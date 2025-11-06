Excelencia Agropecuaria: se conocieron los ternados del premio que distingue lo mejor del campo

En un escenario complejo que se transforma a un ritmo acelerado, el campo argentino sigue demostrando su empuje, su capacidad de adaptación y su resiliencia como uno de los sectores más dinámicos para la economía argentina. A lo largo y ancho del país, productores, compañías y emprendedores rurales se comprometen para producir mejor, cuidando el medioambiente, optimizando los recursos naturales y generando valor para las comunidades y las generaciones futuras.

Para destacar este esfuerzo invaluable, bajo el lema “Del valor local al impacto global en un futuro desafiante”, el miércoles 19 del actual, desde las 19 , se llevará a cabo la XXIII edición del premio a la Excelencia Agropecuaria que organizan LA NACION y Galicia. La entrega se podrá ver en vivo a través de lanacion.com, YouTube y FacebookLive.

Esta distinción, con casi 25 años de trayectoria, busca resaltar la labor de los hombres y mujeres del campo, las empresas y proyectos que se destacaron durante el último año; enfocados en la innovación, la incorporación de tecnologías de vanguardia y la adopción de modelos de gestión más sustentables, así como su apuesta en el futuro de una industria fundamental para la economía local, en constante expansión para conquistar los mercados internacionales cada vez más exigentes.

Esta distinción, con casi 25 años de trayectoria, busca resaltar la labor de los hombres y mujeres del campo, las empresas y proyectos que se destacaron durante el último año fabian-malavolta-16567

Roberto Bisang, profesor consulto e investigador del IIEP Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, fue el encargado de evaluar a los más de 270 postulados desde julio pasado. También conformó el jurado que, junto a Matilde Bunge, productora agropecuaria y exvicepresidente de CREA; Francisco Oliverio, asesor y coordinador de proyectos de la Fundación Producir Conservando; Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Galicia, y José del Rio, director de contenidos de LA NACION, tuvieron la tarea de elegir a cada uno de los finalistas y ganadores.

En total, son ocho las categorías que se premiarán durante esta ceremonia: Agricultura extensiva, Apertura al mundo, Gestión sustentable, Industria agroalimentaria, Innovación tecnológica, Producción animal, Productor de economías regionales y Servicios para la producción. Además, entre los ganadores de las diferentes ternas también se elegirá el premio de Oro.

A continuación, los ternados en cada una de las categorías participantes:

Agricultura extensiva

• Mistol Ancho

• Garfin Agro

• JFB Julio Federico Boehler

Apertura al mundo

• Acronex

• Cattler

• El Talar Agroindustrial SA

Gestión sustentable

• Agro De Souza

• Grupo María Elena

• Kleppe SA

Industria agroalimentaria

• Molino Forzani SA

• Praga Alimentos

• Prodeman SA

Innovación tecnológica

• Arauco

• Glimax- Tecnología y Producción

• Grupo Faro Verde

Producción animal

• Cabaña Los Pirulos

• Don Ino

• Estanar SA

Productor de economías regionales

• Agroganadera Del NOA

• Apícola Don Remigio, de Daniel Hugo Codutti

• Hierbas Patagónicas SRL

Servicios para la producción

• Avancargo

• AZ Group

• Cerestolvas

Para más información, pueden consultar el sitio web oficial: https://www.premioagro.com.ar.