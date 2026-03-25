Resultado inédito: para el 82% de los empresarios ganaderos es un buen momento para invertir

Con un fuerte contraste entre actividades y regiones, la última encuesta SEA de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) muestra un dato central: la ganadería se posiciona como el motor del optimismo en el agro argentino. En detalle, un 82% de los empresarios ganaderos consultados consideró que es un buen momento para invertir, muy por encima de otros rubros, como los ovinos, donde ese porcentaje se ubica en el 38%.

El relevamiento, que incluyó a 1147 empresarios y 215 asesores CREA de todo el país, refleja una mejora en las expectativas generales. De hecho, impulsado por el aporte del sector ganadero, el indicador integrado de intención de inversión volvió a terreno positivo por primera vez desde 2022.

El trabajo destaca que “un 82% de los empresarios ganaderos consultados en la Encuesta SEA CREA de marzo 2026 manifestó que considera que es un buen momento para realizar inversiones en el sector, mientras que entre los productores de ovinos esa proporción es del 38%”. Este diferencial evidencia el mejor momento relativo de la ganadería frente a otras actividades.

El repunte de expectativas corta una racha negativa que se arrastraba desde 2022 CREA

A nivel general, el 76% de los encuestados consideró que el contexto actual del país representa una oportunidad para sus empresas, lo que implicó una mejora frente a la percepción registrada en 2025. En ese contexto, la eficiencia aparece como la principal estrategia elegida por los productores para afrontar el escenario.

“El actual escenario del país representa una oportunidad para su empresa”, indicó el relevamiento, que además subrayó que la eficiencia —tanto en la gestión de costos como en los procesos productivos— es el eje más valorado para este año.

Sin embargo, el panorama no es homogéneo. En lechería, por ejemplo, persisten señales de alerta: el 45% de los encuestados consideró que el momento actual es malo para invertir. Esta visión negativa también se reflejó en el neto de expectativas, que se mantuvo en terreno desfavorable.

Mientras la ganadería bovina muestra un saldo neto positivo de más de 79% en la percepción de inversión, la lechería presenta un resultado negativo de menos de 26% y la maquinaria agrícola también se mantiene en terreno adverso, con -13% CREA

En agricultura, en tanto, no se observa una tendencia clara. El informe señaló que existe un “elevado contraste de situaciones entre las diferentes regiones productivas”, lo que dificulta una lectura uniforme del sector.

Mientras la ganadería bovina tuvo un saldo neto positivo de más de 79% en la percepción de inversión, la lechería presentó un resultado negativo de menos de 26% y la maquinaria agrícola también se mantuvo en terreno adverso, con -13%.

En términos agregados, la última medición indicó que el 42% de las empresas consideró que es un buen momento para invertir, frente a un 22% que lo catalogó como malo y un 36% que se mantuvo en una posición neutral. Este balance reflejó una mejora respecto de períodos anteriores, aunque con cautela.

En términos económicos, el 58% de los empresarios ganaderos tiene expectativas favorables sobre el resultado del negocio para el próximo año, uno de los valores más altos de la serie histórica CREA

En el frente productivo, el relevamiento también aportó una primera aproximación de la campaña fina 2026/27. Allí se observa una caída en la intención de siembra respecto de los últimos dos años, con el trigo concentrando el 75,8% del área proyectada y la cebada el 15,6%. El estudio advirtió, además, un creciente interés por cultivos alternativos, como la colza y la avena, que comienzan a ganar espacio en las rotaciones.

En cuanto a los cultivos gruesos, se detectaron importantes brechas entre lo presupuestado y lo finalmente producido, especialmente en maíz. Aun así, a nivel nacional se espera una cosecha cercana a los 60 millones de toneladas, en línea con lo previsto inicialmente.

Una situación similar se registró en soja y en girasol, donde las diferencias regionales marcaron el pulso de la campaña. Este escenario refuerza la idea de un agro atravesado por contrastes, más que por tendencias uniformes.

En ganadería, en cambio, los indicadores productivos mostraron mayor estabilidad. El 43% de los grupos CREA pecuarios reportó una producción forrajera actual buena, especialmente en el norte de la región pampeana y el norte argentino.

El 43% de los grupos CREA pecuarios reporta una producción forrajera actual buena, especialmente en el norte de la región pampeana y el norte argentino CREA

Además, los primeros datos de cría indicaron que el destete se mantuvo según lo planificado y que se espera una mayor cantidad de terneros en la mayoría de las regiones, con la excepción de la Patagonia, donde se proyectan caídas.

El informe también señaló que el 85% de las cabezas en recría se realiza a pasto, con niveles particularmente altos en regiones como Litoral norte, norte de Buenos Aires y Patagonia. En contraste, la recría a corral representa el 15% del total.

En términos económicos, el 58% de los empresarios ganaderos tiene expectativas favorables sobre el resultado del negocio para el próximo año, uno de los valores más altos de la serie histórica.

Se observa una caída en la intención de siembra respecto de los últimos dos años, con el trigo concentrando el 75,8% del área proyectada y la cebada el 15,6% CREA

En el plano financiero, los datos reflejaron que la deuda de corto plazo medida en días de facturación se ubica en torno a los 39 días en marzo de 2026, con una distribución mayoritaria entre 16 y 60 días, lo que refleja un nivel de endeudamiento moderado.