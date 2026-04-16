Inminente definición: Brasil avanza en una causa por supuesto dumping en lácteos contra la Argentina y Uruguay

El gobierno de Brasil avanzó en una investigación por presunto dumping en las importaciones de leche en polvo provenientes de la Argentina y Uruguay. El Departamento de Defensa Comercial (Decom) de ese país emitió una “nota técnica” donde expuso los “hechos esenciales” que servirán de base para una decisión final sobre la aplicación de eventuales medidas comerciales. El documento, al que accedió LA NACION, concluye de manera preliminar que existen pruebas de prácticas comerciales supuestamente desleales que causaron un daño material a los productores de leche brasileños entre 2021 y 2023.

El documento, de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC) de Brasil, determinó que las empresas exportadoras de ambos países operaron con márgenes de dumping que oscilan entre el 3,7% y el 61,4%. Según el informe, el volumen de las importaciones provenientes de ambos países “creció un 144,5% en el período analizado", que ingresaron al mercado brasileño con "precios por debajo de los costos de producción locales". Aunque también aclararon que otros orígenes registraron subas aún mayores, de hasta un 240%, “proporcionalmente mayor a las investigadas”.

El Decom destacó que se identificó que esta situación impidió a la industria doméstica brasileña ajustar sus precios frente al aumento de los costos operativos. La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) presentó una denuncia en nombre de los productores. En su argumento señaló que esto resultó en una caída de la rentabilidad y un deterioro de los indicadores financieros de los tambos en Brasil.

En el caso de investigación de presunto dumping de la Argentina aparecen firmas como Mastellone Hnos. (La Serenísima), Noal SA, Gloria Argentina, L3N SA. Sin embargo, el expediente incluye a un amplio conjunto de exportadores, que forman parte del universo de compañías bajo análisis, ya sea por su participación en las exportaciones o por haber intervenido en el proceso con presentaciones propias.

El Decom sostiene que hubo daño a productores locales y valida el concepto de “producto similar”

Por el lado de Uruguay, la investigación incluye a Conaprole —la principal cooperativa láctea del país— junto con Estancias del Lago y Claldy y la exportadora Alimentos Fray Bentos.

Las compañías son mencionadas en distintos tramos del expediente, tanto en su carácter de productoras y exportadoras investigadas como en calidad de partes interesadas que aportaron información para el cálculo de precios, costos y volúmenes.

El proceso

El proceso se inició formalmente en diciembre de 2024 “para determinar la existencia de dumping en las exportaciones de la Argentina y Uruguay a Brasil de leche en polvo entera o descremada, no fraccionada”, según se desprende del documento. Esto se dio luego de que la autoridad brasileña considerara que las importaciones “a precios con indicios de dumping contribuyeron significativamente para el daño a la industria doméstica”.

La CNA, organismo que representa a los productores de leche cruda, sostiene que las importaciones afectaron directamente a ese segmento. “Las exportaciones […] en forma de polvo […] causarían daño a los productores de leche in natura [cruda]”, se desprende del documento del Decom, donde se destaca que ambos productos “presentan características químicas semejantes, tienen los mismos usos y pueden ser sustituidos”.

En rigor, el argumento apunta a construir la idea de “producto similar”, ya que la leche en polvo puede reconstituirse, se usa para muchos de los mismos fines y compite indirectamente con la leche fluida en ciertos segmentos. Con esa base, buscan justificar que las importaciones de leche en polvo pueden presionar precios hacia abajo en toda la cadena, incluyendo a los productores de leche cruda.

El planteo es motorizado por productores brasileños Archivo

Sin embargo, la Argentina y Uruguay rechazan esa equivalencia y afirman que se trata de productos distintos, con mercados y estructuras de costos diferentes. Ambos países advirtieron que la investigación podría violar normas del acuerdo antidumping de la OMC si no se define correctamente la “industria doméstica”.

Uruguay rechazó la existencia de un vínculo entre las importaciones y el desempeño del sector brasileño y atribuyó las dificultades a factores internos, entre ellos condiciones climáticas adversas, mayores costos y problemas estructurales de competitividad.

En febrero pasado, el gobierno argentino había solicitado “el inmediato cierre de la investigación sin la imposición de medidas antidumping”, pero no hubo caso. La Argentina representa el 3% del total de los lácteos consumidos en Brasil.

El organismo brasileño convalidó que el análisis de daño se realice sobre un sector primario altamente atomizado, lo que amplía el alcance de la investigación más allá de la industria procesadora. La definición de “producto similar” emerge como el eje del conflicto, como se dijo, ya que de ella depende si las importaciones pueden considerarse responsables del daño alegado.

En rigor, la investigación se encuentra en una etapa previa a la resolución definitiva, en la que las partes deben presentar su defensa y observaciones al expediente. Ayer se reunieron las autoridades de la Secretaría de Agricultura con los representantes de la industria nacional y sus expertos jurídicos para unificar una estrategia. La Argentina trabaja con Uruguay para exponer su defensa. De acuerdo con la Decom, el próximo 5 de mayo se emitirá el dictamen de determinación final.