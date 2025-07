“Fuera del radar”: el director nacional del INTA habló del futuro del organismo y de sus funciones tras el decreto de Milei

La decisión del gobierno nacional de avanzar, con el decreto 462 conocido hoy, sobre organismos autárquicos, vinculados con el sector agropecuario, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), representa una disminución de la autonomía, capacidades técnicas y estructura participativa del ente, según distintas fuentes consultadas. El INTA, que perderá la autarquía para gestionar sus propios recursos, se convertirá en un organismo “desconcentrado”, un brazo directamente controlado por el gobierno nacional, con funciones más restringidas y menor articulación con el sistema científico, productivo y territorial, indicaron en el sector.

En los pasillos del organismo, a la “transformación” la ven como la creación de un “nuevo INTA”, ya que modifica su esencia desde la raíz. Además, aseguran que el argumento para la reforma se trata de una “justificación manipulada, porque se tergiversa su estructura y se fuerza a su conveniencia informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Vale recordar que, según argumentó ayer el Gobierno en un comunicado, la decisión de la reforma se da sobre “organismos sobredimensionados e ineficientes para cuidar el dinero de los contribuyentes”.

En una carta, el director nacional del INTA, Ariel Pereda, señaló que con esta “modernización”, lo que se propone “no es una reforma, sino una transformación forzada, autoritaria y extremadamente injusta”. Esta decisión, según deslizó, para ser más eficientes no alcanza como argumento, dado que no se explica el diagnóstico, la supuesta ineficiencia, ni se explican los fundamentos técnicos y qué impactos concretos se prevén.

Ariel Pereda, director nacional del INTA: "Lo que está en riesgo es una red viva que conecta ciencia, producción, tecnología y comunidades en todo el país"

“[La palabra modernización] hace referencia inmediata al progreso, a una mayor eficiencia, adaptarse al futuro. Cuando se utiliza como único concepto para justificar el cambio o la transformación, exige un análisis profundo sobre los diagnósticos y fundamentos que lo impulsa. El reciente decreto presidencial que redefine el INTA no lo elimina formalmente, pero lo modifica en su esencia”, dijo.

Por otra parte, destacó que “lo que está en riesgo no es una estructura administrativa, es una red viva que conecta ciencia, producción, tecnología y comunidades en todo el país”.

Sin cerrarla, dijo, una institución se destruye “eliminando su autonomía, quitando poder a sus representantes territoriales, borrando la voz de la academia y reduciendo la de los productores en el Consejo Directivo”. Es decir, que "con esta reforma, el INTA queda bajo el mando directo del gobierno de turno", con una mayoría automática en la toma de decisiones y un presidente con rango de secretario que concentrará todo el poder.

“La nueva versión del INTA se vuelve dependiente, discrecional, verticalista y con un alto riesgo a transformarse en autocrática. ¿Qué podemos esperar? Que se promuevan y financien sólo las líneas que generen rentabilidad inmediata o que cuenten con lobby privado. Las economías regionales, los productores familiares, los saberes locales quedarán fuera del radar. No por falta de mérito, sino por falta de rédito”, analizó.

Pereda señaló que jamás se promovió esta medida a partir del diálogo constructivo entre las partes. “Ha sido un monólogo autoritario y prepotente, no una discusión democrática. El INTA siempre estuvo abierto a mantener las conversaciones racionales y fundadas en datos reales no tergiversados. Lo que falta no es modernización, lo que molesta, parece, es la autonomía", apuntó.

Además, señaló que el nuevo decreto permite cerrar agencias de extensión rural. “No solo desaparecen cerca de 300 espacios de trabajo territorial, desde Ushuaia a La Quiaca, sino también las redes de trabajo con municipios, asociaciones de productores y otras organizaciones locales. Además, se podrían eliminar los Centros Regionales, ámbito de diálogo directo, de articulación de acciones y de apoyo a los gobiernos provinciales. También a los consejos locales, que orientaban las decisiones desde el territorio y garantizan el vínculo inmediato con el sector", precisó.

Señaló que lo que va a quedar es un INTA centralizado en Buenos Aires, con mirada única y foco preeminente en la pampa húmeda. “El resto del país —la mayoría— pierde representación, pierde presencia, pierde capacidad de desarrollo, pierde futuro. En resumidas cuentas, el INTA, tal como lo conocimos, está siendo desmantelado con una mezcla de soberbia, ignorancia y oportunismo”, analizó.

Deslizó que cuando se analiza la creciente injerencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en este proceso, “la sospecha se vuelve legítima, ¿esto se trata de mejorar para el desarrollo de más ciencia y tecnología o hay otro tipo de intereses detrás?“.

La respuesta de Sturzenegger

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseveró que “el INTA tiene más cargos jerárquicos que el Ministerio de Economía y Capital Humano juntos. Además de que se dedicó a la agricultura familiar y tiene que estar focalizado en la tecnología agropecuaria. Las investigaciones son sobre temas sociológicos, se metió toda la casta kirchnerista”, afirmó.

Sobre la infraestructura y gestión del organismo, dijo que el INTA “tiene 115.000 hectáreas de campo. Solo se sabe qué ocurre en 45.000; del resto, no sabemos. Hay poca información en términos de transparencia y gobernabilidad. Las entidades van a tener que participar no como un directorio rentado, sino como un directorio ad honorem. En el INTA nos interesa que las investigaciones se hagan con fondos del sector privado, pero no cualquier cosa que no sabemos si tiene valor social o no. Es un organismo sobredimensionado. Va a caer la planta del INTI e INTA, seguro", aclaró.

Consultado sobre el rol de las entidades agropecuarias en la decisión del gobierno dijo que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, por caso “no se metió mucho”. “Es un dirigente que entiende con claridad lo que pasa. Nosotros pasamos un año y medio pidiéndole al INTA un plan de reordenamiento. Todo lo que el Gobierno gasta, alguien lo garpa”, afirmó.

Además, sostuvo que la intervención del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) “era algo que pedía toda la cadena argentina”. Este dejará de ser un organismo descentralizado para ser una unidad organizativa de la Secretaría de Agricultura. El decreto también alcanza al Instituto Nacional de Semillas (Inase), que se disuelve y, aunque aún no fue oficializado, pasaría a ser una dirección nacional en la Secretaría de Agricultura.