Demanda tranquila y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy miércoles en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso de 5951 vacunos ingresados en 172 camiones jaula. Con los compradores abastecidos, las ventas se concretaran con poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 6,15% al pasar de $3591,637 a $3370,874, mientras que el Índice Novillo perdió un 3,05% al pasar de $4178,497 a los $4050,822.

Los novillos, con 994 cabezas, representaron el 16,78% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4620 con 477 kg; $4600 con 504 y con 542 kg, y $4500 con 445 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 435 kg; $3470 con 567 kg, y $3300 con 488 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4800 con 317 y con 362 kg; $4700 con 381 kg, y $4650 con 397 kg, y en vaquillonas, $4800 con 291 kg; $4480 con 352 kg, y $4250 con 393 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3370,874, mientras que el peso promedio general resultó de 451 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4050,822. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4050,825. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4099,214. Detalle de venta: 994 novillos; 996 novillitos; 1324 vaquillonas; 1979 vacas; 376 conservas, y 257 toros. Base 12 cabezas:

Álzaga Unzué y Cía. SA: (263) El Pajonal vq. 135, 349 kg a $4300; Gómez de Álzaga nt. 41, 427 a 4450; 20, 441 a 4550; Los Canticos nt. 33, 387 a 4200. Aguirre Urreta Jorge SA: (31) Hosmann n. 16, 437 a 3200.

Balcarce y Cía. SRL: (25) Gortari Agrop. v. 16, 475 a 1550. Blanco Daniel y Cía. SA: (348) Barbero nt. 20, 381 a 4700; Berlegui v. 12, 512 a 3150; Casadei nt. 12, 430 a 4400; Ambrosino e Hijos n. 23, 468 a 4500; vq. 20, 393 a 4250; 19, 363 a 4300; Greifemberg nt. 20, 401 a 4500; vq. 13, 435 a 4000; 13, 358 a 4200; Rizzi n. 20, 542 a 4600; Zaborowski v. 36, 506 a 3100. Brandemann Consignataria SRL: (234) Azaldegui n. 30, 450 a 4400; Basso v. 13, 515 a 2000; Cacchiarelli n. 12, 445 a 4500; El Mate de Ameghino vq. 15, 310 a 4650; 15, 290 a 4700; La Caballeriza n. 12, 528 a 3400; Machinandiarena nt. 12, 410 a 4400; Mondino v. 12, 460 a 2500.

Campos y Ganados SA: (89) La Gloria Agropecuaria v. 22, 463 a 3000; Tovagliari vq. 26, 356 a 4000. Casa Usandizaga SA: (114) Maillos v. 16, 525 a 3100. Colombo y Colombo SA: (46) Estancia El Entrevero v. 33, 540 a 3000. Colombo y Magliano SA: (376) Bravo vq. 12, 412 a 4200; 19, 383 a 4320; 23, 291 a 4400; 13, 352 a 4480; 12, 291 a 4800; Díaz vq. 22, 415 a 2900; Gaccio v. 34, 567 a 3470; La Cascada v. 19, 462 a 2430; 23, 528 a 3090; La Magdalena vq. 43, 332 a 4400; Milgus nt. 13, 453 a 3900; Quartel n. 25, 533 a 2750. Consignataria Blanes SRL: (58) Fideicomiso Aires del Sur v. 18, 536 a 2800; Mangas vq. 15, 376 a 4300; 14, 325 a 4600. Consignataria Melicurá SA: (98) Kiwi Criollo vq. 27, 259 a 2100. Crespo y Rodríguez SA: (152) Agro Murua n. 13, 565 a 3600; El Indio de Juárez v. 17, 488 a 3300; vq. 27, 431 a 3550; Minvielle v. 29, 529 a 2400; Murua Hermanos n. 22, 624 a 3600; Santopaolo n. 40, 463 a 3600.

Ferias Agroazul SA: (74) Centro Consultor Ganadero v. 23, 473 a 2100.Gahan y Cía. SA: (101) El Silencio tr. 17, 621 a 2500; Civalero v. 15, 490 a 2800; 14, 522 a 3000. Gananor Pujol SA: (49) Vitali v. 13, 562 a 2000. Gogorza y Cía. SRL: (174) Dayraut Hnos. v. 12, 439 a 2600; Dayraut vq. 18, 374 a 2100; Usarralde v. 38, 545 a 3300.Harrington y Lafuente SA: (40) Haras El Bagual vq. 16, 325 a 4000.

