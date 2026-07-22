Menor oferta y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy miércoles en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso de solo 3378 vacunos que fueron descargados de 90 camiones. Con los operadores de compra abastecidos, las ventas se efectuaron con demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto. El Índice General bajó un 5,85% al pasar de $4051,253 a $3814,084, mientras que el Índice Novillo ganó un 0,25% al pasar de $4543,981 a los $4555,461.

Los novillos, con 457 cabezas, representaron el 13,45% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4900 con 549 kg; $4880 con 440 kg, y $4800 con 465, 470 y con 490 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 431 kg; $3810 con 645 kg, y $3700 con 468 y con 524 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5200 con 333, 349 y con 381 kg; $4850 con 427 kg, y $5000 con 402 y con 404 kg, y en vaquillonas, $5400 con 304 kg; $4850 con 380 kg, y $4750 con 391 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3814,084, mientras que el peso promedio general resultó de 439 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4555,461. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4555,461. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4567,824. Detalle de venta: 457 novillos; 708 novillitos; 910 vaquillonas; 1115 vacas; 124 conservas, y 85 toros. Base 10 cabezas.

Balcarce y Cía. SRL: (23) Suc. Ballester vq. 22, 332 kg a $2000. Blanco Daniel y Cía. SA: (181) Amera v. 19, 487 a 3250; Casadei nt. 14, 393 a 3500; Casanave vq. 10, 304 a 5400; El Rastro v. 16, 495 a 3150; Jensen v. 12, 483 a 3250; Lacau v. 18, 716 a 3300; Montot nt. 11, 355 a 5000; vq. 10, 327 a 5000; Pittameglio nt. 18, 414 a 4900. Brandemann Consignataria SRL: (276) Gartner vq. 15, 430 a 4300; 45, 411 a 4540; Hijos de Barreto v. 10, 430 a 2400; De Ibarreta vq. 13, 340 a 2200; La Unión de Schachenmayr v. 18, 505 a 3260; 18, 550 a 3300; Machinandiarena n. 12, 465 a 4800; Cereigido v. 11, 630 a 2400; 10, 728 a 3400; 10, 645 a 3810; Rodríguez n. 13, 470 a 4800; vq. 14, 375 a 4800; San Ramón n. 13, 490 a 4800; 13, 440 a 4880.

Casa Usandizaga SA: (161) Ganadera La Providencia nt. 24, 390 a 5000; 26, 364 a 5100; vq. 23, 326 a 5000. Colombo y Colombo SA: (50) Nicodemo Forrajes vq. 25, 359 a 4800; 14, 326 a 4900. Colombo y Magliano SA: (398) Álvarez v. 15, 462 a 1950; 11, 508 a 2300; Avestruz vq. 22, 369 a 3900; 22, 353 a 4000; 21, 319 a 4200; Bravo vq. 18, 379 a 4400; 13, 371 a 4520; 18, 360 a 4920; El Recado vq. 16, 442 a 4000; 16, 397 a 4300; Est. Manuela nt. 24, 480 a 2700; v. 17, 430 a 2400; 14, 536 a 2700; vq. 10, 410 a 2400; Frigorífico Angelani nt. 12, 404 a 5000; 13, 349 a 5200; vq. 25, 349 a 5000; Golpe de Agua n. 12, 473 a 4750; 25, 463 a 4800. Consignataria Blanes SRL: (64) Borre vq. 11, 319 a 4600; Pelliza n. 12, 455 a 46500. Consignataria Melicurá SA: (59) El Broquel v. 10, 793 a 2800; Ramis nt. 13, 413 a 4900; vq. 14, 380 a 4850. Crespo y Rodríguez SA: (77) Aguaribay n. 20, 488 a 4750; 17, 440 a 4800; vq. 17, 391 a 4750; 18, 348 a 5000.

Gahan y Cía. SA: (32) Los Retoños v. 12, 614 a 3300. Gananor Pujol SA: (237) Don Alberto v. 13, 513 a 3700; La Atropellada del Oeste n. 16, 454 a 4800; Berisso nt. 17, 373 a 4850; 17, 400 a 4870; vq. 40, 307 a 5000; Marcollese Agrono nt. 22, 357 a 5100; 17, 333 a 5200. Goenaga Biaus SRL: (11) González n. 11, 532 a 4000. Gogorza y Cía. SRL: (78) Hourcade v. 11, 475 a 2900; 11, 483 a 3300.

Harrington y Lafuente SA: (91) El Norosal v. 16, 540 a 3500; 27, 524 a 3700; vq. 11, 431 a 4000; Manganga Agrop. n. 12, 635 a 4200; 25, 571 a 4300. Heguy Hnos. y Cía. SA: (22) Agrop. El Patriarca vq. 11, 377 a 2600. Hourcade Albelo y Cía. SA: (62) González vq. 15, 402 a 3700; 15, 389 a 3800; 16, 360 a 4000; 16, 353 a 4100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (44) El Carpincho v. 11, 460 a 3000; 10, 495 a 3500; 11, 524 a 3570.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (47) Fridel nt. 22, 398 a 4400.Martín G. Lalor SA: (58) Polo nt. 17, 411 a 3000; 19, 366 a 3200.

Mendizábal A. J. y Cía. SA: (170) Castillón vq. 13, 407 a 1800; Fuentes y Calderón n. 20, 549 a 4200; Ganad. Verdes Pampas n. 11, 531 a 4700; 12, 517 a 4720; 12, 544 a 4840; Vadillo de Garabano n. 10, 478 a 4720; v. 12, 554 a 3500. Monasterio Tattersall SA: (452) Agrop. Don Lalo nt. 10, 368 a 4000; Algarra Hnos. nt. 43, 381 a 5200; Alomar nt. 12, 431 a 4650; 10, 387 a 5000; vq. 10, 347 a 4900; Cien Olmos vq. 18, 383 a 4850; Coccaro nt. 12, 427 a 4850; El Llorón nt. 39, 389 a 4000; 17, 359 a 4100; El Matico nt. 10, 490 a 4600; 16, 427 a 4800; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 11, 506 a 4700; 30, 458 a 4800; Los Potrerillos vq. 19, 303 a 5200; 51, 285 a 5300; Maguos vq. 11, 375 a 4950; 14, 348 a 5000; María del Carmen v. 21, 535 a 2900; vq. 19, 410 a 3200; Panoa Ganadera v. 11, 525 a 3600; 21, 503 a 3700. Nieva H. y Asociados SRL: (64) Mogni nt. 64, 377 a 5150.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (246) Consignataria Jp v. 35, 519 a 3620; Delpupo v. 16, 438 a 2700; Ledesma v. 11, 523 a 3600; Monvale n. 20, 551 a 4900; vq. 16, 298 a 5350; Salvini e Hijos v. 10, 549 a 3600; Zabalo nt. 10, 333 a 4200. Santamarina e Hijos SA: (56) Don Simón vq. 10, 367 a 4600; La Guardia vq. 34, 394 a 4000; 12, 366 a 4600. S. L. Ledesma y Cía. SA: (36) Amand de Mendieta n. 29, 504 a 3900.Wallace Hermanos SA: (44) Paturlanne vq. 16, 408 a 4200; 16, 365 a 4400.

Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (8); Consignataria Nieva y Cía. SA (27); Jáuregui Lorda SRL (6); Lanusse-Santillán y Cía. SA (10); Llorente-Durañona SA (14); Pedro Genta y Cía. SA (11); Umc SA (14).