Firma inminente: agricultores franceses entraron con tractores a París en contra del acuerdo UE-Mercosur

PARÍS.- Pese a las advertencias del gobierno de Francia, que calificó la acción de “ilegal”, este jueves por la mañana, agricultores franceses entraron en París a bordo de tractores para protestar contra la firma inminente del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Así lo informó la agencia AFP. En este contexto, dijeron que la oposición de Francia, Polonia, Hungría e Irlanda no debería impedir que la Comisión Europea obtenga el visto bueno de una mayoría de los 27 países miembros de la UE, en la votación de mañana en Bruselas.

Según dijeron, este tratado crearía el espacio de libre comercio más grande del mundo, pero el sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

“Ya no habrá que pensar que nuestros jóvenes se instalen [en las explotaciones], porque ya no será viable”, aseguró Pascal, un ganadero del centro de Francia, en referencia a las normas de producción en el Mercosur, vistas como menos restrictivas y más competitivas.

Pascal, que no quiso dar su apellido, participó en una de las columnas de agricultores que entraron a la madrugada a París en sus tractores para protestar frente monumentos emblemáticos como la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo.

“Queremos ser recibidos hoy por la presidenta de la Asamblea Nacional (Cámara Baja) y el presidente del Senado”, aseguró a AFP Bertrand Venteau, presidente de la Coordinación Rural, segundo sindicato agrícola y conocido por sus acciones de mano dura.

“No estamos aquí para causar problemas. Solo queremos trabajar y ganarnos la vida con nuestra profesión”, dijo Damien Cornier, un agricultor de 49 años del noroeste de Francia que produce remolacha azucarera.

Anoche, las autoridades habían prohibido el acceso de tractores a varias zonas sensibles de la capital, especialmente las sedes de la Presidencia, del Parlamento, del Ministerio de Agricultura o del mercado de abastecimiento de Rungis, entre otros.

“Bloquear parcialmente la [autopista] A13, como ocurre esta mañana, o intentar llegar a la Asamblea Nacional con toda la simbología que eso conlleva, sigue siendo ilegal. El ministro del Interior no lo permitirá”, dijo la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

En tanto, el Ministerio del Interior indicó a AFP que un centenar de tractores están en París, “pero la mayoría están bloqueados a las puertas de la capital”.

Según una fuente cercana, numerosos tractores fueron bloqueados en la región de París y llevados al depósito.

Informaron que no son las únicas protestas en Francia del sector agropecuario local: los agricultores, especialmente de la Coordinación Rural, bloquearon carreteras en el suroeste y este del país, así como depósitos de combustible.

Reclamos invernales

Detallaron que desde el invierno de 2024, los agricultores llevan a cabo protestas cada año, aprovechando el menor trabajo en el campo en esta estación fría, para reclamar un alivio de las normas de producción y simplificaciones administrativas.

A estos reclamos se suma en esta ocasión la gestión por parte del Estado de la dermatosis nodular bovina, una enfermedad del ganado. Dijeron que el gobierno francés impuso el sacrificio del animal cuando se confirma un caso positivo y se opone a una vacunación a nivel nacional.

Respecto al Mercosur, indicaron, el gobierno de ese país enfrenta además la presión de toda la clase política, opuesta a este tratado de libre comercio. El líder conservador, Bruno Retailleau, amenazó ayer con una “moción de censura” si Francia dice sí al Mercosur.

Aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, logró bloquear la firma del acuerdo en diciembre pasado, gracias al apoyo clave de Italia, Roma podría dar ahora su visto bueno tras nuevas concesiones de Bruselas a los agricultores europeos.

Para intentar apaciguar la ira agrícola, remarcaron, Francia suspendió durante el plazo de un año la importación de algunos productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea, principalmente sudamericanos. Bruselas debe ahora decidir si lo valida.

Irlanda votará en contra

Según comentaron, también Irlanda votará este viernes en contra del acuerdo comercial de UE con Mercosur, cuya firma está prevista el lunes. Así lo anunció hoy su viceprimer ministro, Simon Harris, sumándose a la oposición de otros países, como Francia, Hungría y Polonia.

“La posición del gobierno sobre Mercosur siempre ha sido clara: no apoyamos el acuerdo en la forma en que fue presentado. Votaremos en contra del acuerdo”, afirmó Harris, en un comunicado.

“Desgraciadamente, el resultado de esta negociación es que, aunque la UE ha aceptado una serie de medidas adicionales, estas no son suficientes para satisfacer a nuestros ciudadanos”, señaló Harris.

En detalle, el Consejo de la UE podría adoptar este viernes el acuerdo comercial negociado desde 1999, pese al rechazo de algunos de sus países, lo que permitiría a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarlo el lunes.

Fuente: AP, AFP