Ovinos: la raza Hampshire Down se lució en la Exposición Rural de Palermo

La raza ovina Hampshire Down tuvo una destacada participación en la reciente 137ª Exposición Rural de Palermo. Con más de un centenar de ejemplares en pista y la presencia de 22 cabañas de distintas provincias, “la pista central n.º 4 fue testigo de una competencia vibrante que no solo confirmó el presente de la raza, sino que la proyectó hacia un futuro de alcance internacional, con la vista puesta en el Congreso Mundial 2026 que se celebrará por primera vez en Argentina”, señaló un informe de la Asociación Argentina de Criadores de Hampshire Down (Aachd).

La gran vencedora de la jornada fue la cabaña La Puerta, de Córdoba, que arrasó con la mayoría de los premios. Su Gran Campeona Hembra (Box 1832, RP 433) fue además elegida Mejor Ejemplar de la Raza, “un logro histórico que quedará marcado en la genética ovina argentina”, añadieron.

La Puerta también se quedó con el Reservado Gran Campeón Macho (Box 1791, RP 415) y la Tercer Mejor Hembra (Box 1847, RP 410), confirmando su dominio absoluto.

“Lo soñé y también debo decir que lo esperaba. Vine para eso y se dio. Presentamos siete animales y nos llevamos tres premios Gran Campeón. Estoy muy contento”, dijo Agustín Racino, referente de la cabaña.

El Gran Campeón Macho fue para la Cabaña Unelen de Managro SRL (Box 1800, RP 2714). En tanto, La Callejera se destacó con el Reservado Gran Campeón Hembra (Box 1834, RP 1202). El podio lo completó Don Manuel IPEA 291 (Box 1803, RP 1079), con el Tercer Mejor Macho.

Durante la ceremonia se entregaron distinciones a cuatro referentes históricos con más de 40 años de trayectoria en la producción ovina: Edgardo Cardoso, Nelson Piola, Jorge Piancatelli y Roberto Gallo. “El homenaje conmovió a los presentes, reconociendo la huella indeleble de quienes sentaron las bases del actual esplendor de la Hampshire Down”, destacaron.

Juan Portela, secretario de la Asociación, señaló: “la pista central exhibió lo mejor de la genética ovina, con filas de borregas dientes de leche que eran una tabla: parejas, absolutamente excepcionales”, destacó. Y subrayó la clave que distingue a la raza: “Los ingleses tienen claro que la Hampshire es carnicera. Todo lo genotípico es importante, pero nunca puede desplazar la calidad carnicera del animal”.

En tanto, Carlos Laborde, presidente de la Aachd expresó: “Estamos muy contentos. El balance ya es muy positivo”. Respecto del Congreso, expresó: “Nuestro objetivo es poner la raza cada vez más en alto, y el Congreso Mundial será la vidriera perfecta”.