Hourcade Albelo y Cía. SA: (107) Don Bernardo v. 12, 563 a 2400; González v. 12, 538 a 2500; 12, 510 a 2600; Larregain n. 12, 492 a 3200. Irey Izcurdia y Cía. SA: (172) Biofeeds Argentina nt. 13, 451 a 3000; n. 22, 384 a 3600; La Ilusión v. 13, 490 a 3000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (44) López nt. 44, 417 a 4550. Jáuregui Lorda SRL: (205) Capeloni Semillas vq. 12, 420 a 2300; v. 16, 449 a 2700; 26, 425 a 2800; 17, 500 a 3000; Dapoto v. 13, 550 a 2000; Mugnaga nt. 20, 329 a 4750; vq. 19, 290 a 4600.Llorente-Durañona SA: (71) Cabaña Don Tomás n. 38, 461 a 4600.Madelan SA: (94) Herrero vq. 15, 304 a 4300; 16, 281 a 4650; Vicente vq. 12, 428 a 2000.

Martín G. Lalor SA: (179) Nelson Hermanos vq. 24, 362 a 4200; 20, 349 a 4300; Tellechea nt. 20, 375 a 3800. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (340) Mendizábal vq. 15, 401 a 4070; 15, 381 a 4200; 16, 342 a 4400; Don Andrés vq. 23, 307 a 4200; La Susana de Incaurgarat v. 30, 460 a 2600; Agrop. La Rastra v. 15, 490 a 2400; San Guillermo nt. 23, 410 a 4400; 14, 363 a 4500; Santa Clara n. 15, 471 a 4500. Monasterio Tattersall SA: (566) Aguerre n. 14, 513 a 4450; El Inca de Alsina nt. 19, 360 a 4550; El Pelusa nt. 41, 425 a 4000; Herrero vq. 17, 278 a 4400; 14, 304 a 4620; Iglesias vq. 12, 342 a 4400; La Gueya nt. 21, 428 a 4400; 12, 383 a 4550; Lindor v. 19, 430 a 2800; 16, 500 a 3100; 14, 572 a 3150; Mugnaga vq. 14, 298 a 4620; 17, 284 a 4700; Pieczocha vq. 47, 366 a 4300; Sáenz v. 20, 515 a 2500; Troya v. 12, 580 a 1800.

Nieva H. y Asociados SRL: (92) Urrutibehety vq. 20, 333 a 2000. Pedro Genta y Cía. SA: (85) Hijos de Bruno nt. 13, 318 a 4750; vq. 13, 300 a 4650; 13, 285 a 4750.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (405) Agrop. La María Pilar vq. 20, 519 a 2000; El Indio de Juárez vq. 16, 364 a 4300; 16, 347 a 4500; 14, 339 a 4550; Grassetti nt. 13, 400 a 4300; Herrera Vegas y Aleman nt. 34, 389 a 4400; La Pintoresca v. 18, 523 a 2200; Las Mozuelas v. 22, 454 a 3000; Gaztambide nt. 33, 389 a 4650; 17, 345 a 4750; Schoj n. 40, 495 a 4600; 12, 477 a 4620; Valker v. 24, 628 a 2200; 13, 625 a 2300; 23, 686 a 2420. Santamarina e Hijos SA: (89) Hijos de Barreto v. 15, 483 a 2250; Salvai e Hijos nt. 30, 426 a 4000; Santamarina v. 14, 500 a 2700. S. L. Ledesma y Cía. SA: (89) Iribarne v. 15, 457 a 2600; Macaya y Espil v. 16, 493 a 2700.Umc SA: (41) Garcías nt. 13, 287 a 4700.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (65); Dotras, Ganly SRL (35); Heguy Hnos. y Cía. SA (11); Lanusse-Santillán y Cía. SA (5); Lartirigoyen & Oromí SA (47); Wallace Hermanos SA (24).