Durante décadas, los tambos produjeron leche y, como subproducto inevitable, terneros. Las hembras servían para reposición, mientras que los machos representaban muchas veces un problema más que una oportunidad económica. Paradójicamente, una de las mayores revoluciones de la lechería moderna consiste precisamente en transformar ese subproducto en un negocio. El Beef on Dairy nace cuando el tambo deja de producir carne por accidente y comienza a producirla de manera deliberada.

El cambio fue posible gracias a la incorporación masiva del semen sexado, pero no se explica solamente por esa tecnología. La genómica permite identificar con mayor precisión las mejores hembras, los sistemas de monitoreo mejoran las decisiones reproductivas y sanitarias, y una mayor longevidad de las vacas reduce la necesidad de reposición. Todas estas innovaciones convergen hacia una misma consecuencia: los tambos más eficientes pueden destinar una proporción cada vez menor de sus vacas a producir las futuras vacas del rodeo.

La estrategia reproductiva cambia por completo. Las vacas de mayor mérito genético reciben semen sexado para producir las próximas generaciones de vacas lecheras, mientras que las de menor valor genético o productivo reciben semen de razas carniceras especialmente seleccionadas. El resultado es doble: aumenta la intensidad de selección dentro del rodeo y, al mismo tiempo, los terneros cruzados adquieren un valor comercial potencialmente muy superior al tradicional macho Holando. La reposición deja de ser una función reproductiva de todo el rodeo y pasa a concentrarse en un grupo de hembras cuidadosamente seleccionado.

¿Cuántas vacas necesitan producir reposición?

Una cuenta sencilla ayuda a entender la magnitud del cambio. Supongamos un rodeo de cien vacas con una tasa de reposición anual del 20%, compatible con un tambo eficiente, con buena fertilidad y baja tasa de descarte involuntario. Eso significa que cada año deben incorporarse veinte vaquillonas para mantener estable el tamaño del rodeo.

Si aproximadamente el 20% de las vacas corresponde a animales de primer parto y todas ellas reciben semen sexado, sus hijas pueden aportar una fracción importante de las futuras reposiciones. Supongamos, a modo de ejemplo, que cada una produce en promedio 0,5 vaquillonas que efectivamente llegan a incorporarse al rodeo, considerando la fertilidad, la proporción de hembras y las pérdidas durante la crianza. En esas condiciones, las veinte vacas de primer parto producirían diez futuras reposiciones, suficientes para cubrir la mitad de las necesidades anuales.

Las otras diez vaquillonas podrían obtenerse utilizando semen sexado sobre otras veinte vacas adultas de mayor mérito genético, suponiendo un rendimiento reproductivo equivalente. En este escenario, apenas el 40% del rodeo necesitaría destinarse a producir futuras vacas, mientras que el 60% restante podría utilizarse para cruzamientos Beef on Dairy. Naturalmente, estas proporciones dependen de la fertilidad, la supervivencia de las terneras y la longevidad del rodeo, y no equivalen necesariamente a la misma distribución de dosis de semen utilizadas. Pero el ejemplo permite comprender un cambio fundamental: la producción de reposición puede concentrarse en una fracción relativamente pequeña de las vacas, liberando al resto para producir animales destinados a carne.

La faena de enero comparada con la de diciembre de 2024, al corregir la serie por el número de días laborables, tuvo una caída de 11,7%, según el último informe de Ciccra.

La verdadera innovación

Sería un error pensar que el éxito del Beef on Dairy en Estados Unidos se explica únicamente por el semen sexado o por una mejor genética. La magnitud del fenómeno demuestra que se trata de una transformación productiva mucho más profunda. Según estimaciones de CattleFax, la producción estadounidense de terneros cruzados Beef on Dairy pasó de aproximadamente 50.000 animales en 2014 a 3,22 millones en 2024. En apenas una década, una práctica marginal se convirtió en una fuente importante de animales para la industria de la carne. La verdadera innovación ocurrió en la organización de toda la cadena de producción.

Cada eslabón cumple una función específica. El tambero busca fertilidad, facilidad de parto y un ternero que nazca sin complicaciones. Los recriadores compran esos animales recién nacidos y priorizan crecimiento, uniformidad y eficiencia alimenticia. Los feedlots buscan conversión eficiente y velocidad de engorde. Los frigoríficos necesitan reses homogéneas, con pesos y calidad predecibles. Finalmente, el consumidor termina premiando esa estandarización. La selección genética deja de responder exclusivamente a las necesidades del tambo y comienza a incorporar las demandas de todos los eslabones posteriores.

Existe además una ventaja pocas veces mencionada. Mientras la ganadería de carne suele concentrar los nacimientos en determinadas épocas del año, los tambos producen terneros durante los doce meses. Para recriadores, feedlots y frigoríficos esto significa una oferta continua y relativamente estable, un atributo extremadamente valioso desde el punto de vista industrial. A ello se suma que el Beef on Dairy permite complementar la oferta de animales para carne en un país donde el rodeo de cría se ha reducido. No significa que Estados Unidos haya dejado de perder vacas de carne, sino que está aprovechando mejor su rodeo lechero para abastecer una cadena que tradicionalmente dependía de otros sistemas productivos.

La producción de carne: una opción para los tambos Xavier Martín

El mercado transmite información y esa información orienta las decisiones reproductivas, la genética y la producción. Cada actor conoce las características que necesita el siguiente y puede ajustar sus decisiones para producir un animal de mayor valor a lo largo de toda su vida. El Beef on Dairy no es solamente una cruza, sino una cadena organizada alrededor de un objetivo común.

