“Ganamos competitividad”: una empresa argentina comenzó a fabricar maquinaria agrícola en Estados Unidos

CÓRDOBA.- A unos nueve meses de haber comenzado a fabricar de manera tercerizada en Dakota del Norte (Estados Unidos), Akron anunció que ya está en el mercado de América del Norte la primera partida de máquinas embolsadoras producidas allí. “Ganamos competitividad al bajar costos de flete, de logística, y, además, nos permite no desatender el mercado interno. Los componentes son enviados desde la Argentina”, explica Hugo Franco, responsable de Marketing de la compañía.

La empresa, instalada en San Francisco, se dedica al diseño, fabricación y comercialización de maquinaria agrícola para cosecha, postcosecha, fertilización orgánica y manejo de forrajes conservados. En las instalaciones cordobesas producen tolvas autodescargables, embolsadoras y extractoras de granos secos, acoplados tolva para semillas y fertilizantes, cajas compactadoras de forrajes, esparcidores de enmienda orgánica, mixers verticales y palas niveladoras de suelo.

Franco precisa a LA NACION que el convenio con la fabricante estadounidense comenzó a mediados del primer semestre y ahora salió la primera partida de embolsadoras: “En el corto plazo ampliaremos a más productos. Lo próximo serán extractoras, un complemento de lo que ya estamos haciendo”.

Este año la empresa, que exporta desde 2003 y llega a 30 países, venderá unas 10.000 máquinas afuera, alrededor del 32% del total. Franco plantea que, en función de la siembra y la cosecha, ese valor varía y suele alcanzar “hasta 45%”. Canadá, Estados Unidos y Australia integran el top tres de los destinos.

Insiste en que en los primeros meses especialistas locales viajaron para “validar productos, transferir conocimiento y optimizar procesos productivos, llevando tecnología y experiencia local al desarrollo internacional”.

Canadá, Estados Unidos y Australia integran el top tres de los destinos de la empresa Facebook Akron Maquinaria

Franco sostiene que este paso consolida a la marca en los mercados más competitivos del agro: “La expansión internacional hoy se convierte en una estrategia que fortalece el crecimiento interno, acercando al productor argentino estándares, soluciones y tecnologías que compiten de igual a igual con las potencias del mundo”.

La Argentina este año, según la empresa, mostró “un mercado dinámico, impulsado por productores que demandan tecnología de calidad y respaldo posventa”.

Además de maquinaria propia, la compañía vende los tractores japoneses Kubota, los drones agrícolas DJI y las palas cargadoras frontales y equipos viales Terraplane, “todo con servicio técnico y provisión de repuestos las 24 horas”.

La empresa buscará ampliar a más productos su presencia en Estados Unidos Facebook Akron Maquinaria

Para el próximo año proyectan un “escenario favorable, sostenido por buenas cosechas, precios atractivos en ganadería y lechería, y herramientas financieras competitivas. Este contexto, junto a la expansión industrial en Estados Unidos, abre una nueva etapa de crecimiento” para la firma, dijo.