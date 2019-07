La huerta hidropónica de la Exposición Rural de Palermo Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Catalina Bontempo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2019 • 15:46

Entre las vacas, caballos y aves de la Exposición Rural de Palermo hay otras atracciones, como la huerta hidropónica "HidroTek" que Ignacio Landa fundó junto a un socio hace poco más de un mes.

El emprendimiento nació por el interés de Landa de cultivar alimentos sin tierra. La técnica hidropónica es justamente eso, cultivo sin tierra.

La huerta consiste en una estructura vertical con canteros donde se pueden ver lechugas flotando en recipientes con agua. "El primer beneficio es que no hay malezas, por lo que no se utilizan herbicidas, y además le posibilita a quienes no tienen acceso a la tierra producir su propio alimento en un balcón o una terraza", explicó Landa. Incluso, contó, mucha gente ubica la huerta en el interior de su casa cerca de una ventana.

Landa fue invitado a la Expo Rural para exponer sus huertas verticales y contó que la recepción del público fue muy buena. "Hay interés por comprar las huertas que diseñamos y también por la técnica del producto. Recibimos más de 200 consultas para recibir información, así que haremos cursos online sobre hidroponía", dijo.

El emprendedor resaltó el valor educativo de las huertas para los más chicos, que se interesaron por la germinación y el proceso de crecimiento de una planta.

Landa junto a su huerta hidropónica en la Exposición Rural de Palermo Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Si bien ya existen otras empresas en el país que utilizan la técnica, desde HidroTek destinan parte de la ganancia a producir alimento hidropónico que es donado a un comedor de la Villa 31. Además, la empresa tiene como fin disminuir el impacto ambiental. "Hicimos diseños de un metro cincuenta por un metro de madera biosintética, que es mitad plástico reciclado y mitad cáscara de arroz", explicó Landa.

La estructura incluye una bomba y un timer para riegos automáticos y, si bien necesita corriente eléctrica, está diseñado un colchón de agua por debajo por si hay un corte de suministro.

Landa tendrá su emprendimiento expuesto hasta el fin de la Exposición Rural de Palermo en la oficina del Comisariato General y en la Sala de Socios del predio de la Rural.