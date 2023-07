Hereford se presenta con lo mejor de su genética, charlas de capacitación y remates

escuchar

La Asociación Argentina de Criadores de Hereford (AACH), que está en el Pabellón Amarilllo, tiene 135 inscriptos de 32 expositores provenientes de diferentes zonas del país.

Para las juras contará con el muy reconocido jurado internacional PJ Budler, de origen sudafricano y de gran carrera como criador en Estados Unidos, quien estará a cargo de la jura de hembras el miércoles 26 a las 9 y 14, la jura de machos el jueves 27 en el mismo horario.

Jorge Collinet, ingeniero agrónomo y presidente de la AACH, señaló: “el nivel genético que vamos a presentar en Palermo muestra la vigencia y el potencial de nuestra raza, que está más actual que nunca. El hecho de contar con 32 expositores de distintas provincias ratifica la plasticidad y adaptabilidad de Hereford a los diferentes ambientes de nuestro país. Estos animales son el fiel reflejo de ello”. Y añadió: “además estaremos presentes en el concurso de vaquillonas y en el concurso de novillos y block test, el que nuestra raza ganó en las dos últimas ediciones. Las 120 vaquillonas Puras Registradas presentadas en el concurso y venta que se realizará hoy a las 15 en la pista auxiliar, mostrarán la calidad de nuestros planes de mejoramiento genético.

Como actividades destacadas de la raza, habrá charlas de capacitación como “Oportunidades de Exportación de Genética”, a cargo de Mariano Etcheverry y “Migración y Genómica en ADN Hereford”, por María Calafé, aesora del Programa de Evaluación Genética Hereford. Se realizarán el martes 25 de 11.30 a 13 en la Sala 1° piso Pabellón Ocre.

Además, el sábado 29 se llevará a cabo el remate de los ejemplares premiados a cargo de la firma Sáenz Valiente Bullrich y Cía. S.A. Además, el domingo 30, Hereford realizará el ya reconocido Concurso de Jurados en su stand en el Pabellón Amarillo.

Entre otros grandes expositores, se presentan las siguientes cabañas y establecimientos: Cabaña La Yunta (San Eugenio-Santa Fe), Ruelmiju (Río Grande-Tierra del Fuego), Antiguas Estancias Don Roberto S.A.-Santa Rita de Antiguas Estancias Don Roberto (Saladillo-Bs As), Estancia Media Luna SRL (Sarmiento-Chubut), Cabaña San Marón (Sarmiento-Chubut), Caldenes S.A. (Cañada Seca - Bs As), La Camila (Olavarría-Bs As), La Oma (Gualeguaychú-Entre Ríos), Don Benjamín (Saldungaray- Bs As), Establecimiento La Juanita S.R.L. / Cabaña Don Leo (Tres Lomas - Bs As), Estancia y Cabaña Santo Domingo S.C.A (Lobería - Bs As), Los Murmullos (Cholila-Chubut), Atigue (Patagones-Bs As), Cabaña San Edmundo (Tandil - Bs As), Las Tranqueras (Gral. Belgrano - Bs As), Mi Paraíso (Alcorta-Santa Fe), La Margarita (Lobería - Bs As), Maria Lucia (Leones-Córdoba), Quequén Sur (Coronel Dorrego-Bs As) La Cantera (Viedma) y La Txapela (Patagones - Bs As).

LA NACION