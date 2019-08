Expoagro. Con lo mejor de la ganadería y la producción del NEA

Buenos precios en los remates

Con juras y remates de las mejores razas ganaderas que se expanden en el NEA, charlas de capacitación y exhibición de tecnología para la producción de arroz y la industria forestal, se realizó la semana pasada la 84ta. Exposición Rural de Corrientes y la primera junto con Expoagro.

La muestra, además, tuvo una altísima participación de autoridades nacionales -con la presencia del ministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere- provinciales -con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el de Entre Ríos, Gustavo Bordet- y dirigentes rurales como el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, entre otros. También hubo una destacada participación de empresas privadas que exhibieron sus productos y sus tecnologías con stands y demostraciones especiales.

En las juras ganaderas se vivió el interés por consagrar los grandes campeones machos de Brangus, Brahman, Braford y Limousin.

Según informaron los organizadores, en machos de Brangus, el Gran Campeón Macho fue el RP L6555 del box 54, de Cabaña Los Orígenes. En tanto, el Reservado correspondió al RP 9520 del box 28 de Las Marías.

En la raza Brahman, el Gran Campeón Macho de la 18º Exposición Nacional fue el RP 238 del palenque 36, de Cabaña Santa Rosa. Por su parte, el Reservado fue para el RP 75 del palenque 23, de Cabaña Las Lomitas.

Por el lado de la raza Braford, el Gran Campeón Macho fue el box 72, de Cabaña Pilagá. El Reservado, box 68, fue para la Cabaña Marta Carina.

En la muestra también se hizo la jura de Limousin. Los premios fueron para la cabaña "La Cotidiana". El Gran Campeón Macho fue para "Lalo" y el Reservado para "Nicanor".

La realidad del sector, en medio del actual contexto económico, fue analizada en el marco de la muestra por dirigentes de las razas y de organizaciones rurales.

Gran Campeón Macho Braford

"La ganadería es una actividad que no puede estar especulando con la coyuntura, tiene que seguir para adelante. Es muy costoso armar un plantel o un rodeo de cría, no se puede estar parando y arrancando como una fábrica de bulones. Es un trabajo a muy largo plazo", dijo Víctor Navajas, presidente de la Asociación Argentina de Brangus.

"Los ánimos no son los mejores, pero apostamos a que la gente siga produciendo porque si el país no produce, no se generan divisas, no se genera trabajo, apostamos a que la gente pueda crecer en su economía", indicó Raúl Franchino, presidente de la Asociación Criadores Brahman de Argentina.

Tiziana Prada, presidente de la Asociación Braford Argentina, destacó la actitud positiva entre los productores pese a las dificultades.

"Todo el trabajo que tiene que ver con la producción ganadera, son mínimo tres años, todo es a largo plazo. Pero la rueda está rodando, por más troncos que nos pongan seguimos adelante, no podemos frenar. Tenemos compromisos, proyectos y hay que seguir", señaló.

En tanto, Pelegrina, remarcó que si bien "hay dificultades, hay producciones con atraso o con problemas de fondo, el camino es el correcto".

"Uno tiene la certeza de que puede producir y va a poder venderle al mundo lo que está demandando. Y a partir de ahí dedicarnos a lo nuestro que es trabajar, producir y generar puestos de trabajo", afirmó.

Remates

Pese al momento macroeconómico de incertidumbre tras la devaluación, el remate de reproductores machos y hembras de Brahman, Braford, Brangus, Limousin y Senangus (cruzamiento de Senepol y Angus) tuvo buenos precios promedios.

Hubo una oferta de casi 140 cabezas. Entre los precios máximos se vendió la mitad de un toro Brahman a $350.000 y lo compró una firma de Paraguay. En Brangus un toro hizo $260.000 y en Braford un reproductor marcó $160.000.

Juan Pedro Colombo, martillero y director de la consignataria Colombo y Magliano, destacó, entre otros puntos, los promedios. En Brahman 21 toros se vendieron a $148.428,5; en Braford, 15 toros a $102.600, y en Brangus 32 toros a $118.375. En Limousin el promedio (2 toros) fue $80.000.

Autoridades y organizadores

"Fue un remate lindo, ágil, en un contexto de mucha incertidumbre por la situación económica-política. Mucha gente con un buen ritmo, pero con ofertas muy medidas. Están todos cuidando la inversión, y los lotes de calidad genética se pagaron muy bien", dijo el rematador.

No obstante, admitió: "El trámite del remate fue más trabajoso, a la gente le cuesta un poco más. Sin ser un remate lento, no tuvo la agilidad de remates de hace 15/20 días o un mes atrás".

El martillero remarcó el trabajo de los cabañeros que llegaron a la muestra con sus animales. "Todo lo que se observa en la pista, es fruto del trabajo de muchos años. En las exposiciones se ve el trabajo de grandes empresas, cabañas y productores más chicos que comparten la pista", expresó.

"Se nota el esfuerzo, y el trabajo de la gente de campo. Hay elecciones, devaluación, pasa cualquier evento climático como sequía o lluvia, y la gente sigue porque es su laburo. Le ponen mucha pasión cada cual con su animal", añadió.