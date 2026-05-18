Exportaciones: mejora en US$800 millones una previsión de ingresos al país por el agro

La liquidación de divisas del agro para todo 2026 se proyecta en US$36.111 millones, unos US$800 millones más que lo estimado en abril pasado. Así lo indicó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que atribuyó la mejora a un incremento en las previsiones de producción y exportación de soja y maíz, sumado a una recuperación de los precios internacionales. Se trata de “un monto prácticamente idéntico al 2025″.

El nuevo cálculo representa un dato clave para la economía argentina, en momentos en que el ingreso de dólares provenientes del complejo agroexportador continúa siendo una de las principales fuentes de divisas del país.

Según detalló la entidad rosarina, el ajuste al alza se explica por una mejora en las estimaciones productivas realizadas por la Guía Estratégica para el Agro (GEA-BCR).

El nuevo cálculo para 2026 se explica por mayores exportaciones de soja, harina, aceite y maíz

“En su último informe mensual de estimación de producción nacional, GEA-BCR elevó sus previsiones para la soja y el maíz 2025/26 a 50 millones de toneladas [más de dos millones de toneladas versus abril] y 68 millones de toneladas [más de un millón de toneladas respecto de abril último], respectivamente”, señaló el trabajo.

Ese mayor volumen disponible impactó directamente sobre las proyecciones exportadoras del complejo agroindustrial. “La mayor oferta se traduce en un aumento en la estimación de molienda de oleaginosa (más de un millón de toneladas), y mayores exportaciones de harina/pellets y aceite de soja para la campaña”, indicó la BCR.

En paralelo, la entidad agregó que “la proyección de exportaciones de maíz se incrementa en 500.000 toneladas”.

La nueva estimación de la Bolsa de Rosario mejoró respecto de abril por un aumento en el volumen exportable BCR

La combinación entre mayores cantidades exportables y precios internacionales algo más firmes terminó modificando las previsiones de ingreso de dólares para el año próximo.

“Este ajuste al alza en la previsión de exportaciones de maíz, harina y aceite de soja, sumado a precios levemente mayores a los vigentes hace un mes para prácticamente todos los productos, dejan a la actualización en la estimación de liquidación de divisas del agro en US$36.111 millones para 2026”, destacó el informe.

La cifra implica “un incremento de US$800 millones respecto de abril y un monto prácticamente idéntico al 2025 contemplando tanto lo liquidado en el MLC como lo liquidado vía el mercado Contado con Liquidación”, agregó la entidad.

El informe también analizó cómo viene evolucionando el ingreso de divisas durante el presente año. En ese sentido, remarcó que en el primer cuatrimestre hubo un desempeño inferior al de 2025. “En los primeros cuatro meses del año el agro liquidó un estimado de US$8516 millones, por debajo de los US$9000 millones del primer cuatrimestre del año pasado”, señaló la BCR.

Según explicaron los analistas, este descenso interanual obedeció a distintos factores coyunturales vinculados tanto a cuestiones comerciales como productivas. “Esta caída en la comparación interanual se explica, por un lado, por los coletazos finales del régimen de eliminación temporaria de retenciones de septiembre pasado”, indicó el reporte.

La entidad sostuvo que aquella medida generó una aceleración de ventas y liquidaciones. “Hubo un efecto ‘adelantamiento’ que hizo mermar el ingreso en los meses subsiguientes”, explicó.

A eso se sumó un menor dinamismo comercial durante abril producto de las demoras en la cosecha. “El lento avance de la cosecha y comercialización durante el mes de abril” también impactó sobre el flujo de divisas, agregó el informe.

Sin embargo, la situación comenzó a modificarse en mayo con una mejora en el ritmo de recolección de soja y mejores valores ofrecidos a los productores. “En los primeros días de mayo, el buen avance en las labores de recolección de soja junto con una mejora en los precios ofrecidos aceleró la comercialización por parte de los productores”, indicó la BCR.

En ese escenario, ese movimiento ya empezó a reflejarse en el mercado cambiario. “El flujo de divisas de la nueva cosecha al MLC ya ha comenzado a sentirse”, sostuvo la entidad.

En este contexto, la bolsa rosarina prevé una mejora significativa para los próximos meses. “Se prevé que el mes cierre con un incremento considerable respecto de abril, ubicándose por encima del promedio del último lustro”, indicó el reporte.

Además, la entidad consideró que el ingreso de dólares provenientes del agro podría sostenerse firme durante gran parte del año. “Manteniéndose arriba para lo que resta del año”, agregó.

La mejora en las proyecciones aparece en un contexto internacional marcado por una recuperación parcial de los precios agrícolas y mejores perspectivas climáticas para la producción local, factores que podrían darle mayor volumen exportable al complejo cerealero y oleaginoso.