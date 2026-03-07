Expoagro 2026: una muestra imperdible, con lo mejor del campo argentino

Hay muchos motivos para explicar por qué Expoagro, la megamuestra más importante del campo argentino, que se desarrollará desde el martes hasta el viernes próximo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, es imperdible. Y, entre ellos, la edición 2026 lo es porque la exposición celebra su 20° aniversario. El punto de encuentro entre productores y la oferta de tecnología y de servicios de empresas de semillas, maquinaria agrícola, bancos, insumos, ag tech, innovación tecnológica, instituciones, gobiernos, expertos y ganadería refleja una forma de trabajo colaborativa del agro argentino que logró trascender las diferentes coyunturas que atravesó el país en los últimos años. Acaso todos esos motivos pueden resumirse en ese concepto.

Aunque ahora hay un Gobierno que reconoce al agro como uno de los principales motores de la economía argentina, el escenario sigue siendo complejo. Los márgenes agrícolas son ajustados por la permanencia de la presión impositiva y hay costos en alza por la coyuntura internacional. Al mismo tiempo, la actividad necesita una baja de las tasas de interés para canalizar las inversiones productivas. Pero el agro argentino ya ha demostrado que siempre va por más y Expoagro es el escenario ideal para tomar decisiones que ayuden a utilizar la mejor tecnología que permita lograr los mayores niveles de eficiencia de cada planteo productivo.

Con más de 700 expositores, 12 plots de semilleros, 11 bancos públicos y privados, decenas de empresas de maquinaria agrícola y 29 start up de agtech y una extensa agenda de actividades de capacitación, entre otros aspectos salientes, Expoagro exhibirá la potencia del campo argentino.

Para conocer cuáles son las claves de esta edición de Expoagro, LA NACION consultó a quienes trabajan en la organización de la muestra. Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, consideró que lo que pasa en Expoagro va más allá de los números —aunque esta edición vuelva a mostrar la magnitud de la muestra, con más de expositores, fuerte presencia tecnológica y una agenda atravesada por datos e innovación. “Expoagro es como leer un libro. Uno llega con una idea y se va con otra. En el medio se lleva información, contactos, conversaciones que te cambian la cabeza”, dijo. “Allí se ve con claridad cómo la tecnología dejó de ser un accesorio para convertirse en parte central del negocio: plataformas, inteligencia artificial, financiamiento atado a productividad y productores buscando eficiencia con datos en tiempo real. La diferencia es que ya no se trata solo de mirar máquinas, sino de entender cómo integrar conocimiento para producir mejor”, afirmó.

Sobre la clave tecnológica, Adriana Godoy, ingeniera agrónoma especializada en mecanización agrícola del INTA Salta que integra el equipo del Tecnódromo Mario Bragachini de Expoagro, sostuvo que hay un conjunto de cambios que está experimentando el agro hoy que se verán en la muestra.

“Veo un crecimiento de la inteligencia artificial, los robots y los desarrollos en las máquinas como sensores y automatización”, explicó la especialista y destacó que varios de estos avances estarán en el premio Ternium-Expoagro a la Innovación Agroindustrial que se entrega en la muestra.

Para Godoy, en las pulverizaciones se está poniendo el foco en la calidad de la aplicación. Además, observó que hay un crecimiento en las capacidades de la maquinaria agrícola que permiten mejorar la logística en las tareas de siembra y de cosecha. “Se nota un aumento del ancho de labor y cabezales más grandes en las cosechadoras”, señaló.

Otro aspecto de la mejora de la tecnología de los equipos es el crecimiento de las herramientas electrónicas en los motores híbridos tanto en la maquinaria como en los vehículos. También, señaló, hay un uso creciente de materiales más livianos como fibra de carbono y dosificadores de siembra electrónicos.

“En el Tecnódromo veremos tractores con más de 350 HP con sensores que identifican fallas en tiempo real y pulverizadoras con información meteorológica”, adelantó.

Los drones son un capítulo aparte. “Incorporan la Inteligencia Artificial para la aplicación selectiva, pero también captan en 3D el relevamiento de un bosque o de un rodeo”, indicó.

En definitiva, expresó, todo apunta a mejorar los tiempos de los trabajos de siembra y de cosecha.

A su vez, Andrea Fiadone, jefa de Contenidos de Exponenciar, destacó el espacio que tendrá la tecnología de riego. “Si bien no es una novedad, sí es una tendencia en crecimiento por las variaciones climáticas”, dijo. Al respecto, la jornada del Club del Riego, del miércoles 11 a las 16, concentrará a empresas y expertos que brindarán asesoramiento e información sobre lo último de la tecnología en irrigación.

En materia de uso de drones, Fiadone puntualizó que en el Tecnódromo habrá jornadas específicas con información concreta sobre las prestaciones de estos vehículos, con la jornada ¡Eureka, Drones!, a cargo del experto Eugenio Lobos. “Será con un lenguaje claro y preciso”, añadió.

A su vez, habrá dos dinámicas diarias, a las 11 y a las 14 de 40 minutos con toda la actividad agrícola, desde la siembra y la pulverización, hasta la cosecha y el embolsado, indicó. También, por el 20°aniversario de la muestra, habrá un repaso a los hitos tecnológicos de las últimas dos décadas.

“El productor está ávido de las novedades en tecnología, como la robotización, pero también mide sus posibilidades de acuerdo a la perspectiva de rentabilidad”, destacó la especialista. “Hay un avance de la agricultura digital por la incorporación de las nuevas generaciones”, sostuvo.

En los negocios

Además de la tecnología, el otro atractivo de Expoagro es la posibilidad de hacer negocios, fundamentalmente porque las empresas de insumos y los bancos ofrecen condiciones especiales y únicas para no dejar pasar.

Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, lo define como el “black friday” del agro, en referencia a los descuentos que se pueden obtener en la adquisición de maquinaria agrícola e insumos en la exposición.

“Hay de todo y para todos, los bancos ya vienen con pre-aprobaciones para los créditos y muchos de ellos concretan operaciones que se van cerrando en los meses posteriores”, explicó. “Claramente hay una competencia entre las empresas de la que se beneficia el productor”, añadió. Se espera que los bancos apunten a ofrecer financiamiento en dólares con tasas bajas, en una tendencia que se comenzó a vislumbrar en los últimos años con la estabilización de la economía. Como herramienta específica, Frydman recomendó estar atentos al “Agroshow de ofertas” que informan los expositores que se presentan en Expoagro. “Todos están pensando en cómo sorprender”, resumió.