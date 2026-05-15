Vacunos: cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 6985 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 22.883 animales, un 9,76% inferior a los 25.358 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron una demanda selectiva y los operadores de compra buscaron los lotes de calidad, en especial los de haciendas livianas. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 1,76%, al pasar de 3314,578 a 3372,803 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 3,85%, tras variar de 4322,919 a 4156,592 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 13,28% en el General y un 6,12% en el Novillo frente a los 3889,511 y a los 4427,780 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1106 cabezas, representaron el 15,79% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4650 con 449 y con 474 kg; $4600 por varios lotes de 435 a 538 kg, y $4500 con 494 y con 514 kg. Por las mejores vacas se pagó $4350 con 432 y con 454 kg; $4300 con 453 kg, y $3800 con 490 y con 562 kilos.

El detalle de venta fue 1106 novillos; 1139 novillitos; 1356 vaquillonas; 2429 vacas; 797 conservas, y 178 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5500 con 301 y con 360 kg; $5300 con 370 kg, y $5000 con 401 kg, y en vaquillonas, $5500 con 274 kg; $4970 con 351 kg, y $4620 con 393 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3372,803, mientras que el peso promedio general resultó de 433 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4156,592 con un promedio semanal de $4233,142. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4156,591 y el promedio semanal de $4233,143. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4276,639. Detalle de venta: 1106 novillos; 1139 novillitos; 1356 vaquillonas; 2429 vacas; 797 conservas, y 178 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (160) Escobar de Campomar n. 41, 446 kg a $4450; Santa Elena de Inchauspe v. 22, 559 a 2000. Asoc. de Coop. Argentinas: (45) Melamed n. 36, 507 a 4200. Balcarce y Cía. SRL: (60) Puntana v. 40, 456 a 2000; 19, 478 a 2200. Blanco Daniel y Cía. SA: (385) El Encuentro v. 23, 488 a 2900; Elizalde n. 31, 557 a 4000; Grupo D y V nt. 30, 438 a 4500; 30, 395 a 4900; Hillairet vq. 50, 323 a 5200; Langueyu vq. 17, 347 a 4900; 34, 274 a 5500; Pittameglio nt. 19, 401 a 5000; Pittameglio vq. 19, 399 a 4300; 18, 354 a 4800. Brandemann Consignataria SRL: (61) El Mate de Ameghino v. 15, 570 a 2250.

Casa Massola SA: (37) Butler vq. 31, 326 a 1800. Casa Usandizaga SA: (152) Belich vq. 20, 361 a 2150; Est. El Jabalí vq. 21, 397 a 2050. Colombo y Colombo SA: (138) Gil n. 18, 435 a 4600; nt. 16, 375 a 5000. Colombo y Magliano SA: (597) Agroalmería vq. 16, 355 a 1900; Avestruz v. 16, 521 a 2300; El Recado vq. 22, 369 a 4750; 38, 350 a 4970; 23, 299 a 5300; La Estelita vq. 22, 295 a 4800; 21, 276 a 4920; 34, 299 a 5300; Escobar de Campomar n. 40, 445 a 4450; Mainini n. 20, 563 a 4300; Opargen nt. 58, 414 a 4500; Terra Garba vq. 23, 435 a 4200; Trapalco vq. 21, 330 a 5050; Viejo Adolfo vq. 42, 382 a 4550.

Consignataria Melicurá SA: (263) Baya Casal vq. 16, 364 a 2200; 16, 373 a 2300; v. 18, 431 a 3000; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Lujan v. 18, 431 a 2400; Paz Anchorena v. 16, 465 a 2600. Crespo y Rodríguez SA: (140) Arancet v. 23, 468 a 3000; Criapampa n. 25, 461 a 4500; nt. 39, 432 a 4600. Dotras, Ganly SRL: (68) Diez v. 15, 589 a 2200. Ferias Agroazul SA: (156) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Lujan nt. 17, 315 a 4800; vq. 70, 286 a 4800; San Pedro Agrop. vq. 17, 427 a 2000; v. 25, 503 a 2400. Ganadera Salliquelóo SA: (71) El Cuña n. 15, 477 a 3000.

