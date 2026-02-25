Un ejecutivo y un magnate: Bioceres quedó envuelta en una batalla judicial con un pedido de quiebra pendiente

ROSARIO.-Nadie hubiera imaginado hace unos años que Bioceres, uno de los llamados unicornios de la biotecnología aplicada al agro de mayor proyección en la Argentina, que cotiza en el Nasdaq, quedara envuelta en una guerra judicial entre accionistas, y que una de las naves insignia de este conglomerado se presentara en quiebra. El presente de Bioceres quedó envuelto en una disputa interna entre dos facciones, una que encabeza el exsenador y candidato presidencial uruguayo Juan Sartori, y la otra, uno de los fundadores de Bioceres, Federico Trucco. Ambos llevaron esta puja a la justicia, con denuncias y acusaciones cruzadas.

Detrás de la pelea por el manejo de esta empresa, que nació en 2001 y a lo largo del tiempo consiguió varias patentes valiosas, entre ellas las primeras semillas de soja y de trigo transgénica que toleran el estrés hídrico [la tecnología HB4], aparece una tormenta judicial, con deudas millonarias, y acusaciones que de que el inversionista uruguayo intentaría llevar a Bioceres a una quiebra para “depredarla”.

Este escenario quedó expuesto en una asamblea que se realizó este miércoles, que fue prácticamente simbólica, ya que la propia Justicia había anulado la anterior, por lo que el actual directorio no puede definir nada hasta que se decida el fondo de la cuestión: si la asamblea de diciembre es válida o no.

En esa asamblea quedaron fuera de la gestión de la empresa Federico Trucco y Manuel Sobrado, porque habían vencido sus mandatos. Dos días después, el sector de Sartori presentó la empresa en quiebra. Esa es una de las operaciones que más disparan sospechas, porque el plan original de los otros directivos, los que conocen desde adentro la empresa, era convocar la firma para reacomodar un pasivo que calculan en unos US$30 millones, según datos de la Caja de Valores y la Central de Deudores del Mercado Argentino de Valores (Cendeu-MAV).

Bioceres desarrolló el trigo tolerante a sequía

El contraataque que planea Trucco, según confiaron fuentes cercanas a LA NACION, es demandar en el fuero penal a operadores de Sartori, actualmente en el manejo de la empresa, porque consideran que ellos fueron víctimas de un presunto fraude, con un traspaso accionario que, en teoría, iba a servir para menguar la compleja situación financiera de la firma, y que en realidad terminó en que los nuevos directivos de Bioceres se presentaran en quiebra.

Apuntan a Sartori, accionista de Moolec Science, una firma radicada en las Islas Caimán, que se quedó con el control de Bioceres Group, luego de que Bioceres SA se fusionara con la firma del empresario uruguayo para captar fondos y tratar de zafar del default, algo que no ocurrió.

Sartori ya tiene un recorrido en materia de negocios en la Argentina, donde es presidente ejecutivo del directorio de Adecoagro, una de las mayores empresas del agro de América Latina. Su designación llegó tras la adquisición del 70% de las acciones de la firma por parte de Tether, la empresa detrás de una de las principales criptomonedas del mundo.

Perfiles

Además de los negocios financieros, Sartori incursionó en política y sobre todo en el fútbol profesional es copropietario del Sunderland AFC, equipo inglés que jugará en la Premier League 2025-26, y también es vicepresidente del AS Monaco, además de integrar la Asociación Europea de Clubes y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia. Durante las últimas horas corrió la versión en Rosario de que Sartori podría invertir en dos clubes rosarinos, con el financiamiento de una obra para la construcción de un estadio con mayor capacidad para Newell’s.

La contraparte, Trucco, que pertenece a una familia que fue pionera en el desarrollo de la siembra directa, y que creó Bioceres en 2001, con la inversión inicial de 23 socios vinculados al agro, varios nucleados en la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), pidió la nulidad de la asamblea de diciembre pasado, e impulsará una demanda penal contra directivos de la firma.

Sartori incursionó en política y sobre todo en el fútbol profesional es copropietario del Sunderland AFC

El juez de feria Luciano Daniel Juárez hizo lugar a la cautelar presentada por Trucco con tres argumentos centrales: que la legitimación de Trucco era opinable, pero no podía descartarse en esta etapa (era director vigente al momento de los hechos); que existían indicios serios de abuso de mayoría, conflicto de intereses y desvío de poder; y que el peligro era concreto dado el pedido de quiebra ya presentado. Fijó como contracautela US$100.000 en fianza, caución real o seguro de caución, rechazando la fianza ofrecida por Arquimiro Soluciones (una SAS de construcción) por insolvente e incompatible con su objeto social.

El inicio del colapso de Bioceres comenzó formalmente en junio pasado, cuando empezó a incumplir el pago de pagarés bursátiles por US$5,31 millones. En total, su deuda asciende a unos US$30 millones con vencimiento en julio de 2026, de acuerdo al Mercado Argentino de Valores (MAV). Para tratar de posponer el derrumbe, Bioceres buscó respaldo en otras firmas, como lo hizo a lo largo de su historia, en distintos momentos y proyectos, y ahí fue cuando entró Moolec con Sartori a la cabeza, y luego logró separar a Trucco y Sobrado en el directorio y presentarla en quiebra, mientras los activos de la empresa y las acciones se iban a pique. Este medio intentó tener la palabra de Sartori, pero no tuvo respuestas a los intentos.