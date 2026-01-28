Demanda selectiva y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy martes en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con una oferta de 4655 vacunos ingresados en 153 camiones jaula. Pese a los ingresos limitados, frente a la escasa calidad de los lotes expuestos, los operadores de compra ejercieron demanda selectiva, las ventas se concretaran con poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 8,31% al pasar de $3653,256 a $3349,660, mientras que el Índice Novillo perdió un 3,33% al pasar de $4202,478 a los $4062,483.

Los novillos, con 600 cabezas, representaron el 12,94% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4700 con 481 y con 515 kg; $4600 con 440 kg, y $4500 con 433 kg. Por las mejores vacas se pagó $3400 con 480 y con 512 kg; $3350 con 490 y con 510 kg, y $3300 con 431, 455 y con 486 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4750 con 323 y con 360 kg; $4700 con 382 y con 396 kg, y $4620 con 410 kg, y en vaquillonas, $4720 con 320 kg; $4700 con 289 kg, y $4400 con 351 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3349,660, mientras que el peso promedio general resultó de 447 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4062,483. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4062,485. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4099,164. Detalle de venta: 600 novillos; 656 novillitos; 1051 vaquillonas; 1748 vacas; 272 conservas, y 311 toros. Base 10 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (53) De All n. 52, 532 kg a $3500. Asoc. de Coop. Argentinas: (69) Burgardt n. 18, 440 a 4600; nt. 20, 412 a 4600; González vq. 18, 340 a 4300.Balcarce y Cía. SRL: (34) El Juncal vq. 11, 395 a 2150; v. 12, 481 a 3100. Blanco Daniel y Cía. SA: (120) Grupo D y V nt. 11, 405 a 4600; vq. 49, 370 a 4300; Lacau v. 25, 689 a 2000; Malianni tr. 13, 458 a 2750; Somoza v. 12, 489 a 2900. Brandemann Consignataria SRL: (117) Hijos de Barreto v. 15, 445 a 2300; 12, 540 a 2520; Pérez nt. 11, 360 a 4750; Poratti v. 11, 550 a 3100; Cereigido v. 22, 602 a 2470.

Casa Usandizaga SA: (140) Tozzi v. 21, 475 a 2700; 14, 505 a 3100. Colombo y Colombo SA: (62) Est. Las Armas v. 35, 497 a 2900; Zabalegui Hermanos v. 11, 456 a 2400. Colombo y Magliano SA: (565) Agro Emprendimientos de Junín vq. 29, 341 a 4400; 13, 315 a 4500; Bottaro Hnos. vq. 11, 425 a 2800; Bravo vq. 12, 417 a 3890; 16, 320 a 4030; 11, 417 a 4390; 21, 343 a 4520; Colombo y Magliano vq. 20, 313 a 4100; 49, 294 a 4700; De Lucia vq. 14, 424 a 3000; El Recado vq. 42, 367 a 4400; 41, 357 a 4450; Estab. Ganadero San Antonio vq. 23, 339 a 4400; 23, 327 a 4460; Capecce vq. 10, 294 a 4550; Gaccio v. 10, 539 a 3300; La Escampada nt. 43, 413 a 4000; Suc. Blanco Villegas v. 10, 520 a 3900. Consignataria Blanes SRL: (66) Manduca v. 12, 462 a 3100. Consignataria Melicurá SA: (152) Algon v. 10, 448 a 2800; 10, 480 a 3000; Del Fabro Hnos. v. 10, 440 a 2800; María Teresa Sur vq. 18, 406 a 2800; Paz Anchorena vq. 17, 379 a 2500; v. 10, 450 a 2900. Crespo y Rodríguez SA: (211) El Indio de Juárez nt. 14, 382 a 4700; vq. 13, 373 a 4400; 17, 345 a 4500; Iriart vq. 11, 325 a 1800; 13, 393 a 1950; v. 12, 435 a 2050; Litoux nt. 14, 433 a 4500; 16, 396 a 4700; vq. 11, 359 a 4450; Santopaolo nt. 17, 399 a 3700.

