego, una vez que el país vuelva a autodeclararse libre y obtener el aval internacional, podrá retomar envíos a los mercados que contemplan ese criterio sanitario; los demás dependerán de reaperturas formales.

Entre 2022 y 2023 hubo una baja de US$216,8 millones en los envíos al exterior, lo que representó una caída del 53,6%

Según remarcaron en Cepa, luego aquellos destinos que aceptan la “zonificación” (como países de África y Medio Oriente) podrían reabrir tras un mes de vigilancia, pero los mercados más exigentes requerirán negociaciones directas.

Entre los principales destinos afectados figuran la Comunidad Económica Europea —que había reabierto hacía apenas una semana, con embarques habilitados recién desde el 1° de marzo— y Chile, que se encontraba en pleno proceso de inspección para rehabilitar el mercado e incluso habían hecho las visitas en las últimas semanas.

Recordaron que China estuvo abierto parte de abril, mayo, junio, julio, y en agosto del año pasado y se volvió a cerrar tras un rebrote. Desde entonces ese mercado permanece cerrado y estaba a la espera de una reapertura. Ahora el país deberá comenzar todo el proceso de protocolos sanitarios para volver a habilitar ese destino.

Desde que apareció el primer caso de gripe aviar en el país, las exportaciones avícolas se desplomaron y generaron una grave crisis en muchas empresas del sector. Al ver el histórico, en 2020 las exportaciones registraron un valor FOB de US$324.045.144, con un volumen de 254.951 toneladas. En 2021 el monto en divisas ascendió a US$329.733.725, mientras que el volumen fue de 240.020 toneladas. En 2022 se observó el valor más alto de los últimos seis años, con exportaciones por US$404.335.992 y un total de 256.637 toneladas. En 2023, cuando se detectó la enfermedad en el país, se produjo una caída tanto en valor como en volumen: las exportaciones sumaron US$187.537.686 y alcanzaron 175.386 toneladas. En 2024 los envíos al exterior totalizaron US$235.440.613, con un volumen de 210.126 toneladas.

En 2025 las exportaciones generaron divisas por US$246,9 millones con 206.436 toneladas. A pesar de los pocos meses que el mercado estuvo abierto, China fue el principal destino en valor con 11.575 toneladas por US$27,4 millones, seguida por Chile, con 18.474 toneladas y US$25,4 millones. También se destacaron Holanda con un total de 8764 toneladas por US$18,6 millones; Brasil con 7856 toneladas por US$17,7 millones, Vietnam con 30.808 toneladas por US$17,1 millones; y Sudáfrica con 25.082 toneladas por US$15,4 millones, entre más de 70 mercados de menor peso.

Aunque hubo recuperación en 2024 y 2025 en las exportaciones, todavía no se volvió a los niveles previos a la crisis sanitaria Archivo - Archivo

En enero de 2026 la Argentina exportó 20.823 toneladas por US$21.995.131, con un valor FOB promedio de US$1056 por tonelada. En lo que va de febrero, los envíos alcanzaron 18.486 toneladas por US$19.409.452, con un promedio de US$1050.

El impacto es particularmente sensible en el negocio de huevos frescos, según confirmó Javier Prida, presidente Ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), a LA NACION. Puntualizó que este brote impacta especialmente en la relación comercial con Chile, el principal comprador de huevos de la Argentina.

“Tuvimos mucho tiempo esperando que Chile inspeccione para volver a salir al mercado. A pesar de que hace varios meses la Argentina estaba declarada por la OMSA como libre de influenza aviar, logramos después de varios meses que vengan a hacer la inspección”, relató Prida.

Javier Prida, presidente ejecutivo de Capia

La auditoría ocurrió hace solo 15 días. “Fue muy buena la visita, muy satisfactoria para las dos partes, pero con esto lamentablemente volvemos a foja cero. O sea, no se terminó de abrir el mercado, que ya se vuelve a cerrar prácticamente y ahora hay que esperar todo de vuelta", narró.

Prida detalló que los procesos son largos y burocráticos. Ahora tienen que limpiar la granja, esperar otros 28 días, realizar la autoproclamación de país libre, aguardar la aceptación de la OMSA y luego rogar que los compradores rehabiliten los permisos. “Yo creo que hasta mitad de año, más septiembre u octubre, no vamos a poder volver a exportar. Se perdió de vuelta el año de exportación a Chile”, sentenció el directivo.

Las exportaciones de huevos frescos en riesgo hacia Chile oscilan entre 1,5 y 3,5 millones de dólares. Según precisó, el sector seguirá exportando normalmente a todos los países que tengan certificado sanitario vigente para los ovoproductos. No obstante, todo lo que sea huevo fresco se suspendió hasta que se rehabiliten los mercados.