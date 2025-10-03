Cierre de semana en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Cerró la operatoria de la semana hoy, viernes, en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 9905 animales que hicieron un acumulado semanal de 21.176 animales, un 13,76% superior a los 18.615 ingresados la semana anterior. Las ventas se concretaron con demanda selectiva, los operadores de compra ejercieron competencia solo por los lotes de calidad. El Índice General registró una baja respecto al martes del 0,95%, al pasar de 2801,407 a 2774,739 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 0,24%, tras variar de 3130,184 a 3122,565 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 0,14% en el General y un 2,25% en el Novillo frente a los 2778,593 y a los 3194,603 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 980 cabezas, representaron el 9,92% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3550 con 507 y con 528 kg; $3500 por 5 lotes de 440 a 555 kg, y $3410 con 490 kg. Por las mejores vacas se pagó $3250 con 433 kg; $3150 con 496 kg, y $2950 con 509 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3600 con 344 kg; $3560 con 380 kg, y $3450 con 418 kg, y en vaquillonas, $3600 con 303 kg; $3370 con 359 kg, y $3280 con 399 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2774,739, mientras que el peso promedio general resultó de 427 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3122,565 con un promedio semanal de $3109,200. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3122,568 y el promedio semanal de $3109,201. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3154,676. Detalle de venta: 980 novillos; 2021 novillitos; 2806 vaquillonas; 2997 vacas; 659 conservas, y 417 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (175) Est. Don Braulio nt. 15, 415 kg a $3300; Isadelca nt. 40, 430 a 3150; Samarpa Agropecuaria v. 28, 460 a 2800; Suri Pintado nt. 28, 344 a 3000. Aguirre Urreta Jorge SA: (72) Agrop. El Tala v. 28, 550 a 2450; El Maratejo nt. 19, 410 a 3300; 16, 448 a 3400. Asoc. de Coop. Argentinas: (137) Hippener vq. 27, 314 a 3350.

Balcarce y Cía. SRL: (35) Don Huido vq. 18, 422 a 2600. Blanco Daniel y Cía. SA: (684) Bertone nt. 42, 361 a 3500; vq. 17, 324 a 3450; Campo n. 18, 482 a 3400; vq. 20, 405 a 3150; Costa Sánchez n. 31, 443 a 3100; Don Eladio n. 18, 593 a 2800; Est. La Delta n. 30, 495 a 3500; Grupo D y V vq. 60, 348 a 3300; Lacau v. 45, 624 a 1900; 28, 692 a 2500; Langueyu vq. 45, 303 a 3600; Las Dos Ramas nt. 30, 348 a 3500; vq. 45, 302 a 3500; Minujin nt. 20, 380 a 3560; vq. 35, 358 a 3300; Sol de Mayo vq. 34, 353 a 3200.

Casa Usandizaga SA: (101) Est. El Jabalí vq. 16, 400 a 1900. Colombo y Colombo SA: (252) Agropecuaria Cattalano v. 17, 571 a 2300; Agropiro vq. 18, 428 a 2300; La Boya v. 38, 491 a 2800; Romero vq. 30, 345 a 2900. Colombo y Magliano SA: (535) Adm. Duhau nt. 15, 297 a 3200; 34, 304 a 3450; Colombo y Magliano vq. 54, 309 a 2400; Dietz v. 15, 469 a 2300; El Recado vq. 16, 301 a 3200; 46, 337 a 3400; 20, 299 a 3500; Gasliama v. 17, 489 a 2700; Golpe de Agua nt. 16, 298 a 3470; Trapalco vq. 44, 290 a 3550. Consignataria Blanes SRL: (47) García vq. 47, 342 a 3350. Consignataria Melicurá SA: (320) Di Paula nt. 18, 328 a 3450; vq. 16, 352 a 3300; 17, 316 a 3420; El Broquel n. 43, 356 a 3100; Estab. Los Manantiales v. 23, 492 a 2900; Pusic nt. 17, 333 a 3400; vq. 21, 313 a 3400. Crespo y Rodríguez SA: (79) Arieu Pereira Yraola n. 28, 486 a 2800; Sheridan vq. 15, 389 a 2300; Suc. Huarte n. 23, 497 a 2650.

Dotras, Ganly SRL: (308) Est. San Javier de Rauch vq. 15, 368 a 1900; 15, 388 a 2000; La Dorita Est. nt. 86, 375 a 2500; vq. 35, 321 a 2500; 15, 300 a 2550; Santa Rosa del Monte nt. 20, 416 a 3300; 20, 338 a 3400. Ferias Agroazul SA: (137) Don Vicente vq. 37, 340 a 1500; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján vq. 100, 299 a 3150.

Gahan y Cía. SA: (130) La Chavense v. 43, 496 a 2900; La Romelina n. 18, 475 a 2900. Ganadera Salliqueló SA: (220) Gente Chica nt. 41, 440 a 3500; vq. 59, 458 a 3200; 23, 369 a 3300; Los Tilos tr. 16, 624 a 2550; v. 16, 470 a 2200. Gananor Pujol SA: (272) La Tropilla vq. 33, 373 a 1900; Mendizábal vq. 24, 388 a 1850; Ustariz nt. 16, 360 a 3270; vq. 30, 419 a 3000; 15, 454 a 3100; 16, 366 a 3150; 23, 330 a 3200. Goenaga Biaus SRL: (96) Malaga nt. 19, 410 a 3000; Malaga M. nt. 18, 413 a 3000; Zabaleta n. 17, 508 a 3450. Gogorza y Cía. SRL: (48) Fidela n. 31, 472 a 3150; nt. 17, 412 a 3100.

