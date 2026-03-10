CERRAR
Expoagro: las mejores fotos de una gran noche por los 20 años de la muestra
>
LA NACION
>
Economía
>
Campo
10 de marzo de 2026
00:22
La mesa principal de la cena de Expoagro
Marcelo Manera - La Nacion
Axel Kicillof llegó con varios de sus funcionarios
Marcelo Manera - La Nacion
El presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, Hernán Zubeldía; Luis Simone, presidente de Facma; Marcelo Torres, presidente de Aapresid, y Fernando de Nevares, presidente de CREA
Marcelo Manera - La Nacion
Darío Barassi en un momento con Mauricio Macri
Marcelo Manera - La Nacion
Mauricio Macri y Axel Kicillof en la cena
Marcelo Manera - La Nacion
Hernán Ferrari, del INTA
Marcelo Manera - La Nacion
Marcelo Manera - La Nacion
La llegada de Kicillof a la cena
Marcelo Manera - La Nacion
El CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman
Marcelo Manera - La Nacion
José Claudio Escribano (LA NACION) y Mauricio Macri
Marcelo Manera - La Nacion
En el centro, Gustavo Puccini, ministro de Producción de Santa Fe, con su equipo y autoridades de Exponenciar
Marcelo Manera - La Nacion
En el centro, Santiago y Manuel Passaglia con directivos de LA NACION y Clarín
Marcelo Manera - La Nacion
Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, segundo desde la izquierda
Marcelo Manera - La Nacion
Marcos Pereda, vicepresidente de la Rural, y Sergio iraeta, secretario de Agricultura
Marcelo Manera - La Nacion
Martín Schvartzman (Exponenciar), Dolores Mitre (LA NACION), Norberto Frigerio (LA NACION), Fernán Saguier, director de LA NACION, y Eugenio Schlossberg (Exponenciar)
Marcelo Manera - La Nacion
Mauricio Macri en la cena de expositores
Marcelo Manera - La Nacion
Nicolás Bronzovich (INTA), María Beatriz Giraudo (Senasa) y Martín Famulari (Inase)
Marcelo Manera - La Nacion
Rosana Negrini, de Agrometal
Marcelo Manera - La Nacion
Ángeles Naveyra, de Barbechando
Marcelo Manera - La Nacion
Luis Zubizarreta, de Carbio
Marcelo Manera - La Nacion
