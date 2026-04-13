Etapa de ajuste: en marzo se vendió un 26% menos de terneros

Históricamente, el mes de marzo marca el inicio de la zafra de terneros; es el período en el que se registra una mayor salida de animales desde los campos de cría, a medida que avanzan los destetes y comienza la comercialización de lo producido.

En este contexto, resulta pertinente repasar el comportamiento de los precios en lo que va de 2026. Durante enero, se mantuvo una tendencia alcista de cotizaciones, con valores en torno a los 5900 pesos por kilo. A principios de marzo subieron a 6600 pesos por kilo. Posteriormente, en ese mismo mes, la tendencia continuó al alza registrando una suba adicional, para alcanzar los 7000 pesos por kilo, valor récord en lo que va del año.

Sin embargo, transcurridas dos semanas de abril se observa un ajuste bajista, con precios que se ubican en torno a los 6600 pesos por kilo.

Es la primera vez en los últimos cinco años en que las salidas de marzo se ubican por debajo de las registradas en febrero RICARDO PRISTUPLUK

Comportamiento atípico

Como se expresó, marzo marca el inicio de mayor oferta de terneros destetados proveniente de los campos de cría. No obstante, los datos del Senasa indican que las salidas de terneros desde establecimientos de cría totalizaron aproximadamente 810.300 cabezas durante marzo de 2026. Este dato resulta significativo, ya que es la primera vez en los últimos cinco años en que las salidas de marzo se ubican por debajo de las registradas en febrero.

En otras palabras: por primera vez en ese período, la zafra no presenta una tendencia de oferta creciente desde enero hasta los meses de mayo o junio, sino que muestra una leve contracción mensual, del orden del 1%. Asimismo, al comparar con años anteriores, se observa que las salidas de marzo de 2026 son 26% inferiores a las de 2025 y un 18% menores respecto de 2024.

Según Paloma Fontana, analista de Ganados y Carnes de AZ-Group, este comportamiento puede explicarse principalmente por dos factores. Por un lado, por los elevados precios de la hacienda que alientan la retención; por otro, las lluvias de fin de marzo-principios de abril, que recuperaron la oferta forrajera, luego de un inicio de año seco.

Como consecuencia de ambos factores, la oferta de terneros tendió a retraerse. En este escenario, “es probable que la zafra de este año se desarrolle de manera más gradual, sin un pico inicial y con una mayor oferta en los meses de abril y mayo”, proyecta Fontana.

Se esperan salidas graduales

Por lo expuesto, los precios de la invernada aún se encuentran en proceso de búsqueda de un equilibrio. “Por el lado de la demanda, existen compradores con intención de adquirir hacienda, aunque muestran resistencia a convalidar valores superiores a los 6500 pesos por kilo; por su parte, los criadores cuentan, en muchos casos, con margen para retener los terneros, sosteniendo expectativas de precios mayores”, distingue Paloma.

En síntesis, el mercado de invernada se encuentra en una etapa de ajuste, a la espera de una mayor definición en el ritmo de salida de terneros desde los campos de cría, pero con un comportamiento distinto al verificado en los últimos años.