Harrington y Lafuente SA: (75) Di Sabato nt. 16, 353 a 3400. Hourcade Albelo y Cía. SA: (84) Coneuen v. 27, 445 a 2700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (275) Adm. Duhau nt. 49, 307 a 3450; Agritam nt. 26, 410 a 3400; Agrop. La Criolla vq. 34, 298 a 3450; El Carpincho Ganadera vq. 18, 312 a 3400.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (152) Abastecedora Maz v. 16, 495 a 2800; Beheran Sarciat v. 15, 495 a 2400; La Monona Agropecuaria n. 20, 465 a 3450. Jáuregui Lorda SRL: (235) Campomar n. 32, 483 a 3400; Patagro vq. 17, 324 a 3300; Rucanahuel nt. 22, 375 a 3420; Suc. Vicente nt. 30, 410 a 3400.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (231) Boitard vq. 18, 321 a 3350; Estancias Don Jorge v. 31, 473 a 2250; Gabrielli v. 17, 481 a 2800; Zajaco nt. 47, 387 a 2750. Lartirigoyen & Oromí SA: (265) Carlofe vq. 17, 322 a 2900; 21, 291 a 3000; F.I.C.A. n. 40, 492 a 3400; Fagonde vq. 16, 389 a 2300; Jala La Juanita v. 21, 635 a 2350; 24, 624 a 2450; Socibar v. 25, 479 a 2800; Tierra Franca n. 35, 512 a 3500. Llorente-Durañona SA: (196) Aranguren v. 18, 478 a 2300; Martínez Marti vq. 15, 416 a 3050; Sarasola n. 38, 518 a 3000.

Madelan SA: (486) Agrop. El Grillo vq. 17, 440 a 2900; Don Ricardo de Seppe vq. 19, 388 a 2080; 15, 421 a 2150; v. 26, 454 a 2300; 28, 483 a 2500; 16, 464 a 2650; 17, 535 a 2700; Los Barones v. 24, 464 a 2500; Macedo v. 18, 480 a 2620; Potrero Chico vq. 22, 420 a 3200; 18, 406 a 3270; San Pedro Agrop. vq. 45, 350 a 3400. Martín G. Lalor SA: (294) Comp. de Tierras Tecka vq. 52, 283 a 3400; El Combate nt. 50, 297 a 3500; Estab. Agrop. Bigua n. 36, 554 a 3500; Morrone vq. 21, 389 a 1900; Portela nt. 21, 434 a 2800.

Mendizábal A. J. y Cía. SA: (235) Chispala v. 15, 494 a 2700. Monasterio Tattersall SA: (713) Algarra Hnos. nt. 42, 356 a 3500; Cía. Inversora Agropecuaria v. 22, 510 a 2600; 17, 465 a 2700; Doña Inés vq. 16, 422 a 2200; v. 19, 442 a 2400; Gorostidi e Hijos vq. 15, 378 a 3300; 17, 349 a 3370; Ceriani Cernadas nt. 19, 392 a 3420; 21, 350 a 3500; Loma del Indio vq. 51, 314 a 3100; Los Míos n. 31, 518 a 3000; Pelayo nt. 17, 473 a 2000; Supremo v. 15, 472 a 2600; Tattersall Argentino vq. 15, 298 a 3450; 22, 278 a 3500.

Pedro Genta y Cía. SA: (243) Avendaño v. 41, 513 a 2750; La Maruja v. 35, 436 a 2200; La Vicenta v. 20, 525 a 2700; Lambertini nt. 19, 309 a 3450.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (1300) Adm. Duhau nt. 41, 350 a 3400; Agro Cereal 9 de Julio vq. 38, 274 a 3550; Ballester tr. 15, 610 a 2000; Benedetti- Cerbino vq. 40, 377 a 3200; 36, 387 a 3250; Delfinagro n. 38, 502 a 3050; v. 29, 467 a 2300; El Bornizo v. 69, 556 a 2300; vq. 26, 398 a 2500; García v. 27, 495 a 2750; Grassetti v. 19, 446 a 2900; Werthein nt. 16, 438 a 3400; vq. 20, 392 a 3250; 38, 326 a 3400; 16, 317 a 3500; La Bonanza vq. 15, 335 a 3300; La Dorita Est. nt. 64, 376 a 3000; vq. 44, 305 a 2950; Gaztambide vq. 15, 369 a 3200; 17, 356 a 3270; Monvale n. 31, 518 a 3550; vq. 20, 311 a 3450; Puntana vq. 51, 375 a 2500; 299, 332 a 2600; Tapalgro nt. 16, 418 a 3450; vq. 26, 416 a 3250; Zinno v. 16, 480 a 2800.

Santamarina e Hijos SA: (70) Estancia La Fuji nt. 38, 380 a 3400; Rincón de Chillar v. 24, 500 a 2800. S. L. Ledesma y Cía. SA: (87) Los Olmos n. 17, 432 a 2700; 18, 461 a 2800; Migueltorena vq. 27, 308 a 2620.Umc SA: (45) Rodríguez n. 17, 522 a 2400.Wallace Hermanos SA: (163) Berciano nt. 45, 386 a 3450; Bernaudo nt. 40, 371 a 2900; La Frontera v. 24, 442 a 2220; Paturlanne n. 38, 505 a 2950.

Otras consignaciones: Brandemann Consignataria SRL (37); Campos y Ganados SA (110); Gregorio Aberasturi SRL (13); Heguy Hnos. y Cía. SA (47); Nieva H. y Asociados SRL (32).