Un ministro dijo que hubo despidos con Macri, pidió “disculpas en nombre del Estado” y un exfuncionario contestó

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, pidió “disculpas” en un brindis con empleados de esa cartera oficial por lo que consideró despidos y “destrato” durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Les pido disculpas por el destrato que han tenido [durante el gobierno anterior]. Les pido disculpas en nombre del Estado porque acá entró la policía a sacar trabajadores. Voy a poner todo el empeño para que estos trabajadores vuelvan a estar en su lugar de trabajo: el trabajo en esta Patria es sagrado”, señaló el ministro según indicaron desde la cartera.

Según trascendió de fuentes oficiales, desde Agricultura se hará “todo lo posible” para reincorporar a quienes fueron “injustamente despedidos” en el gobierno anterior. Cerca del ministro destacaron en su gesto la “humanización de la política”.

En su discurso, por otra parte, Domínguez señaló: “El día que me toque irme de este Ministerio le pido a Dios una sola cosa: que me recuerden como un compañero de trabajo más, que fuimos capaces de utilizar la misión encomendada para hacer de este Ministerio un lugar más agradable”.

El discurso del ministro Julián Domínguez

Ante una consulta, el exministro de Agricultura del gobierno anterior, Luis Miguel Etchevehere, fustigó a Domínguez. “Tendría que pedir disculpas por el desastre que está haciendo con la producción, a los productores, por la intervención permanente en trigo y maíz, mentir, por decir una cosa y hacer otra”, señaló Etchevehere. “Está interviniendo la carne, el mercado de granos”, agregó.

Según precisó, en la gestión anterior en Agricultura “no se renovaron 4700 contratos”. Negó no obstante que hayan sido despidos.

“La realidad es que no hubo despidos, la realidad es que no se renovaron 4700 contratos (se pasó de un total de 21.129 a 16.375 agentes). Había personal contratado con una fecha de vencimiento; algunos contratos no se renovaron y otros sí”, indicó.

Domínguez tuvo una primera etapa como ministro de Agricultura entre 2009 y 2011 con Cristina Kirchner. Al respecto, Etchevehere indicó: “Que pida disculpas porque cuando pasó de Secretaría a Ministerio multiplicó por siete la dotación de empleados, de 600 a 4300. Eso es un abuso; creen que hay que subir impuestos, ahogar al sector privado con impuestos, trabas, prohibiciones de exportar y dar ellos empleo público para mantener militantes. El país ya no da más de impuestos”. Señaló que el gobierno anterior, en tanto, buscó dar condiciones para que el sector privado genere empleo.

Informe

Etchevehere precisó que en la gestión anterior se bajó un 52% el presupuesto de Agricultura en términos reales, se devolvieron tres edificios, lo que implicó un ahorro de $150 millones, racionalizaron viajes, viáticos y vehículos. En este punto, indicó que hubo “coherencia” entre lo que decía e hizo el gobierno anterior.

El exministro de Agricultura del gobierno de Mauricio Macri insistió en que Domínguez debería pedir “disculpas” por “desatender todos los mercados” que se abrieron y que, remarcó, no solo sirven para generar divisas sino empleo.

Al concluir la gestión en Agricultura, Etchevehere presentó un informe de gestión con 243 páginas. Al respecto, invitó “a una revisión” para ver si la gestión actual tiene en materia agropecuaria mejores números.

“La apertura al mundo para la producción agropecuaria permitió la presencia de Argentina en 253 nuevos mercados, dándole a las economías regionales nuevas oportunidades como el ingreso de la carne porcina a China, la carne ovina de la Patagonia a Japón, o como la vuelta luego de 17 años de ausencia de los limones y la carne vacuna al mercado de Estados Unidos”, dice Etchevehere en su informe de gestión.

“Organizamos 35 mesas de competitividad donde junto al sector privado analizamos las posibles soluciones para mejorar las diversas actividades. Un mecanismo exitoso de hacer política, transparente y con datos abiertos y reales”, agrega en otro tramo.

Según el informe que había presentado Etchevehere, hubo una reducción de 60% de la cantidad de viáticos rendidos/pagados entre 2019 y 2015. Además, una disminución de 72% en el total de pasajes emitidos en 2015-2019.