Expoagro: las mejores fotos de una gran noche por los 20 años de la muestra

Expoagro: las mejores fotos de una gran noche por los 20 años de la muestra

La mesa principal de la cena de Expoagro
Axel Kicillof llegó con varios de sus funcionarios
El presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, Hernán Zubeldía; Luis Simone, presidente de Facma; Marcelo Torres, presidente de Aapresid, y Fernando de Nevares, presidente de CREA
Darío Barassi en un momento con Mauricio Macri
Mauricio Macri y Axel Kicillof en la cena
Hernán Ferrari, del INTA
La llegada de Kicillof a la cena
El CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman
José Claudio Escribano (LA NACION) y Mauricio Macri
En el centro, Gustavo Puccini, ministro de Producción de Santa Fe, con su equipo y autoridades de Exponenciar
En el centro, Santiago y Manuel Passaglia con directivos de LA NACION y Clarín
Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, segundo desde la izquierda
Marcos Pereda, vicepresidente de la Rural, y Sergio iraeta, secretario de Agricultura
Martín Schvartzman (Exponenciar), Dolores Mitre (LA NACION), Norberto Frigerio (LA NACION), Fernán Saguier, director de LA NACION, y Eugenio Schlossberg (Exponenciar)
Mauricio Macri en la cena de expositores
Nicolás Bronzovich (INTA), María Beatriz Giraudo (Senasa) y Martín Famulari (Inase)
Rosana Negrini, de Agrometal
Ángeles Naveyra, de Barbechando
Luis Zubizarreta, de Carbio
