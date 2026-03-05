Expoagro 2026: la industria semillera llega con nuevos híbridos, variedades y tecnologías para mejorar el rendimiento

Expoagro suele ser el escenario elegido por las empresas del agro para mostrar a los productores sus nuevos lanzamientos, avances en genética y tecnologías de manejo. En ese marco, y en la edición 20 aniversario de la muestra, distintas compañías aprovecharán la próxima semana el encuentro para presentar novedades pensadas para mejorar la productividad de los cultivos. Entre ellas, NK Semillas, Advanta y Bayer llevarán nuevos híbridos, variedades y herramientas orientadas a optimizar el manejo agronómico.

En el caso de NK Semillas, según informaron desde la compañía, el espacio de la marca estará centrado en su plot de maíz, girasol y soja, donde se mostrarán materiales con alto potencial productivo, recomendaciones de manejo y estrategias pensadas para distintos ambientes productivos. “Expoagro es el punto de encuentro clave para presentar nuestras propuestas de valor y fortalecer el vínculo con los productores”, afirmó Francisco Pérez Brea, gerente de marketing en NK.

En Expoagro 2026, NK Semillas mostrará nuevos híbridos de maíz y girasol, además de variedades de soja y herramientas digitales para el manejo agronómico NK

Entre las principales novedades se encuentra el híbrido de maíz NK 825 VIPTERA3 CL, que la empresa recomendará por su potencial de rendimiento y su tecnología CL para el control de malezas. “Llevamos este híbrido a Expoagro porque está posicionado a todo el rango de ambientes y demostró su buen desempeño en diversos ensayos la campaña pasada. Para siembras tempranas, este material ofrece destacada performance en todo el rango de índices ambientales contra los principales competidores y, para siembras tardías, aporta estabilidad sumado al sobresaliente comportamiento frente a quebrado y vuelco”, señalaron desde la compañía.

En el plot de maíz también se exhibirán otros híbridos del portafolio, como NK 842 VIPTERA3, que se destaca por su adaptabilidad y estabilidad en distintas zonas productivas.

En girasol, la empresa realizará el lanzamiento del híbrido NK 3949 CL, orientado a mejorar los niveles de producción, especialmente en sistemas con manejo más defensivo. “El salto genético de la marca lo da el nuevo NK 3949 CL, un híbrido con un perfil sanitario completo y que tiene la mejor adaptación a todas las zonas girasoleras. Su buen comportamiento en ambientes de bajo potencial de rinde lo convierte en una buena alternativa para recomendar en la región norte del país”, explicó Andrés Caggiano, gerente de Desarrollo de Producto de la marca.

El girasol suma tecnología NK

La propuesta también incluirá nuevas variedades de soja, entre ellas 37x26 E STS NK y 62x26 CE STS NK, que se suman al portafolio de la marca. Según detallaron desde la empresa, estos materiales combinan tecnologías Enlist® y STS, pensadas para el manejo de malezas difíciles, una de las principales problemáticas en distintos sistemas productivos.

En el espacio técnico se mostrarán además ensayos de manejo agronómico, como estrategias de densidad en maíz para analizar la capacidad de compensación de los híbridos frente a bajos niveles de plantas dentro del lote. “Por ejemplo, habrá un ensayo de 20 mil plantas del NK 842 VIPTERA3 para demostrar cómo compensan los maíces del porfolio si se siembran en ultra o baja densidad”, explicó Caggiano.

Además del componente genético, la empresa pondrá el foco en herramientas digitales para la gestión agronómica. Entre ellas se destacan Sistema NK y la plataforma Cropwise, que permiten ajustar dosis de semillas e insumos según las características de cada lote.

Más novedades

Por su parte, Advanta Semillas también expondrá su portafolio en tres cultivos principales: sorgo, girasol y maíz, además de presentar nuevas propuestas vinculadas a servicios y cultivos emergentes. La empresa llegará a la muestra con un concepto que pone en valor su trayectoria en el país y la evolución de sus materiales en estos cultivos.

En sorgo, uno de los segmentos donde la compañía tiene fuerte presencia, se destacará la tecnología igax, que combina las plataformas igrowth® y aphix®, junto con un nuevo lanzamiento de doble propósito orientado a sistemas mixtos agrícolas y ganaderos. En girasol, el foco estará puesto en la estabilidad del portafolio con híbridos como ADV 5420 CLP, ADV 5310 CL y ADV 5407 CL, materiales que, según la empresa, han mostrado buen desempeño en distintas regiones productivas.

En la muestra, la empresa exhibirá híbridos de girasol y tecnologías en sorgo, además de propuestas para distintos sistemas productivos Advanta

En maíz, la compañía buscará mostrar un portafolio con tecnologías adaptadas a diferentes ambientes y regiones del país, en un contexto donde el cultivo vuelve a ganar protagonismo dentro de las rotaciones. La propuesta se completa con novedades en colza, un cultivo que comienza a despertar interés por su potencial en ciertos sistemas productivos.

Además, la empresa presentará Caradvana, un servicio técnico orientado a la gestión y nutrición animal, y el programa Club Advanta, destinado a productores girasoleros que eligieron la marca en la última campaña y que ofrecerá beneficios y condiciones comerciales para la próxima siembra.

En este marco, durante Expoagro 2026 Bayer presentará en el lote 45 un recorrido centrado en cómo sus soluciones agregan valor en cada etapa del sistema productivo, combinando genética, protección de cultivos, herramientas digitales y prácticas regenerativas, según informó.

La compañía pondrá el foco en un sistema que articula decisiones agronómicas desde el barbecho, la siembra y hasta la cosecha, mostrando cómo la combinación de tecnologías y manejo mejora la eficiencia y la consistencia de los resultados.

“En el recorrido se mostrarán alternativas invernales como la camelina, que permiten mantener el suelo activo y protegido durante el invierno, al mismo tiempo que generan nuevos ingresos para el productor. El uso de estos cultivos está alineado con la visión de Bayer de una agricultura regenerativa: producir más con menos y restaurar más, impulsando sistemas que mejoran la productividad mientras recuperan la salud del suelo", señaló.

Según dijo, esta visión se potencia a través de PRO Carbono, la plataforma de soluciones regenerativas de Bayer en América Latina que ya conecta a cerca de 3000 productores, y que impulsa mediciones de carbono, adopción de prácticas regenerativas y trazabilidad para construir cadenas más sustentables y agregar valor ambiental y económico con datos medidos y verificables.

Otra novedad será Dekalb Integrado, “que combina su germoplasma, líder en el mercado, con una prescripción específica de densidad de plantas por ambiente y recomendaciones precisas de nitrógeno por híbrido”.

Bayer se prepara para Expoagro

Agregaron que la protección de cultivos se presentará integrada a los sistemas de soja, trigo y maíz, con nuevos lanzamientos.

En tanto, indicaron que FieldView™ “será protagonista como plataforma para impulsar sistemas más efectivos y sostenibles, basados en información precisa, y este año incorpora el lanzamiento comercial del FieldView™ Drive 2.0, un nuevo dispositivo más potente para la carga de datos desde la maquinaria".

Detallaron que el recorrido concluirá con Preceon® – sistema de precisión para maíz de baja estatura–, “que representa un cambio transformacional en la producción de maíz al ofrecer un valor adicional a los productores a través de recomendaciones digitales y agronómicas específicas por lote e híbrido que permiten maximizar el rendimiento, minimizar el vuelco y quebrado y acceder al cultivo durante todo el ciclo”.

“En 2026 se lanzará a un número reducido de productores y su adopción comercial se ampliará progresivamente en las próximas campañas”, contaron.