FMI: En el campo temen que el acuerdo venga con “sorpresas” para el sector

En el campo consideran positivo que el Gobierno haya avanzando en el cierre del acuerdo por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero quieren ver “la letra chica” porque no quieren encontrarse con alguna sorpresa de posible aumento de la presión impositiva a la actividad.

Para Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), había que llegar al entendimiento porque “la Argentina no puede caer en default”. Agregó: “Eso ya pasó y sabemos que las consecuencias no son buenas”.

Sin embargo, Pino, cuya entidad viene de presentarse con un amparo en los tribunales federales de Córdoba argumentando que el actual cobro de los derechos de exportación no tiene validez porque se cayeron facultades delegadas al no aprobarse en el Congreso el presupuesto 2022, advirtió: “Queremos ver la letra chica, que no haya sorpresas con más carga impositiva para el sector”.

En el sector señalan, por ejemplo, que hay producciones con “números de quebranto” y no resisten una mayor presión tributaria. El ruralista puso como ejemplo al negocio de engorde de ganado a corral, que hace meses viene con números en rojo por la suba de costos como el valor de la reposición del ternero y el maíz.

Además, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, se agrega la tensión por el precio de insumos como fertilizantes. Rusia, por ejemplo, representa el 13% del comercio global de fertilizantes. En este contexto, Pino advirtió que, de cara a la próxima siembra de trigo, que se inicia en mayo, podría haber una “restricción” en la producción. Dijo que habrá productores que no van a poder a usar lo suficiente del fertilizante “con una urea a 1000/1200 dólares la tonelada”. Remarcó: “Lo que menos queremos los productores es volver a la sojización”. Lo dijo porque la soja es un cultivo más barato de hacer.

En el sector apuntan a conocer detalles técnicos del acuerdo que Martín Guzmán, ministro de Economía, selló con el FMI

“Me gustaría por el bien de todos que se plasme (el acuerdo con el FMI) porque va a llevar tranquilidad a la macroeconomía, pero debe ser sin más presión impositiva”, expresó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Pino dijo: “Me llama la atención que como sector no hayamos tenido una reunión con Martín Guzmán, no sea cosa que tengamos una sorpresa”.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideró difícil dar una opinión sin que se difunda la parte técnica del entendimiento.

“Sí me parece importante que se llegue a un acuerdo porque en la medida que no estemos ordenados en esta situación el país va a tener inconvenientes de alguna manera a nivel comercial internacional y de relaciones internacionales”, señaló el presidente de CRA.

Juan Diego Etchevehere, director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), señaló que “siempre es un hecho positivo acordar con los acreedores”.

“Lo importante son los términos en que se hace y que los mismos no signifiquen un lastre para los argentinos en general y para el campo en particular”, expresó. “El sector agropecuario no soporta un gramo más de presión fiscal y de intervencionismo en los mercados. La burocracia estatal debería mirarse así misma a la hora de equilibrar sus cuentas y cumplir con sus compromisos”, añadió.

Posturas

Etchevehere remarcó que los productores entrerrianos, como en otras provincias, están en emergencia agropecuaria y “con un duro panorama de aquí en adelante”.

“Lo que esperamos de nuestros gobernantes es que el acuerdo con el FMI no se traduzca en más impuestos. Más bien todo lo contrario, una plan hacia la baja”, apuntó.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, remarcó que su entidad considera clave un esquema donde las cooperativas ligadas al sector “sigan aportando producción y trabajo”.

“Esas banderas no tienen por qué ser afectadas por el FMI. El ajuste debe hacerlo el Gobierno que ha convertido al Estado en fábrica de pobreza. El problema es la política que no está del lado de la producción y el empleo”, indicó.

En tanto, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), opinó que “el acuerdo es necesario para que la cosa no empeore” en materia económica.

Pero advirtió: “No solo se necesita un acuerdo con el FMI, sino un plan económico de trabajo, de estabilización de las variables macroeconómicas, de crecimiento y generación de empelo. No alcanza solo un acuerdo con el FMI; hay que generar otras acciones para dar previsibilidad”.

Con la colaboración de Mariana Reinke