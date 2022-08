Fallaron las lluvias en la zona agrícola núcleo y se agrava la sequía

En el campo viven con preocupación el agravamiento de los efectos de la sequía en la región agrícola núcleo, que comprende el sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el norte bonaerense, luego que fallaran en esa zona las lluvias que se aguardaban para el fin de semana pasado con la tormenta de Santa Rosa. Ahora temen, en el marco del fenómeno La Niña que se da por tercer año consecutivo, una mayor pérdida de rinde en el trigo y más problemas de cara a la siembra de maíz que debería iniciarse el mes próximo.

Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en la franja más seca de la zona núcleo los cuadros clasificados como regulares y malos de trigo ya superan el 50%. También, de cara a la siembra de maíz la entidad recortó en 180.000 hectáreas su previsión de superficie para esa región.

“No fueron significativas”, dijo Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, sobre las precipitaciones en la zona núcleo. “En los lugares en donde llovió fue de manera dispersa y con muy pocos milímetros, que desde el punto de vista agronómico, es decir, como para mejorar la disponibilidad de agua en zona o en el horizonte superficial, no fueron significativas”, agregó.

Donde sí llovió fue en el centro-este y sudeste de Buenos Aires. Aclaró que en esos lugares “ya tenían buena disponibilidad de agua”. También hubo lluvias en el litoral y la zona del nordeste de la provincia, sobre el corredor de la ruta 9 y en Entre Ríos”.

Según el experto, el pronóstico para los próximos días indica una posibilidad de precipitaciones en el este de Santa Fe, el este de Córdoba y de Entre Ríos. “Hay que ver cómo es el desempeño de esa lluvia para ver si brinda alivio o expectativa para la siembra en esa zona”, precisó.

Cristian Russo, analista de la BCR, expresó que en la región “no hubo nada de lluvias” y afirmó que “hay muchísima preocupación”, ya que la situación se está poniendo “complicada”. Agregó: “Queremos evaluar qué es lo que va a pasar en los próximos días porque se complica la siembra de maíz. Esperemos que se de un evento [de lluvias] importante en las próximas semanas”, dijo.

En Bigand, Santa Fe, una de las localidades que LA NACION visitó la semana pasada en una recorrida por la zona agrícola núcleo, la lluvia tampoco llegó.

“Solo sentimos algunos truenos y nada más”, contó el ingeniero agrónomo Maximiliano González, que lo primero que hizo esta mañana es chequear y actualizar los pronósticos, que muestran que en los próximos 10 días no habrá precipitaciones. Solo un ascenso de temperatura. “La pérdida cada vez empieza a ser más importante porque el desarrollo del cultivo no se detiene”, ilustró.

En la zona de Monte Buey quedaron campos sin sembrar Ricardo Pristupluk - LA NACION

Además, explicó que de cumplirse este pronóstico probablemente “no todos los lotes van a poder seguir adelante”. En ese sentido, comentó: “La pérdida empieza a ser no solo de rendimiento, sino de superficie implantada. Hoy, si un lote de trigo apunta a rendir 10 o 15 quintales por hectárea, lo más probable es que el productor lo seque [es decir, aplicar un herbicida para frenar su desarrollo] y haga una soja de primera”. Allí, según los datos brindados en el informe del jueves pasado de la BCR, un 60% de los cuadros se encuentran en estado regular y un 20% en malas condiciones.

En rigor, para González, cuando se avecine la siembra de soja si el lote de trigo es regular a malo y todo apunta a que su rinde no va a ser satisfactorio, en lugar de esperar hasta diciembre para una siembra de segunda fecha al productor le convendría el secado y hacer un cultivo de primera.

A pocos kilómetros, en la misma provincia, Alberto Marchionni, productor de la zona Hughes, indicó que allí tampoco el fin de semana pasado llegó el alivio. Alertó que bajaron las napas y que no hay humedad en el perfil para la siembra de maíz. Además de que hay problemas con las pasturas.

“Hace varios meses que no llueve. Empieza a afectar al trigo, ya podemos intuir pérdidas de rendimientos. Se ve perfectamente en franjas en donde se hizo incorporación de urea con incorporación con cuchillas [en el equipo de trabajo] a determinada distancia. En donde se incorpora la urea los trigos están muy verdes y entre el surco amarillos. Al no llover no se pudo movilizar el nitrógeno”, comentó el productor, que apuntó que desde 2008 que no ve estas condiciones adversas.

Una situación similar de sequía viven en el partido bonaerense de Pergamino, en donde en la gran mayoría de las 305.000 hectáreas que lo componen tampoco llovió. Allí hay una merma estimada de entre 20 y 25% en el trigo, de 40% a 45% en cebada y de un 30% en arveja. Jorge Josifovich, presidente de la Sociedad Rural local, indicó que hasta que el trigo no llegue a un estado conocido como de encañazón (unos 8/9 días) en la zona “nadie va a tomar decisiones de quemarlo [aplicar el herbicida para luego sembrar otro cultivo]”, pero si la falta de precipitaciones se prolonga “los van a redestinar”.

Con respeto al maíz, indicó que, ante la falta de humedad en los suelos, los productores están inclinándose hacia la siembra tardía. En concreto, en esa localidad, al igual que en Colón, habría un fuerte pase de siembras tempranas a tardías en maíz.

En la zona de Monte Buey, al sudeste de Córdoba, en donde estaba pronosticada la lluvia, pasó la tormenta sin arrojar milímetros. “Solo se produjo un cambio brusco de viento, peor no llovió nada. Hoy tuvimos una helada por debajo de los cuatro grados bajo cero y por 10 días hacia adelante no se esperan precipitaciones”, dijo Santiago Lorenzatti, ingeniero agrónomo de la zona y asesor.

“Si bien los cultivos de trigo están aceptables, la falta de lluvias va haciendo que día a día se vaya perdiendo potencial”, comentó y agregó: “Va a ser clave lo que pase en el resto de septiembre para definir si los trigos van a mantener un rendimiento digno o se van a caer”.