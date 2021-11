Revuelo por una campaña con actores y otras personalidades en contra de los agroquímicos

Un video realizado por integrantes del ambiente artístico, periodístico y gastronómico en contra de la utilización de fitosanitarios y destacando los supuestos beneficios de la agroecología generó un fuerte rechazo en redes de miembros del sector agropecuario.

Semanas atrás, el exbaterista de Soda Stereo, Charly Alberti, dijo en un programa de televisión por cable que en la Argentina se estaba “destrozando los suelos por utilizar un sistema de agro que es fallado, que es el tema de los agrotóxicos”.

Ahora y con el nombre de “Campaña Basta de Venenos”, una cuenta de Twitter con solo algo más de 200 seguidores subió una grabación en donde se lo ve al actor Leonardo Sbaraglia afirmando que la Argentina es el país que usa más “agrotóxicos”.

“Sabías que la Argentina es el país que más agrotóxicos utiliza por persona por año en el mundo”, se ve diciendo al actor.

Luego, la actriz Laura Escurra continuó: “Los agrotóxicos son venenos que se utilizan en la producción agrícola”. Otra de las que habló fue la cantautora Hilda Lizarazu, quien puntualizó: “Está demostrado que estos venenos perjudican la salud, los ecosistemas y la biodiversidad”.

Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en los alimentos que comemos 🌬️🚰🍎☠️.



Nuestro cuerpo es nuestro territorio y lo queremos libre de agrotóxicos.



Otro modelo es posible. Agroecología YA 🌱✊#BastaDeVenenos pic.twitter.com/hbDIl4WkrW — Campaña Basta de Venenos (@bastadevenenos) November 29, 2021

Por su parte, el periodista Alejandro Bercovich señaló: “Numerosos estudios demostraron la existencia de agrotóxicos en nuestros cuerpos, pero ¿cómo llegan allí?, se preguntó. Lizarazu fue quien le respondió: “A través del aire” y el cocinero Francis Mallmann completó: “Y productos de uso diario”.

En tanto, Escurra manifestó: “Por eso no solo afectan a personas que viven en los lugares donde se aplican sino también a quienes vivimos en las ciudades. Los agrotóxicos están en el agua que respiramos”. En tanto, Sbaraglia afirmó: “En el agua que tomamos”. Mallmann remarcó: “En los alimentos que comemos”. En tanto, la periodista Julia Mengolani indicó: “Yo me hice el test y me dio detectable, esto quiere decir que tengo glifosato en mi organismo”. Al finalizar dijeron: “Queremos nuestro cuerpo libre de agrotóxicos”.

Inmediatamente, se generó una catarata de tuits en esa red social de referentes del sector contra del video publicado. Uno de los que salió a contestarle fue Antonio Aracre, CEO de la firma Syngenta: “Engañan a la gente con golpes bajos y desprecian el laburo de miles de científicos que aprueban nuestros productos después de muchos años de testeos ¿Será que pronto los veremos haciendo campaña anti vacunas también? ¿Les interesa el hambre y el desarrollo?”

Engañan a la gente con golpes bajos y desprecian el laburo de miles de científicos que aprueban nuestros productos después de muchos años de testeos. Será que pronto los veremos haciendo campaña anti vacunas también? Les interesa el hambre y el desarrollo? #bastadevenenofakes https://t.co/LIEAB9whIb — Antonio Aracre (@toniaracre) November 29, 2021

En un hilo que armó el productor e influencer en Twitter, con más de 70 mil seguidores, José Antonio Álvarez, conocido como Bumper Crop, trató de explicar cuál era el verdadero rol de los fitosanitarios.

“Fitosanitario es toda sustancia destinada a prevenir, combatir o erradicar diferentes plagas o enfermedades que afectan a las plantas. Agroquímico es todo fitosanitario de origen químico. No todos los fitosanitarios son químicos. Agrotóxico es un neologismo chavista”, describió.

“Los fitosanitarios, sobre todo los fertilizantes químicos, permitieron que hoy se produzcan más alimentos en el mundo que los que se podrían llegar a consumir, exactamente 1,4 veces la cantidad de alimentos necesarios como para alimentar a los más de 7800 millones de personas”, argumentó.

En este sentido, dijo que eso posibilitó seguir “manteniendo la misma superficie mundial cultivada desde hace décadas”. “Porque la superficie que se incorpora a la agricultura cada año solo sirve para reemplazar a la que se pierde en urbanizaciones e infraestructura, sobre todo por el crecimiento de ciudades”, dijo.

Por otro lado, explicó que “la toxicidad se clasifica en cuatro categorías, la inmensa mayoría de los fitosanitarios modernos son de clase IV, la menos tóxica”.

“Pero en un uso normal a campo, no llegan nunca a poner el peligro al consumidor. Solo los insecticidas suelen ser más tóxicos para el humano. Pueden encontrarse trazas de fitosanitarios en los alimentos que consumimos, pero estos son seguros siempre que se respeten los tiempos de carencia, y de hecho, se respetan, como en todo el mundo civilizado”, afirmó.

“Las plantas y los animales se enferman y sufren el ataque de plagas, exactamente igual que nosotros. Querer prohibir los fitosanitarios en la agricultura equivale a querer prohibir los antibióticos y los medicamentos en la medicina moderna. Sin cultivos, no hay comida”, destacó.

Para el productor, “en vez de sugerir volver a vivir en el monte sin producir nada, que estos mercaderes de la ignorancia llamados ecologistas, mejor estudien agronomía, hidráulica, irrigación, climatología, nutrición y luego vuelvan a hablar”. “Porque bastante daño hacen con su ignorancia. Atentamente: el que te paga el sueldo, el que te da de comer, el que te viste, el que trae los dólares con los que te vas de vacaciones y comprás todo lo importado y el que te provee hasta del alcohol en gel con el que tanto te gusta bañarte últimamente”, finalizó.

Otras opiniones

Asimismo, otro usuario volvió de explicar: “En el campo se les llama remedios (remedios para los cultivos). Hicieron que los alimentos aumenten dramáticamente su disponibilidad y bajen sus precios. La filosofía que pregonan sin conocer y profundizar condenaría a muchos al hambre. Y una burrada repetida genera mala normativa”.

El ingeniero agrónomo Ignacio Imhoff también refutó el video: “Actores, chef, periodistas, hasta una madre de Plaza de Mayo para causar sensacionalismo y correr el debate de lo científico ¡Aguante la ciencia, aguante la tecnología, aguante la innovación! No a lugar a estas campañas berretas contra el sector. El ratio actor que se mete en asuntos que desconoce con total impunidad es al más alto del mundo”.

En otras respuestas, otro tuitero señaló: “¿Fuentes, un ensayo, nada?¿Quieren promover la agroecología? Buenísimo. Después me cuentan cómo reemplazan el 20-30% de merma de rinde”.

En este sentido, un productor recordó lo sucedido con un país que había abandonado los agroquímicos: “En Sri Lanka se puso fin a los mal llamados agrotóxicos: el resultado fue que el rinde cayó al 50% en seis meses, es decir que si el mundo lo implementará estarían sobrando algunos millones de personas, sin contar el alza de precios de los alimentos, lo que aumentaría la pobreza”.

Otro tuitero afirmar: “Mas 7000 millones de personas en el mundo para alimentar ¿Hay estudios sobre rendimientos agrícolas basados en la agroecología? Les hago esta pregunta, por que tal vez sin quererlo, están reclamando por un plan de hambruna global, por supuesto desde las buenas intenciones”.