Gananor Pujol SA: (122) Wiss n. 15, 403 a 2900; vq. 21, 326 a 3900; Vicampo nt. 24, 323 a 5200. Harrington y Lafuente SA: (139) Fronteras Oeste vq. 25, 409 a 2100; Suc. Mihura n. 19, 490 a 3400. Irey Izcurdia y Cía. SA: (151) La Armonía n. 23, 485 a 4450; Mirakuni vq. 25, 349 a 2000; Victoria Carnes vq. 15, 339 a 2000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (49) Savio n. 35, 459 a 4050.

Lanusse-Santillan y Cía. SA: (104) Astudillo y García vq. 15, 354 a 4600; Juan v. 18, 487 a 3100. Lartirigoyen & Oromí SA: (81) Opargen nt. 58, 412 a 4500. Llorente-Durañona SA: (69) Cabaña Tres Marías v. 25, 556 a 2500; La Lomada n. 36, 496 a 3900. Madelan SA: (221) Los Barones vq. 25, 428 a 2300; Racedo v. 33, 544 a 3000; Pinteño vq. 18, 379 a 4600; San Mariano n. 37, 462 a 4600. Martín G. Lalor SA: (205) El Combate nt. 26, 301 a 5500; vq. 24, 268 a 5400; El Trece de Cervio nt. 17, 280 a 5200; vq. 20, 281 a 5350; Zanotti vq. 22, 338 a 4500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (228) Agrop. Las Coloradas vq. 22, 311 a 1700; Industrias Rurales v. 19, 432 a 2400; La Vía Láctea vq. 17, 408 a 2100; Larrauri nt. 15, 414 a 4200; 15, 384 a 4300.

Monasterio Tattersall SA: (566) Campomax SA. vq 20, 308 a 5300,000; vq 34, 287 a 5450; Estab. Sausalito nt 43, 431 a 4500; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 15, 449 a 4650; nt. 35, 405 a 4800; Kriem vq. 18, 403 a 2000; La Lomada vq. 15, 453 a 4300; 17, 432 a 4350; López n. 33, 446 a 4500; Pedroche n. 15, 598 a 3600; Viofeed nt. 31, 427 a 4500. Nieva H. y Asociados SRL: (132) La Aurorita de Casbas n. 29, 553 a 3500. Pedro Genta y Cía. SA: (38) Faro del Lago v. 19, 501 a 2400.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (943) Agro Cereales 9 de Julio nt. 34, 375 a 5300; v. 18, 472 a 3000; Benedetti-Cerbino vq. 32, 391 a 4500; Cardive n. 19, 464 a 4400; 15, 440 a 4570; Cepacla vq. 16, 420 a 4400; 19, 365 a 4550; Del Carre e Hijo vq. 16, 383 a 2200; El Bornizo v. 16, 509 a 2500; Espeche v. 15, 538 a 3000; Est. La Carmen de los Toldos nt. 15, 439 a 4600; 15, 420 a 4770; Estrada Agropecuaria vq. 17, 424 a 4320; 15, 454 a 4350; Finlar vq. 33, 407 a 4400; 17, 395 a 4550; Garruchos nt. 45, 409 a 4800; 20, 407 a 4900; Jomarca vq. 33, 368 a 4620; La Pintoresca n. 46, 436 a 4100; Escobar de Campomar n. 18, 435 a 4450; Puesto El Cinco n. 32, 477 a 4450; Puntana v. 29, 485 a 2300; vq. 31, 429 a 2500; 15, 389 a 3600; 17, 386 a 3600; 17, 338 a 4000; 19, 326 a 4200; San Mariano n. 37, 473 a 4650; Tapalgro n. 41, 463 a 4000. Santamarina e Hijos SA: (122) De Hagen vq. 33, 414 a 1900; Willis vq. 33, 400 a 1900. Wallace Hermanos SA: (323) Berciano n. 18, 514 a 4500; 24, 457 a 4600; Nuñez Fre tr. 16, 570 a 2200; Paturlanne n. 40, 444 a 4100; nt. 16, 392 a 4250; Rebolini Alberdi n. 19, 461 a 4000; 15, 532 a 4050; Schneider vq. 36, 361 a 4000.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (25); Campos y Ganados SA (71); Gahan y Cía. SA (84); Goenaga Biaus SRL (32); Gregorio Aberasturi SRL (16); Heguy Hnos. y Cía. SA (32); Jáuregui Lorda SRL (49); Umc SA (73).