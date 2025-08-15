Oferta escasa en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria semanal en el Mercado Agroganadero de Cañuelas terminó hoy viernes con un ingreso de 1901 animales descargados de 54 camiones. Los operadores de compra otorgaron valores dentro de los niveles registrados en la última rueda.

Se alcanzaron los siguientes registros destacados: novillos, $3300 por 4 lotes de 431 a 597 kg; vacas, $2650 con 532 kg; $2600 con 544 kg, y $2400 con 478 kg; novillitos, $3420 con 360 kg; $3400 con 304, 315 y con 370 kg, $3350 con 428 kg y en vaquillonas, $3500 con 291 kg; $3200 con 359 y con 375 kg, y $3100 con 395 y con 420 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2785,895, mientras que el peso promedio general resultó de 420 kilos. Detalle de venta: 198 novillos; 556 novillitos; 544 vaquillonas; 428 vacas; 57 conservas, y 115 toros. Base 5 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (15) Asoc. Coop. Est. Exp. Manantiales vq. 10, 368 kg a $2700.Blanco Daniel y Cía. SA: (402) Agrobenita nt. 38, 375 a 3300; Cargnelutti n. 7, 460 a 3150; nt. 8, 416 a 3250; Ambrosino e Hijos nt. 22, 412 a 3300; vq. 13, 420 a 3100; 12, 375 a 3200; Gaztambide nt. 12, 360 a 3420; vq. 18, 415 a 2600; Grupo D y V nt. 59, 385 a 3300; Hillairet nt. 35, 425 a 3300; vq. 14, 359 a 3200; Langueyu vq. 75, 291 a 3500; Todone vq. 58, 291 a 3350; Usandizaga v. 5, 474 a 2400.

Ferias Agroazul SA: (27) La Juanita de Barreto v. 25, 523 a 2000.Goenaga Biaus SRL: (30) Adm. Duhau n. 17, 439 a 3250; nt. 7, 407 a 3300.Harrington y Lafuente SA: (20) Campomar n. 20, 431 a 3300.

Irey Izcurdia y Cía. SA: (172) Agritam nt. 12, 440 a 3300; vq. 8, 444 a 3080; 10, 395 a 3100; Campora vq. 9, 325 a 3200; 41, 322 a 3350; Eguren tr. 7, 645 a 2000; 18, 616 a 2200; Tacchi v. 5, 678 a 2240; La Verigua v. 6, 533 a 1900; Orazi tr. 12, 513 a 1800; 24, 608 a 2000. Jáuregui Lorda SRL: (145) Agrop. La Criolla nt. 17, 230 a 2300; Cardo Castilla vq. 29, 309 a 3200; 22, 260 a 3300; Monayer nt. 16, 361 a 3100; 15, 325 a 3120; 14, 360 a 3160; Tognalli v. 24, 467 a 1900.

Lartirigoyen & Oromí SA: (24) Agrop. El Grillo v. 6, 675 a 2300; 18, 784 a 2350.Madelan SA: (163) Agrop. El Grillo v. 12, 771 a 2350; 12, 755 a 2420; Forestal Euflo vq. 17, 420 a 2280; La Humildad vq. 10, 350 a 1700; Los Barones v. 25, 580 a 2300; San Juan nt. 18, 399 a 3220; 18, 391 a 3240; San Pedro Agrop. nt. 13, 387 a 3300; 13, 370 a 3350; 14, 367 a 3400. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (157) Campo Cuatro nt. 9, 392 a 3300; 16, 370 a 3400; San Pedro Agrop. tr. 6, 678 a 2100; San Ramón Agrop. n. 7, 445 a 2850; Sebant n. 12, 447 a 2800; 18, 364 a 3000; Soluciones Aldebaran Agro v. 10, 526 a 2300; Valdulac v. 42, 477 a 2400. Monasterio Tattersall SA: (370) Arbia n. 13, 451 a 3200; Cien Olmos nt. 29, 392 a 3300; 14, 396 a 3340; Coilpeco vq. 5, 311 a 2750; El Llorón nt. 10, 318 a 2800; vq. 25, 312 a 2750; 27, 288 a 2800; Fernández vq. 5, 425 a 1750; Frías v. 5, 590 a 1800; García vq. 5, 396 a 2200; v. 12, 502 a 2400; Garciarena vq. 10, 365 a 2700; 10, 368 a 2800; 10, 326 a 2900; Gorostidi vq. 9, 336 a 3280; Graglia tr. 7, 625 a 2400; Juasi Hermanos nt. 17, 412 a 3320; Neifert nt. 31, 304 a 3400; vq. 19, 260 a 3400; Santos tr. 6, 648 a 2300; Tamayo vq. 10, 334 a 3250; Tattersall Argentino vq. 46, 283 a 3350.

Pedro Genta y Cía. SA: (44) Torrontegui nt. 25, 315 a 3400; vq. 17, 284 a 3350.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (82) Bard Ing Bros v. 5, 686 a 1820; Campomar n. 27, 448 a 3300; nt. 14, 428 a 3350; San Mariano v. 8, 624 a 2600; 20, 540 a 2650.Umc SA: (35) Odelinda vq. 15, 305 a 1600; 9, 370 a 1700; 11, 361 a 1800.Otras consignaciones: Martín G. Lalor SA (1).