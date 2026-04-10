Freno: fuerte demora de la cosecha de soja en la principal región agrícola

En medio del avance de la cosecha gruesa, un cambio abrupto en las condiciones climáticas volvió a complicar el escenario productivo. Las lluvias registradas en la región núcleo durante los primeros días de abril no solo frenaron las labores en los campos, sino que además comenzaron a generar preocupación por el estado de la soja de primera. Pese a estos contratiempos en la cosecha, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que “la campaña de maíz en la región núcleo se encamina a un resultado histórico impulsado por la expansión del área sembrada".

En detalle, el último informe de la BCR afirmó que en apenas ocho días se acumularon en promedio 90 milímetros, un volumen que equivale prácticamente a lo esperado para todo el mes. Este exceso hídrico interrumpió de manera directa el ritmo de cosecha y encendió señales de alerta sobre posibles pérdidas de calidad en los cultivos.

El impacto más visible se da en la soja de primera, cuyo avance de cosecha se encuentra prácticamente paralizado. Según los datos relevados por la BCR, el progreso apenas alcanza el 2%, un nivel significativamente bajo para esta altura del calendario agrícola.

El último informe de la BCR afirmó que en apenas ocho días se acumularon en promedio 90 milímetros, un volumen que equivale prácticamente a lo esperado para todo el mes BCR

Esta demora no solo implica un retraso operativo, sino que también abre un escenario de mayor vulnerabilidad para el cultivo. En particular, los especialistas advierten que ya hay amenaza en la calidad de la soja de primera y rebrotes de granos.

Se cosechó tan solo el 2% del área, muy por debajo del 7% registrado a igual fecha del año pasado —también afectado por lluvias— y lejos del promedio del 50% de las últimas cinco campañas.

En el sur de Santa Fe, como en Bigand, se detectan rebrotes en el cultivo, especialmente en siembras tempranas, con presencia simultánea de vainas verdes y secas dentro de la planta. Hay preocupación también por pérdidas por desgrane. En San Gregorio, señalaron, el reinicio de la cosecha generará una alta concentración de lotes listos para trillar.

Cosecha de maíz

En el organismo bursátil dijeron que en maíz temprano, el impacto de las lluvias está concentrado en el 27% aún sin cosechar. Por ejemplo, en Bigand podrían registrarse pérdidas por caída de espigas, mientras que en Pergamino la falta de piso junto con vuelco y quebrado de plantas condicionan la recolección.

Pese a este panorama, en la entidad rosarina remarcaron que esta campaña maicera “se encamina a marcar la mayor producción en la historia de GEA-BCR”. Dijeron que aún con contratiempos en la cosecha, la “campaña de maíz en la región núcleo se encamina a un resultado histórico impulsado por la expansión del área sembrada".

La BCR dijo que el área implantada de maíz es de 2,29 M ha BCR

“La estimación inicial de 1,87 millones de hectáreas quedó atrás tras el ajuste realizado con imágenes satelitales, que permitió detectar 419.000 hectáreas adicionales y elevar el total a 2,29 M ha", indicaron sobre esa región.

El dato surge del trabajo de clasificación de uso del suelo de GEA/BCR, que incluyó la georreferenciación de 2100 puntos de distintas coberturas en la región núcleo, procesados en la plataforma Google Earth Engine a partir de imágenes Sentinel-2. El resultado mostró la mayor superficie sembrada de los últimos 16 años.

Para la BCR, la campaña 2025/26 alcanzaría 19,58 Mt, con un rinde estimado en 105 qq/ha y una cosecha que ya avanza sobre el 67% del área total BCR

En términos productivos, en la región núcleo el récord también se sostiene. “Considerando unas 440.000 hectáreas que no se destinarían a grano (por uso forrajero y pérdidas), la campaña 2025/26 alcanzaría 19,58 Mt, con un rinde estimado en 105 qq/ha y una cosecha que ya avanza sobre el 67% del área total", señalaron.

Con estos números, concluyeron que “el ciclo no solo marca un hito en superficie, sino que se encamina a convertirse en la mayor producción de la serie histórica de GEA/BCR, superando ampliamente el techo previo de 15 millones de toneladas registrado en la campaña 2018/19″.