Ferias Agroazul SA: (202) Achaval tr. 18, 460 a 2500; Achaval M. tr. 18, 455 a 2500; Baumaju vq. 28, 361 a 4000; El Centinela de Pergamino v. 14, 521 a 2800; Lagunak vq. 18, 397 a 2300; Remotti v. 12, 455 a 2050; Tunessi nt. 18, 368 a 4600; vq. 24, 340 a 4400.Gahan y Cía. SA: (65) Amico vq. 17, 345 a 4400; 20, 309 a 4700. Ganadera Salliqueló SA: (24) Castoldi nt. 12, 427 a 3600. Goenaga Biaus SRL: (106) El Malón v. 22, 546 a 2850; Hijos de García v. 13, 486 a 3300. Gogorza y Cía. SRL: (42) La Zulema nt. 10, 310 a 4300. Gregorio Aberasturi SRL: (30) Rebol v. 10, 511 a 2300.

Harrington y Lafuente SA: (79) Campomar vq. 15, 350 a 4400; 32, 348 a 4500. Heguy Hnos. y Cía. SA: (28) Maggio y Orellano v. 12, 487 a 2300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (84) La Ilusión v. 23, 495 a 3200; Rebzda nt. 14, 320 a 4650. Jáuregui Lorda SRL: (233) Boca del Salado tr. 12, 599 a 2420; Brienza vq. 15, 385 a 2400; 13, 420 a 2500; v. 15, 440 a 2570; 16, 460 a 2750; 13, 460 a 2800; 16, 495 a 3000; 27, 574 a 3300; Legarralde vq. 12, 390 a 2520.Llorente-Durañona SA: (35) Hijos de Adrogue nt. 10, 480 a 4200; 15, 408 a 4300.

Madelan SA: (155) Estancia El Retiro v. 19, 455 a 3200; Guillon vq. 11, 395 a 2400; Martínez Olivar n. 13, 472 a 4200; v. 20, 553 a 3360; San Pedro Agrop. vq. 15, 329 a 4650; 15, 325 a 4700; 15, 320 a 4720. Martín G. Lalor SA: (123) Renacer Arco Iris v. 10, 460 a 2300; Schiavon nt. 12, 395 a 4600; 11, 360 a 4650; vq. 15, 376 a 4400; 11, 341 a 4500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (35) La Señalada vq. 10, 382 a 3800; La Victoriana Repetto vq. 15, 317 a 4400. Monasterio Tattersall SA: (516) Algarra Hnos. nt. 12, 471 a 4100; 12, 458 a 4200; 25, 415 a 4450; Arrechea v. 10, 522 a 2400; Bespa n. 18, 460 a 4450; vq. 25, 365 a 4400; 20, 330 a 4450; 33, 302 a 4650; 30, 289 a 4700; El Pelusa vq. 12, 411 a 3650; 22, 382 a 3800; Ercom nt. 26, 381 a 4600; García n. 40, 470 a 4000; Gaspari vq. 12, 370 a 4400; 13, 338 a 4500; Mugnaga nt. 13, 390 a 4500; 17, 323 a 4750; Nicsor nt. 15, 388 a 4300; 32, 340 a 4400; Tattersall Argentino nt. 14, 410 a 4620. Nieva H. y Asociados SRL: (28) Campos del Triángulo nt. 11, 332 a 2600. Pedro Genta y Cía. SA: (148) Bernardi v. 11, 462 a 2900; 16, 513 a 3100; El Mate de Ameghino v. 11, 472 a 2000; 11, 700 a 3100; Espósito vq. 10, 384 a 2100; .v 10, 545 a 3200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (242) Cabaña La Pastoral v. 12, 607 a 2200; Franciscatos v. 11, 528 a 3300; 10, 490 a 3350; Alduncín e Hijos vq. 15, 418 a 2500; v. 10, 539 a 3300; La Pintoresca v. 10, 517 a 2100; 10, 512 a 2370; Mengani Hnos. v. 32, 475 a 2500; Posavina n. 70, 493 a 4700. Santamarina e Hijos SA: (109) Escudero vq. 18, 422 a 2600; 11, 411 a 2700; v. 10, 463 a 2800; Willis v. 25, 444 a 3300; 24, 510 a 3350; 18, 512 a 3400.Wallace Hermanos SA: (72) Carnes Avenida vq. 16, 363 a 2200; v. 12, 450 a 2700; Hansen v. 15, 525 a 3000; Paturlanne n. 14, 512 a 4200.

Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (25); Dotras, Ganly SRL (10); Iriarte Villanueva Enrique SA (12); Lanusse-Santillán y Cía. SA (11); Umc SA (31).