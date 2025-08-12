Comenzó la semana con leves alzas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria semanal en el Mercado Agroganadero de Cañuelas comenzó hoy con un ingreso de 10.643 animales descargados de 278 camiones. Frente a la holgada oferta, los operadores de compra ejercieron poca competencia y otorgaron valores con pequeñas ganancias para todas las categorías y clasificaciones expuestas El Índice General tuvo una suba respecto al viernes del 0,10%, al pasar de 2629,312 a 2631,986 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 0,87%, tras variar de 3001,340 a 3027,347 pesos por kilo.

Los novillos, con 996 cabezas, representaron el 9,41% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3350 con 433 kg; $ 3250 con 535 kg, y $3300 por 6 lotes de 461 a 525 kg. Por las mejores vacas se pagó $3060 con 441 kg; $2800 con 516 kg, y $2700 con 457, 490 y con 523 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3500 con 319, 344 y con 351 kg; $3470 con 365 kg, y $3450 con 398 y con 409 kg y en vaquillonas, $3500 con 303 y con 306 kg; $3300 con 351 y con 352 kg, y $3200 con 395 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2631,986, mientras que el peso promedio general resultó de 423 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3027,347. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3027,351. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3042,633.Detalle de venta: 996 novillos; 2274 novillitos; 2455 vaquillonas; 3956 vacas; 531 conservas, y 369 toros. Base 18 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (66) Campomar n. 36, 506 kg a $3300. Asoc. de Coop. Argentinas: (268) A.C.A. nt. 39, 354 a 3430; vq. 18, 352 a 3300.

Balcarce y Cía. SRL: (62) Dosoles v. 20, 569 a 2000. Blanco Daniel y Cía. SA: (866) Agrobia nt. 18, 377 a 3250; Agropecuaria Las Marías v. 84, 512 a 2530; vq. 18, 448 a 2900; Cymbal vq. 37, 301 a 3300; Da-Nes nt. 65, 300 a 3300; vq. 70, 293 a 3500; Dinagro nt. 40, 350 a 3400; vq. 20, 333 a 3250; Esacom vq. 20, 289 a 3300; Fuchs n. 35, 477 a 3200; Grupo D y V nt. 60, 391 a 3250; Montanari Automotores v. 20, 490 a 2580; Gurdulich vq. 18, 328 a 3300; Pitameglio nt. 20, 344 a 3500; Pittameglio nt. 35, 388 a 3300; Santandrea nt. 34, 433 a 3300. Brandemann Consignataria SRL: (188) Boldrini nt. 18, 395 a 3300; Los Overos de M. Bechara v. 21, 521 a 2500; Zapata Hnos. vq. 19, 324 a 3300; 18, 302 a 3400.

Campos y Ganados SA: (170) Arrix nt. 19, 389 a 2950; 20, 359 a 3000; Ecoganaderos Del Sudeste v. 49, 506 a 2700. Casa Massola SA: (107) Lena vq. 36, 370 a 2600; 34, 386 a 2700. Casa Usandizaga SA: (129) Maillos vq. 20, 371 a 1900. Colombo y Colombo SA: (208) El Progreso de Rawson v. 24, 485 a 2300; Moss nt. 26, 385 a 3070. Colombo y Magliano SA: (698) Bellamar Estancias nt. 32, 508 a 2750; v. 19, 491 a 2300; Bravo vq. 22, 319 a 3450; 45, 291 a 3520; El Clarito nt. 23, 365 a 3350; El Recado vq. 21, 335 a 3350; 22, 312 a 3470; 23, 306 a 3500; Capecce nt. 26, 332 a 3400; vq. 22, 294 a 3450; Gordon Davis vq. 23, 355 a 2830; Los López n. 39, 488 a 3200; Trapalco vq. 38, 312 a 3410. Consignataria Blanes SRL: (109) García vq. 45, 347 a 3300; Pedelaborde n. 26, 507 a 2850. Consignataria Melicurá SA: (374) Agrop. de Santa Rosa v. 37, 501 a 1900; 38, 547 a 1940; Estab. Los Manantiales n. 19, 459 a 3300; Isenhofer n. 22, 535 a 3250; Migueltorena v. 24, 477 a 2600. Consignataria Nieva y Cía. SA: (72) Industrial Fauval vq. 19, 378 a 1700. Crespo y Rodríguez SA: (222) Drabble n. 36, 511 a 2800; Estab. Tatay v. 23, 705 a 2300; La Entrega v. 22, 488 a 2050.

Dotras, Ganly SRL: (378) Est. La Virginia vq. 26, 397 a 2400; Ganadera Mapa n. 30, 459 a 3200; Ganly vq. 44, 416 a 3000,000; Montani Agrop. tr. 21, 828 a 2100; Salvadori vq. 34, 323 a 3300; Sánchez Sorondo vq. 38, 432 a 2300; Santa Rosa del Monte nt. 42, 411 a 3200. Ferias Agroazul SA: (237) Alarcia vq. 32, 377 a 2700; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 88, 369 a 3100; La Entrerrianita vq. 29, 401 a 1600; Lagunak v. 31, 436 a 1900.Gahan y Cía. SA: (50) Agropecuaria La Maleza nt. 45, 343 a 2950. Ganadera Salliqueló SA: (36) Herrero v. 36, 453 a 2580. Gananor Pujol SA: (329) Bonavita vq. 22, 383 a 2000; Maralmi Agrop. vq. 18, 400 a 2400. Goenaga Biaus SRL: (35) Garat Agropecuaria v. 24, 531 a 1850. Gogorza y Cía. SRL: (79) Fidela vq. 33, 440 a 2500. Gregorio Aberasturi SRL: (59) Leonhardt v. 21, 506 a 1500.

