Informe: retrocedió un 3,7% el consumo de carne vacuna y está en el peor registro en 20 años

El consumo de carne vacuna por habitante retrocedió en los últimos doce meses, con el cierre de marzo último, un 3,7%, a 47,3 kilos por habitante por año.

Así lo dio a conocer hoy un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra). Según se desprende del reporte, a partir de los gráficos de evolución del consumo, este se mantiene como el peor registro de los últimos 20 años, como en una medición anterior.

Ayer, como informó LA NACION, en marzo pasado el precio de la carne vacuna subió un 10,6%, según un relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). La suba se dio en un contexto de varios días de lluvias que dificultaron la salida de hacienda de los campos para su venta y, en paralelo, productores que aprovecharon una mejora en la condición de los pastos para dejar que los animales sumen más kilos. Esto influyó en la oferta del ganado.

Evolución del consumo de carne vacuna a marzo de cada año

“En el primer trimestre del año la producción de carne vacuna fue equivalente a 700.190 toneladas res con hueso y resultó un 5,1% inferior al total producido en enero-marzo del año pasado. Puesto en términos absolutos, la cantidad ofrecida se contrajo en 37.500 toneladas res con hueso", dijo.

Vale recordar que en el país se ha registrado una merma del stock entre 2022 y 2025 que suma 3,3 millones de cabezas. Esto fue en medio de sequías e inundaciones que forzaron ventas e intervenciones en el mercado del gobierno anterior.

En tanto, Ciccra señaló en su informe de hoy que se habrían exportado 187.400 toneladas res con hueso, es decir aproximadamente 11,4% más que un año atrás o 19.200 toneladas extra.

Sobre este punto, vale destacar que la Argentina, por una mejora en los valores de exportación, tuvo ingresos por US$3700 millones con la carne bovina durante todo 2025.

En este marco, en el primer trimestre del año quedaron en el país 512.800 toneladas res con hueso, una caída del 10% interanual. En toneladas fueron 56.670 toneladas menos, según Ciccra.

Se exportaron 187.000 toneladas en el período analizado Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

La cámara frigorífica, que preside Miguel Schiariti, luego amplió: “El promedio móvil de los últimos doce meses del consumo per cápita se habría ubicado en 47,3 kilos/año, manteniéndose 3,7% por debajo del promedio alcanzado en marzo de 2025 (-1,8 kg/hab/año)”.