Mucho más que genética

La organización de esa cadena se refleja incluso en el destino del ternero recién nacido. En muchas regiones de Estados Unidos existen empresas especializadas que recorren los tambos recolectando los llamados wet calves. Esos terneros recién nacidos tienen compradores definidos, logística propia, recrías especializadas y un mercado que reconoce su valor desde el primer día de vida. La existencia de esa infraestructura comercial permite que el tambo se concentre en producir leche y terneros, mientras otros establecimientos se especializan en las etapas posteriores de crecimiento y engorde.

Lo verdaderamente llamativo no es el precio que puede alcanzar un ternero recién nacido, sino que exista una cadena capaz de capturar y distribuir ese valor entre todos los participantes. El productor sabe qué tipo de animal producir, el recriador conoce qué está comprando, el feedlot puede anticipar su desempeño y el frigorífico obtiene una res con características más predecibles. La genética es importante, pero su valor económico depende de que exista una organización capaz de aprovecharla.

En la Argentina la realidad es muy diferente. El macho Holando continúa siendo, muchas veces, un subproducto de escaso valor económico, mientras que los terneros cruzados con razas carniceras todavía no cuentan con un mercado especializado y suficientemente desarrollado que reconozca de manera consistente sus características diferenciales. Las operaciones suelen realizarse con escasa transparencia en la formación de precios y poca información sobre el desempeño posterior de los animales. El problema no es que un ternero Holando y uno Beef on Dairy sean equivalentes, sino que todavía falta una cadena capaz de distinguirlos, valorizarlos y aprovechar plenamente sus diferencias.

Más eficiencia en la lechería

Vacas lecheras

A ello se suman regulaciones pensadas para una estructura productiva diferente. Los sistemas de movimientos, documentación, registros y campañas sanitarias responden en buena medida a una ganadería donde los animales permanecen períodos prolongados en un mismo establecimiento. Una cadena Beef on Dairy requiere, en cambio, movimientos rápidos de terneros recién nacidos entre numerosos actores especializados. No se trata de eliminar controles sanitarios ni trazabilidad, sino de encontrar mecanismos que permitan compatibilizarlos con una organización productiva diferente, donde la especialización y la logística son parte esencial del negocio.

¿Puede existir un Beef on Dairy argentino?

La respuesta es sí, aunque probablemente no como una copia del modelo norteamericano. Argentina reúne condiciones extraordinarias. Posee una genética de carne reconocida mundialmente, una lechería que incorpora nuevas tecnologías reproductivas y un sector exportador con enorme potencial de crecimiento. Sin embargo, también enfrenta desafíos particulares: una lechería geográficamente dispersa, mercados de carne que responden simultáneamente al consumo interno y a la exportación, una elevada volatilidad de precios y una industria frigorífica que transmite pocas señales hacia los productores.

La oportunidad debe entenderse además dentro de una transformación más amplia de la producción agropecuaria. Durante décadas, la expansión de la agricultura desplazó parte de la ganadería de cría hacia regiones de menor aptitud agrícola, mientras las tierras más productivas se destinaron a cultivos o a sistemas ganaderos más intensivos. Este proceso no puede evaluarse simplemente contando las vacas que desaparecieron de una región. La reducción del rodeo en un territorio determinado puede reflejar una pérdida de producción, pero también una reorganización de las actividades según las ventajas productivas de cada ambiente. Lo relevante es comprender qué ocurre con la producción total, la eficiencia en el uso de la tierra y el valor generado por el conjunto del sistema.

El Beef on Dairy incorpora una dimensión adicional a esa reorganización. Permite producir animales para carne sin depender exclusivamente de la expansión del rodeo de cría y ofrece nuevas posibilidades de integración entre tambos, agricultura y ganadería. Los cultivos aportan alimentos para la recría y el engorde, los tambos generan terneros durante todo el año y los establecimientos especializados transforman esos animales en carne. En lugar de considerar a la agricultura, la lechería y la ganadería como actividades que compiten permanentemente por la tierra, es posible pensarlas como componentes complementarios de un mismo sistema productivo.

Por eso el principal desafío argentino probablemente no sea tecnológico ni genético. El semen sexado, la genómica y las razas carniceras ya están disponibles. Lo que todavía falta es coordinar mejor la cadena para que cada actor capture parte del valor que ayuda a generar. Construir alianzas entre tambos, recriadores, feedlots, frigoríficos, empresas de genética y organismos sanitarios puede resultar mucho más importante que incorporar un nuevo toro o una nueva tecnología reproductiva. La próxima ventaja competitiva de la lechería argentina dependerá menos de la genética y mucho más de la capacidad para organizar información, logística e incentivos.

Un camino

Estados Unidos demostró que la integración entre genética, reproducción y mercado puede transformar una industria. Argentina no necesita copiar ese modelo, necesita traducirlo a su propio lunfardo productivo. La innovación no es únicamente biológica, sino también económica, logística, institucional y organizacional.

El desafío no consiste en importar toros, protocolos o catálogos, sino en adaptar los principios del Beef on Dairy a una realidad productiva diferente, donde la leche, la carne y la agricultura pueden integrarse de maneras que todavía no hemos explorado suficientemente. La innovación no siempre consiste en producir más, sino en producir de otra manera. Argentina dispone de la genética, la tecnología reproductiva y los recursos necesarios; lo que necesita construir es una organización capaz de aprovecharlos.

El verdadero desafío no es simplemente obtener mejores terneros, sino conseguir que el valor generado por un tambo pueda multiplicarse a lo largo de toda la cadena de la carne.

Profesor Asociado, Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de Luján. Investigador Independiente, CONICET.