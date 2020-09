Piden acelerar la actualización del protocolo de la Cuota Hilton

Juan Eiras, presidente de la Camara Argentina de Feedlot (CAF) en la conferencia virtual

El presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, Juan Eiras, sostuvo que se necesita una actualización del protocolo de la Cuota Hilton, cuyos cortes de alto valor comercial se venden a Europa y su carne debe venir de hacienda producida a pasto.

"Se necesitan cambios en el modelo productivo, para que la Argentina pueda cumplir con la cuota", dijo. Desde esa entidad sostienen que hay una alta probabilidad de que en enero, a más tardar, se lleve a cabo un cambio en el protocolo que le ha quedado "obsoleto" al modelo productivo nacional. En la cadena cárnica se está buscando se incluya el cambio en el modelo productivo ganadero, que avanzó hacia mayor proporción de granos en la alimentación.

En una conferencia virtual, la cámara aseguró que la Argentina tiene una oportunidad única de hacer una actualización en el protocolo sanitario en lo que queda del año ante la salida del Reino Unidos de la Unión Europea (Brexit) ya que se están analizando una serie de convenios y acuerdos que de lo contrario toman muchos años abordar.

"No podemos estar atados a un protocolo que tiene 40 años y que nos fue apartando poco a poco. En esto no hay acusaciones entre la convivencia de quienes lo producen y exportan, no se trata de culpas, sino de que el elemento Brexit abre la ventana que, de otra manera, este tipo de negociaciones lleva años", amplió Eiras.

Según dijo, este tema está en la agenda del Ministerio de Agricultura, Cancillería y el Senasa, que están trabajando para lograr un nuevo convenio de reformulación. "La negociación con la Unión Europea no es fácil dadas las circunstancias", indicó.

Desde la Cámara recordaron que en el sector se ha creado una Comisión encargada de la actualización del protocolo.

"Son más o menos 16 millones de hectáreas ganaderas y las mejores que la agricultura ha absorbido de la ganadería. Con esto ha logrado superar (el país) barreras año tras año en cuanto a los millones de toneladas y esto ha traído un cambio en el modelo productivo", señaló el dirigente.

Destacó que tanto los productores, industriales y exportadores están de acuerdo en impulsar el nuevo protocolo. "Nos vemos concentrados en poner los cañones y poder salir a la firma de esta rectificación del Brexit con un nuevo protocolo que se adecue a la situación real del novillo pesado argentino para los próximos 10 años", concluyó.