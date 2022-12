Exportaciones controladas: ¿se viene la tercera?

escuchar

¿No hay dos sin tres? Hasta hace unos años, algunos podían seguir sorprendiéndose de cada noticia sobre una nueva intervención de los mercados locales. Ahora, ya estamos en condiciones de ir anticipándolas y, si en algún caso queda duda, ponerlas “como mínimo” como un escenario probable. Es lamentable, pero es parte de nuestra realidad. Así como los 18 o más tipos de cambio o la inflación arriba de 2-3 dígitos y muchas otras particularidades locales.

En esta ocasión, veamos si ponemos de escenario probable que venga la “tercera” intervención que lleva el nombre de “prórroga en la fecha de embarque”. Los invito a preguntarse ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que salga el anuncio sobre la tercera prórroga de embarques? En este caso, para embarques de maíz durante marzo, abril, mayo.

¿Para qué sirve hacerse esta pregunta? Para tomar decisiones contemplando, entre todas las variables, esta posibilidad, y que de cumplirse no nos lleve a encontrarnos de repente, en pocas semanas, con una baja de precio que se suma a una fuerte pérdida de producción.

Veamos los “hechos”. La primera prórroga fue en noviembre pasado con la resolución 114/2022 por 360 días para los embarques de trigo que tenían fecha original del 1 de diciembre al 28 febrero. Las DJVE que estaban registradas en esos meses sumaban 8,5 millones de toneladas versus 8,84 millones de total declaradas. De esa manera se “elimina” o se corre uno de los principales demandantes habituales, la exportación.

¿Qué pasó con los precios? El trigo enero Matba Rofex bajó 40 dólares por tonelada y lo más “perjudicial”, además, es que directamente algunos días no haya compradores para trigo calidad exportación. Si bien es verdad que el mercado internacional perdió aún más en ese mismo lapso, el balance local de esta campaña en un mercado sin intervención probablemente hubiera sido distinto.

La segunda prórroga fue el 14 de diciembre con la resolución 182/2022, esta vez para maíz, para DJVE con fecha diciembre-enero-febrero (es decir, para el “disponible” o cosecha 21/22) y en este caso por 180 días. La razón, o el objetivo anunciado por el Gobierno, el mismo que en la primera: “evitar” que la puja entre exportación y consumo doméstico hagan seguir subiendo los precios domésticos. La realidad es que las DJVE durante diciembre y enero suman 583.000 toneladas y en febrero no hay. A decir verdad, por ahora esta medida no tuvo efecto en el mercado y el maíz disponible sigue subiendo (desde julio suma 25%).

¿Y ahora se viene la tercera? Miremos el mercado de maíz local: una comercialización muy retrasada vs el año pasado (con precio 2,7 millones de toneladas vs 7,3 millones de toneladas en 2021) y con 76% de las DJVE totales para embarques marzo-abril-mayo (7,8 millones de toneladas de 10,3 millones). Además, consideremos la realidad productiva: menos hectáreas previstas originalmente, que se van reduciendo por falta de humedad en la siembra, o pérdida de cultivos que se habían podido sembrar, pero que no resistieron la sequía.

El resultado es que el maíz local desde los mínimos de julio subió 35% en la posición abril, 28% para el julio, mientras que Chicago sólo recuperó 13%. La sequía no da tregua, más allá de algunas zonas con alivio durante Navidad.

Sumando los datos anteriores, vale la pregunta del inicio: ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que salga el anuncio sobre la tercera prórroga de embarques? Y, ¿es posible aprovechar los valores actuales sin asumir compromisos de entrega de mercadería? Sí, es posible, cada estrategia o acción a tomar tiene sus pros y sus contras, evaluar cuál es la mejor para cada empresa es lo que puede ayudar a evitar perder por precio y por kilos.

La autora es analista del mercado de granos