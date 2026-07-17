Ganadería inteligente: una de las mayores agroexportadoras llegó con una fuerte apuesta a la Rural

En el segundo día de la 138a. edición de la Exposición Rural de Palermo, la ganadería reunió a especialistas y startups para mostrar herramientas que buscan mejorar la producción de carne y leche mediante la nutrición de pasturas, la inteligencia artificial y el uso de datos. La actividad encabezada por Bunge, contó con la participación de Juan Urrutia, gerente técnico de Desarrollo de Bunge; Guillermo Pugliese, coordinador técnico de la empresa; Alejandra Marino, cofundadora de Pastech; Erik Wansart, cofundador de Ganader, y Juan Pablo Carrera, gerente general de Entre Ríos SA.

Durante la presentación, Pugliese destacó que uno de los principales desafíos de la producción ganadera es incrementar la oferta de pasto mediante una correcta nutrición de las pasturas. Explicó que una fertilización adecuada no solo permite aumentar la producción de materia seca, sino también mejorar su calidad y prolongar la vida útil de las pasturas, lo que repercute en una mayor producción de carne y leche. Además, remarcó la importancia de medir la disponibilidad de forraje para tomar decisiones de manejo más precisas.

Juan Urrutia, gerente técnico de Desarrollo Bunge Pilar Camacho

Pugliese insistió en que la ganadería todavía toma muchas decisiones sin información. “Para hacer todas estas cosas hay que medir. Si no medimos, nunca sabemos lo que podemos producir. No es tan fácil producir más pasto; el desafío es utilizarlo y transformarlo en carne”, mencionó.

En ese marco, Marino presentó la propuesta de Pastech, una startup que utiliza imágenes satelitales, inteligencia artificial y algoritmos para monitorear y predecir el crecimiento de las pasturas. Según explicó, la plataforma permite conocer en tiempo real la disponibilidad de forraje y anticipar faltantes o excesos, facilitando el ajuste de la carga animal y mejorando la productividad de los establecimientos.

También señaló que una gestión más eficiente del pasto contribuye a reducir costos y a mejorar indicadores ambientales. “No se puede gestionar bien lo que no se conoce”, precisó. Y explicó que el principal problema es que la mayoría de los productores no mide la disponibilidad de pasto. “El éxito de la ganadería moderna se basa en el manejo inteligente del pasto”, agregó.

Por su parte, Wansart mostró el desarrollo de Ganader, una herramienta que emplea drones e inteligencia artificial para estimar el peso de los animales sin necesidad de trasladarlos a una balanza. El sistema genera automáticamente información sobre el rodeo y busca reducir tiempos de trabajo, costos operativos y estrés en la hacienda, al tiempo que mejora la disponibilidad de datos para la toma de decisiones.

Guillermo Pugliese, coordinador Técnico de Bunge Pilar Camacho

En una validación realizada sobre un rodeo comercial, la empresa indicó que el uso de la plataforma permitió mejorar la productividad, reducir tiempos operativos y disminuir la necesidad de personal para realizar las tareas de pesado.

La jornada también sirvió para mostrar el trabajo que Bunge realiza dentro de Validagro, un hub de innovación que reúne empresas, instituciones y emprendedores tecnológicos para validar soluciones aplicadas al agro. Según explicó Urrutia, la iniciativa selecciona startups para probar sus desarrollos en condiciones reales de producción y evaluar el valor que aportan al productor.

En la primera edición participaron más de 40 emprendimientos y fueron seleccionados seis; en la segunda convocatoria se amplió la participación y actualmente se están evaluando nuevas tecnologías, incluso mediante ensayos que integran distintas plataformas.

Alejandra Marino, cofundadora de Pastech Pilar Camacho

“Primero hay que pensar cuáles son las necesidades que tenemos y después buscar las soluciones. Hay una brecha entre saber que la tecnología va a cambiar el negocio y adoptarla”, dijo Carrera.

Según un estudio citado por Carrera, el 85% de los productores cree que la tecnología será clave para transformar su negocio. Sin embargo, apenas un 5% la incorpora efectivamente a sus sistemas productivos. Es decir, existe una gran diferencia entre reconocer el valor de la innovación y adoptarla en el campo.

Erik Wansart, cofundador Ganader Pilar Camacho

“La idea es identificar qué herramientas realmente generan valor para el productor y cuáles tienen potencial para transformar los sistemas productivos”, explicó Urrutia al referirse al rol de Bunge dentro del hub tecnológico.