Harrington y Lafuente SA: (209) Campomar v. 25, 537 a 2600; Mammoliti v. 24, 548 a 2600; Vicente n. 24, 461 a 3300. Hourcade Albelo y Cía. SA: (19) El Laurel n. 19, 463 a 3300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (339) El Carpincho Ganadera n. 35, 472 a 3300; vq. 22, 368 a 2700; Musuq Allpa vq. 40, 416 a 2200; Tambo Los Gauchos vq. 18, 358 a 1800. Jáuregui Lorda SRL: (211) Monayer nt. 20, 328 a 3250; Patagro nt. 19, 315 a 3170.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (116) Álvarez vq. 20, 320 a 3200; Rabago v. 19, 459 a 2300. Lartirigoyen & Oromí SA: (163) Sgarbossa vq. 58, 289 a 3500; Tierra Fría vq. 18, 366 a 1900; 20, 357 a 2000. Llorente-Durañona SA: (73) Cabaña Don Tomás nt. 27, 390 a 3400.Madelan SA: (327) Herrero v. 36, 490 a 2580; La Esmeralda Agrop v. 19, 449 a 2320; Losabu v. 19, 468 a 2300.

Martín G. Lalor SA: (626) Comp. de Tierras Tecka nt. 50, 335 a 3400; vq. 52, 268 a 3300; El Combate nt. 36, 311 a 3400; 50, 333 a 3450; vq. 23, 348 a 3200; Farroni nt. 25, 409 a 3450; Dufour e Hijos v. 34, 468 a 2170; Laplacette n. 20, 521 a 2500; Serviagro Marilauquen vq. 40, 421 a 3000; Tellechea nt. 26, 377 a 2600. Mendizabal A. J. y Cía. SA: (498) Llobet v. 27, 509 a 1900; Desagro v. 22, 541 a 2650; González vq. 18, 317 a 3300; Lavalle v. 25, 506 a 2100; 34, 577 a 2600; Los Rezagos vq. 34, 295 a 3450; Manos Verdes v. 20, 482 a 1900; Portas nt. 18, 400 a 2900. Monasterio Tattersall SA: (1291) Agrop. La Criolla vq. 20, 363 a 3300; 22, 317 a 3400; Bespa nt. 40, 447 a 3100; v. 22, 490 a 2400; Campomax n. 20, 443 a 3000; Comis. de Admin. de Campos UBA vq. 32, 424 a 1800; Elava nt. 45, 321 a 3500; Ceriani Cernadas vq. 21, 350 a 2250; Innovaciones Tecnológicas Agro nt. 18, 379 a 3400; La Gueya nt. 33, 364 a 3350; Loza vq. 25, 399 a 2400; Schmukler nt. 18, 325 a 3450; Mónaco nt. 28, 305 a 3280; 22, 333 a 3470; vq. 20, 310 a 3400; 21, 274 a 3450; San José del Oeste vq. 37, 411 a 2000; v. 32, 469 a 2300; Tattersall Argentino vq. 24, 290 a 3420; Teresa Josefina vq. 71, 407 a 1900; v. 29, 458 a 2000; Valle vq. 20, 266 a 3500.

Nieva H. y Asociados SRL: (67) Los Cedros n. 26, 439 a 1800; March v. 20, 488 a 2100. Pedro Genta y Cía. SA: (229) Cook Llambias n. 27, 484 a 3250; El Mate de Ameghino vq. 22, 313 a 3400; Roche v. 24, 438 a 2300; Torrontegui vq. 22, 309 a 3400; 18, 280 a 3600.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (699) Campomar n. 37, 493 a 3300; Cdm Agro vq. 23, 436 a 2700; Delfinagro v. 29, 510 a 2500; Grancar v. 19, 506 a 2600; Méndez vq. 21, 396 a 3000; Iruanyak nt. 19, 433 a 3350; 30, 393 a 3450; Jomarca nt. 45, 330 a 3450; Valle v. 26, 448 a 2500; Pemag nt. 49, 307 a 3450; Retamal nt. 42, 365 a 3470; Sacfil v. 42, 489 a 2700; Safico tr. 27, 697 a 2600. Santamarina e Hijos SA: (93) Agroliva n. 21, 536 a 3250. S. L. Ledesma y Cía. SA: (179) Fava v. 28, 451 a 2300; 31, 460 a 2400.

Wallace Hermanos SA: (193) Aitatxi vq. 19, 386 a 1900; Borri nt. 31, 449 a 2800; Dolce vq. 22, 411 a 1900; Tres “T” v. 24, 570 a 2600.Otras consignaciones: Iriarte Villanueva Enrique SA (61).