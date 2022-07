Exposición Rural de Palermo: los criadores, entre el contexto del país y la necesidad de crecer

“El sector no es ajeno a la realidad macroeconómica”, indicó Hernán Magaz, gerente de la Asociación Argentina de Brangus, a LA NACION para hacer un análisis del sector en el contexto del país. A pocos metros está Diego Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Braford Argentina, quien también hizo un panorama sobre la actividad y la preocupación que tienen los criadores: “Está en un momento complicado”.

El gerente de Brangus explicó que, si bien el contexto de la pandemia y la guerra en Ucrania impactó en el precio de la carne, el sector también comenzó a verse afectado por los insumos que importa el sector agropecuario, ya que estos pegan de lleno en la producción en general. “Todas las actividades que uno está encarando que, de alguna manera u otra, no las puede cumplir en tiempo y forma están faltando”, puntualizó.

Explicó también que a nivel económico la actividad en sí está pasando por un buen momento, es decir, la ganadería de cría. “Es el tercero o cuarto ciclo, ya que hay buenos precios de invernada, terneros de destete, por lo tanto, a la actividad de cría le vino muy bien después de muchos años. En la cadena de invernada y el feedlot es donde estuvieron un poco castigados por los insumos alimenticios, el maíz y la soja”, especificó. Esto se vio afectado, dijo, porque las commodities cuando suben a nivel internacional arrastran los precios locales y eso hace que el margen de engorde sea nulo o negativo.

Hernán Magaz, gerente de la Asociación Argentina de Brangus Rodrigo Nespolo - Canon digital

“En el tema de inversiones cada vez hay más incertidumbre por todas esta coyuntura y principalmente porque no estamos dando un buen mensaje político de transparencia a nivel país”, afirmó. Magaz también destacó que el sector agropecuario siempre está de pie y con la mirada puesta en el horizonte, pese a las coyunturas climáticas que rozan al agro. “Hoy estamos atravesando una fortísima sequía que viene desde primavera y, a pesar de eso, la rueda continúa andando un poco más lento. Los productores seguimos acá y seguimos invirtiendo”, manifestó y añadió que muchas veces es complicado explicarle al que quiere venir a invertir de afuera lo que atraviesan los argentinos y aun así siguen siendo un sector exitoso.

“No estamos solos, tampoco hay que decir que el Gobierno hace nada. Lo que se necesita es tener reglas y precios claros. Un precio claro nos motoriza a subir, como en cualquier negocio. Se necesita un mercado no intervenido, con ese abecé el sector enseguida solo se estimula. No se necesita de una inyección de capital”, puntualizó y agregó que con esto no es necesario de un subsidio del gobierno, sino reglas claras. Además, indicó que es indispensable tener un precio generado por la oferta y demanda, sin intervención de mercado.

“La exportación de alguna manera sufrió unos frenos que luego se han podido descomprimir tras negociaciones con el Gobierno”, amplió.

La raza Braford

En tanto, para Diego Rodríguez el sector productor está inserto en una economía que genera mucha incertidumbre en este momento. “Eso lo que provoca es que, a veces, se complican las decisiones, desde el punto de vista de los valores de la hacienda. En los últimos años, estos vienen siendo muy buenos, tanto en la parte de reproductores como en la parte de cría y han superado en porcentaje de ajustes. Si los miramos un poco con la inflación han recuperado valor respecto de años anteriores, que venían atrasados”, explicó.

Diego Rodríguez, director de la Asociación Braford Argentina Rodrigo Nespolo - Canon digital

No obstante, advirtió que la realidad económica del país hace que esta situación positiva se vea un poco ralentizada por la incertidumbre propia que hay a nivel general. “Si bien el criador tiene una gran cuota de pasión en esto, y es lo que lo lleva a meterse e invertir más, [la situación] obviamente no es la mejor. Creo que hay mucha potencialidad para la ganadería argentina, que tenemos mucho para hacer en cuanto a las posibilidades de crecimiento y sería ideal tener reglas claras hacia adelante, porque no me cabe la menor duda de que los criadores lo primero que harían es seguir invirtiendo para mejorar la producción de carne de la Argentina”, añadió.

Rodríguez contó que la conversación que tiene con todos los productores es que estos plantean que no saben qué decisiones tomar. “No saben qué va a pasar mañana. El riesgo de salir a hacer una inversión, de plantar una pastura o la incertidumbre está. O de saber cuánto vale cada cosa, o sea, cuáles son los costos de los insumos y si realmente valen eso o no lo valen”, ejemplificó. Por otra parte, destacó que en el sector están trabajando con una brecha entre el dólar oficial y los otros demasiado amplia.

“La ganadería sin dudas es clave para la economía y no solo eso, es parte de lo que está empujando a los valores de la producción argentina. También para la sociedad porque genera recursos para el país, arraigo y mano de obra, ya que muchas familias viven en el campo”, sintetizó.